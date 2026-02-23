Staff delle nazionali: la Fipav ha ufficializzato tutti i nomi

ROMA-La Federazione Italiana Pallavolo ha reso noti i nomi di tutti i componenti degli staff delle nazionali giovanili e seniores azzurre per la stagione 2026, scelti ed approvati nell'ultimo Consiglio Fedeale dello scorso venerdì 13 febbraio.
Nazionali femminili
NAZIONALE SENIORES
Julio Velasco (Commissario Tecnico)
Massimo Barbolini (Secondo Allenatore)
Juan Manuel Cichello (Terzo Allenatore)
Valerio Lionetti (Assistente Allenatore)
Pietro Muneratti (Preparatore Atletico)
Gabriele Antola (Sparring)
Massimiliano Taglioli (Scoutman)
Antonio D’Ambrosio (Videoman)
Marcello Capucchio (Team Manager)
NAZIONALE B (GIOCHI DEL MEDITERRANEO)
Carlo Parisi (Primo Allenatore)
Massimo Bellano (Secondo Allenatore)
Gabriele Antola (Assistente Allenatore)
Luca Rossini (Preparatore Atletico)
Antonio D’Ambrosio (Scoutman)
Anna Ensabella (Team Manager)
Staff Sanitario
Francesca Conte (Medico)
Monica Fabbri (Medico)
Camilla Calandri (Medico)
Francesco Bettalico (Fisioterapista)
Antonella Boschi (Fisioterapista)
Marta Pedroli (Fisioterapista)
NAZIONALI GIOVANILI
Marco Mencarelli (Direttore Tecnico)
NAZIONALE UNDER 22
Gaetano Gagliardi (Primo Allenatore)
Daniele Sciarrotta (Assistente Allenatore)
Giulio Bottosso (Assistente Allenatore)
Andrea Del Vecchio (Preparatore Atletico)