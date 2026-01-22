Europei Under 22 Femminili: l'Italia ha conosciuto le sue avversarie

Come noto saranno otto le formazioni che parteciperanno alla rassegna continentale di categoria. Le squadre sono state divise in due raggruppamenti (Pool I e Pool II). L’Italia è stata inserita nella Pool II insieme a Serbia, Polonia e Portogallo, mentre nella Pool I si affronteranno Olanda, Turchia, Ucraina e Spagna.

L’Italia si presenterà in Olanda da campione in carica in virtù del primo posto ottenuto nell’edizione del 2024 andata in scena a Lecce, dove la formazione allenata allora dall'attuale DT del settore giovanile femminile Marco Mencarelli si affermò in finale contro la Serbia, dopo aver superato in ordine Lettonia, Ucraina e Turchia nella fase a gironi e nuovamente la Turchia in semifinale.

La formazione azzurra si era già prenotata un posto ai Campionati Europei olandesi grazie al primo posto ottenuto al Torneo di Qualificazione, triangolare andato in scena a luglio dello scorso anno a Costa Volpino (BG), quando il gruppo guidato dal tecnico azzurro Gaetano Gagliardi si impose su Repubblica Ceca e Portogallo.

I Campionati Europei Under 22 femminili si giocheranno con la formula del round robin, dove le prime due classificate di ogni girone accederanno alle semifinali. La manifestazione proseguirà poi con i match validi per l’assegnazione delle medaglie (finale 3/4° posto e finale 1/2° posto).

I GIRONI

POOL I: Olanda, Turchia, Ucraina, Spagna.

POOL II: Italia, Serbia, Polonia, Portogallo.