Wevza: l'Italia parte con una vittoria sul Portogallo

Le azzurrine di Stefano Gregoris, infatti, in un Pala Preziuso gremito, hanno agilmente superato in un’ora di gioco il Portogallo per 3-0 (25-9, 25-16, 25-19). Partita, quella di questa sera, molto ben amministrata dalle azzurrine e mai messa in discussione. Top scorer dell’incontro è stata Lisa Monari Gamba con 17 punti a referto.

L’Italia tornerà nuovamente in campo domani, mercoledì 7 gennaio, sempre alle ore 20 per la seconda partita della pool B. Ad attenderla ci sarà la Francia, formazione uscita vincitrice dal match delle ore 17 grazie al 3-1 (27-29, 25-18, 26-24, 25-13) inflitto alla Germania.

Nel primo set l’Italia parte fortissimo (3-1, 5-3) costringendo in seguito il Portogallo a chiamare il primo time-out sul 10-6. Al rientro sul parquet le azzurrine mantengono lo stesso ritmo e, dal 12-8, 4 ace consecutivi di Gordon portano il punteggio sul 16-8. Le lusitane non riescono minimamente a ridurre il gap e si arrendono sul 25-9.

Nella seconda frazione, come nella precedente, le ragazze di Stefano Gregoris mantengono alto il ritmo di gioco sin dall’inizio (5-2, 10-6, 13-7). Le rossoverdi di coach Martins non riescono a reagire permettendo dunque all’Italia di prendere il largo (19-9, 22-11). Sul finale è un attacco di Ginevra Gibelli a chiudere i conti sul punteggio di 25-16.

Il terzo parziale inizia come i precedenti due, con le azzurrine sempre avanti (6-3, 10-7, 14-8). A differenza dei primi due set però, questa volta il Portogallo trova una buona reazione e porta la gara in parità sul 15-15. L’Italia, forte delle sue potenzialità, non si scompone, riordina le idee e ritrova immediatamente il vantaggio (18-15, 20-16). Nel momento decisivo, è un servizio in rete delle rossoverdi a regalare il punto conclusivo del 25-19 alle ragazze di coach Gregoris.

Le parole della capitana Lisa Monari Gamba

« Sono molto contenta di come abbiamo giocato. Domani c’è la Francia che è sicuramente un avversario molto più pericoloso del Portogallo. Dobbiamo mettere in campo quello che sappiamo fare con maggiore continuità ».

Il tabellino-

ITALIA – PORTOGALLO 3-0 (25-9, 25-16, 25-19)

ITALIA: Gordon 9, Gibelli 7, Manda 4, Monari Gamba 17, La Tella 2, Tessariol 7, Grossi (L). Boufandar 1, Stella Chiara, Cantoni 1, Faleschini 2. N.e.: Pettiti, Cervi, Airhienbuwa. All. Gregoris.

PORTOGALLO: Silva 2, Lopes 6, Serrano 3, Mello 4, Goncalves 3, Vaz 3, Afanas (L). Eustaquio, Soares, Cunha, Pereira 2, Miranda. N.e.: Parreira, Santos. All. Martins.

Durata set: 20’, 23’, 25’

Italia: a 12, bs 8, mv 7, et 21

Portogallo: a 3, bs 14, mv 3, et 25

I RISULTATI DI GIORNATA-06/01

Ore 15: Belgio-Olanda (Pool A): 3-0 (25-17, 25-14, 36-34)

Ore 17.30: Germania-Francia (Pool B): 1-3 (29-27, 18-25, 24-26, 13-25)

Ore 20: Italia-Portogallo (Pool B): 3-0 (25-9, 25-16, 25-19)

IL CALENDARIO DELLE AZZURRINE:

Italia-Portogallo: 3-0 (25-9, 25-16, 25-19)

07/01, ore 20: Italia-Francia

08/01, ore 20: Italia-Germania

LE CLASSIFICHE-

POOL A

Belgio 1V 0S (3pt), Spagna 0V 0S (0pt), Olanda 0V 1S (0pt)

POOL B

Italia 1V 0S (3pt), Francia 1V 0S (3pt), Germania 0V 1S (0pt), Portogallo 0V 1S (0pt)