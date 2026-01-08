Wevza: l'Under 18 batte la Germania e vola in semifinale

FOGGIA- La Nazionale under 18 femminile, sotto gli occhi del DT Marco Mencarelli, centra la semifinale al Torneo WEVZA di qualificazione ai Campionati Europei di categoria 2026. Le azzurrine guidate da Stefano Gregoris, infatti, dopo Portogallo e Francia, battono anche la Germania per 3-1 (25-20, 25-13, 23-25, 25-17), conquistando il primo posto nella pool B e il conseguente accesso in semifinale. Una partita, quella di questa sera, dalle mille emozioni che ha visto la formazione tedesca non arrendersi mai e mettere, in più riprese, le azzurrine in difficoltà. Top scorer dell’incontro è stata Lisa Monari con 21 punti a referto, seguita dalle compagne Tessariol (18) e Gordon (17).
L’Italia tornerà sul parquet del Pala Preziuso, per la semifinale, domani, venerdì 9 gennaio, sempre alle ore 20 contro l’Olanda. Le orange hanno chiuso la pool A al secondo posto, grazie ad una sconfitta contro il Belgio e a una vittoria al tie-break sulla Spagna. Nell’altra semifinale la Francia, classificatasi seconda nella pool dell’Italia, sfiderà il Belgio che ha chiuso il girone A al primo posto.
Nel primo set l’Italia parte decisamente sottotono e le tedesche ne approfittano. Sul 3-8 coach Gregoris richiama le sue in panchina ma, anche al rientro in campo, le teutoniche mantengono il vantaggio (5-12, 9-14, 11-16). Monari e compagne però, come già dimostrato, non mollano e raggiungono la parità sul 17-17. Ritrovato l’entusiasmo il parziale è in discesa. Il +4 arriva sul 22-18 e, nel finale, un attacco di Gordon e un muro di Gibelli chiudono i conti sul 25-20.
Nella seconda frazione le azzurrine non commettono passi falsi e comandano dall’inizio alla fine (7-3, 14-7, 18-9). Consapevole dei propri mezzi l’Italia non concede alcuna occasione di rimonta alla Germania. Al secondo set point è una battuta sbagliata di Neboh a regalare il 25-13 alle ragazze di coach Gregoris.
Terzo parziale che, fino alla sua metà, vede Monari e compagne gestire il vantaggio (8-6, 13-10, 15-11). Le ragazze di coach Wolff però non vogliono far terminare la propria serata e rimangono aggrappate al match, trovando la parità sul 16-16 e il vantaggio decisivo sul 20-21. Stefano Gregoris prova a spezzare il ritmo tedesco con un time-out ma le teutoniche chiudono, alla seconda palla utile, con il punteggio di 23-25.
Nel quarto set la Germania continua mettere in difficoltà le azzurrine che si ritrovano sotto (8-10, 9-13, 15-16). L’Italia non ci sta e trova un turno molto favorevole con Monari al servizio che porta il punteggio sul 22-16. Nel finale di gara è poi Ginevra Gibelli a chiudere sul 25-17.
Le parole di Julia Gordon
« Abbiamo ceduto un set però abbiamo portato a casa il risultato. Speriamo di fare altrettanto domani e soprattutto di tenere alto il ritmo di gioco, perché con il nostro ritmo è difficile batterci. Giocare in casa è un grande onore e vedere così tanta gente appassionata che fa il tifo per noi ci fa veramente piacere ».
Il tabellino
ITALIA – GERMANIA 3-1 (25-20, 25-13, 23-25, 25-17)
ITALIA: Gibelli 9, Manda 3, Monari Gamba 21, Airhienbuwa 7, Tessariol 18, Gordon 17, Grossi (L). Boufandar 1, Chiara 1, Cantoni. N.e.: La Tella, Pettiti, Cervi, Faleschini. All. Gregoris.
GERMANIA: Baur, Neboh 6, Meuser, Rohner 17, Hippel 13, Siebenberg 8, Malze (L). Drosihn, Mobius, Fomenko 3, Schulz, Grozer 1, Harloff, Cordes 3. All. Wolff.
Durata set: 24’, 21’, 27’, 23’ Tot: 95’
Spettatori: 800
Italia: a 18, bs 9, mv 8, et 24
Germania: a 11, bs 9, mv 7, et 21
I RISULTATI DI GIORNATA-08/01
Ore 15: Francia-Portogallo (Pool B): 3-0 (25-16, 25-23, 26-24)
Ore 17.30: Belgio-Spagna (Pool A): 3-0 (25-21, 25-22, 25-23)
Ore 20: Italia-Germania (Pool B): (25-20, 25-13, 23-25, 25-17)
I RISULTATI DELLE AZZURRINE NELLA POOL:
Italia-Portogallo: 3-0 (25-9, 25-16, 25-19)
Italia-Francia: 3-1 (23-25, 25-17, 25-20, 25-21)
Italia-Germania: 3-1 (25-20, 25-13, 23-25, 25-17)
LE CLASSIFICHE
POOL A
Belgio 2V 0S (6pt), Olanda 1V 1S (2pt), Spagna 0V 2S (1pt)
POOL B
Italia 3V 0S (9pt), Francia 2V 1S (6pt), Germania 1V 2S (3pt), Portogallo 0V 3S (0pt)
IL CALENDARIO DELLA FASE FINALE 09/01
Ore 15.00 Spagna - Portogallo
Ore 17.30: Semifinale: Belgio - Francia
Ore 20.00: Semifinale: Italia – Olanda