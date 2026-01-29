Tuttosport.com
Sitting Volley: la nazionale maschile in raduno a Cuneo

Gli azzurri si ritroveranno da giovedì 5 febbraio a domenica 8 febbraio. Per questo nuovo raduno convocati 12 atleti:
1 min
Sitting VolleyMarchesicuneo
Sitting Volley: la nazionale maschile in raduno a Cuneo

CUNEO-Continua senza sosta la preparazione, in vista della nuova stagione sportiva, per la Nazionale maschile di sitting volley guidata in panchina dal tecnico Marcello Marchesi. Dopo aver concluso lo scorso 25 gennaio il collegiale a Milano, gli azzurri si ritroveranno da giovedì 5 febbraio a domenica 8 febbraio a Cuneo. Per questo nuovo raduno il direttore tecnico Pasquale d’Aniello ha convocato 12 atleti: 

I 12 ATLETI CONVOCATI- 

Simone Burzacchi (Volley Club Cesena); Maria Francesco Cerulo, , Paolo Mangiacapra, Davide Nadai (Nola Città dei Gigli); Francesco Cornacchione, Jacopo Invernizzi, Davide Dalpane (Volley 2001 Garlasco); Cristiano Crocetti (Scuola di Pallavolo Fermana); Tommaso Cuoghi (Modena Volley Punto Zero); Roberto Dalmasso (Cuneo Volley); Alessandro Issi, Stefano Orsolini (A.S.D Fiano Romano); 

LO STAFF- 

Marcello Marchesi (Primo Allenatore), Angela Galli (Secondo Allenatore), Mauro Guicciardi (Medico), Antonella Iemma (Fisioterapista), Stefano Tomarchio (Preparatore Atletico), Matteo De Robertis (Team Manager).  

© RIPRODUZIONE RISERVATA

