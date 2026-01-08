Wevza: l'Under 18 batte la Germania e vola in semifinale

FOGGIA- La Nazionale under 18 femminile , sotto gli occhi del DT Marco Mencarelli, centra la semifinale al Torneo WEVZA di qualificazione ai Campionati Europei di categoria 2026. Le azzurrine guidate da Stefano Gregoris, infatti, dopo Portogallo e Francia, battono anche la Germania per 3-1 (25-20, 25-13, 23-25, 25-17), conquistando il primo posto nella pool B e il conseguente accesso in semifinale. Una partita, quella di questa sera, dalle mille emozioni che ha visto la formazione tedesca non arrendersi mai e mettere, in più riprese, le azzurrine in difficoltà. Top scorer dell’incontro è stata Lisa Monari con 21 punti a referto, seguita dalle compagne Tessariol (18) e Gordon (17).

L’Italia tornerà sul parquet del Pala Preziuso, per la semifinale, domani, venerdì 9 gennaio, sempre alle ore 20 contro l’Olanda. Le orange hanno chiuso la pool A al secondo posto, grazie ad una sconfitta contro il Belgio e a una vittoria al tie-break sulla Spagna. Nell’altra semifinale la Francia, classificatasi seconda nella pool dell’Italia, sfiderà il Belgio che ha chiuso il girone A al primo posto.



Nel primo set l’Italia parte decisamente sottotono e le tedesche ne approfittano. Sul 3-8 coach Gregoris richiama le sue in panchina ma, anche al rientro in campo, le teutoniche mantengono il vantaggio (5-12, 9-14, 11-16). Monari e compagne però, come già dimostrato, non mollano e raggiungono la parità sul 17-17. Ritrovato l’entusiasmo il parziale è in discesa. Il +4 arriva sul 22-18 e, nel finale, un attacco di Gordon e un muro di Gibelli chiudono i conti sul 25-20.

Nella seconda frazione le azzurrine non commettono passi falsi e comandano dall’inizio alla fine (7-3, 14-7, 18-9). Consapevole dei propri mezzi l’Italia non concede alcuna occasione di rimonta alla Germania. Al secondo set point è una battuta sbagliata di Neboh a regalare il 25-13 alle ragazze di coach Gregoris.

Terzo parziale che, fino alla sua metà, vede Monari e compagne gestire il vantaggio (8-6, 13-10, 15-11). Le ragazze di coach Wolff però non vogliono far terminare la propria serata e rimangono aggrappate al match, trovando la parità sul 16-16 e il vantaggio decisivo sul 20-21. Stefano Gregoris prova a spezzare il ritmo tedesco con un time-out ma le teutoniche chiudono, alla seconda palla utile, con il punteggio di 23-25.

Nel quarto set la Germania continua mettere in difficoltà le azzurrine che si ritrovano sotto (8-10, 9-13, 15-16). L’Italia non ci sta e trova un turno molto favorevole con Monari al servizio che porta il punteggio sul 22-16. Nel finale di gara è poi Ginevra Gibelli a chiudere sul 25-17.

Le parole di Julia Gordon

« Abbiamo ceduto un set però abbiamo portato a casa il risultato. Speriamo di fare altrettanto domani e soprattutto di tenere alto il ritmo di gioco, perché con il nostro ritmo è difficile batterci. Giocare in casa è un grande onore e vedere così tanta gente appassionata che fa il tifo per noi ci fa veramente piacere ».

Il tabellino

ITALIA – GERMANIA 3-1 (25-20, 25-13, 23-25, 25-17)

ITALIA: Gibelli 9, Manda 3, Monari Gamba 21, Airhienbuwa 7, Tessariol 18, Gordon 17, Grossi (L). Boufandar 1, Chiara 1, Cantoni. N.e.: La Tella, Pettiti, Cervi, Faleschini. All. Gregoris.

GERMANIA: Baur, Neboh 6, Meuser, Rohner 17, Hippel 13, Siebenberg 8, Malze (L). Drosihn, Mobius, Fomenko 3, Schulz, Grozer 1, Harloff, Cordes 3. All. Wolff.

Durata set: 24’, 21’, 27’, 23’ Tot: 95’

Spettatori: 800

Italia: a 18, bs 9, mv 8, et 24

Germania: a 11, bs 9, mv 7, et 21

I RISULTATI DI GIORNATA-08/01

Ore 15: Francia-Portogallo (Pool B): 3-0 (25-16, 25-23, 26-24)

Ore 17.30: Belgio-Spagna (Pool A): 3-0 (25-21, 25-22, 25-23)

Ore 20: Italia-Germania (Pool B): (25-20, 25-13, 23-25, 25-17)

I RISULTATI DELLE AZZURRINE NELLA POOL:

Italia-Portogallo: 3-0 (25-9, 25-16, 25-19)

Italia-Francia: 3-1 (23-25, 25-17, 25-20, 25-21)

Italia-Germania: 3-1 (25-20, 25-13, 23-25, 25-17)

LE CLASSIFICHE

POOL A

Belgio 2V 0S (6pt), Olanda 1V 1S (2pt), Spagna 0V 2S (1pt)

POOL B

Italia 3V 0S (9pt), Francia 2V 1S (6pt), Germania 1V 2S (3pt), Portogallo 0V 3S (0pt)

IL CALENDARIO DELLA FASE FINALE 09/01

Ore 15.00 Spagna - Portogallo

Ore 17.30: Semifinale: Belgio - Francia

Ore 20.00: Semifinale: Italia – Olanda