Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Staff delle nazionali: la Fipav ha ufficializzato tutti i nomi

Rese note le decisioni del Consiglio Federale dello scorso 13 febbraio. Ecco chi sono tecnici, dirigenti, collaboratori, medici e fisioterapisti di tutte le squadre azzurre
2 min
VelascoDe GiorgiFipav
Staff delle nazionali: la Fipav ha ufficializzato tutti i nomi

ROMA-La Federazione Italiana Pallavolo ha reso noti i nomi di tutti i componenti degli staff delle nazionali giovanili e seniores azzurre per la stagione 2026, scelti ed approvati nell'ultimo Consiglio Fedeale dello scorso venerdì 13 febbraio.

Nazionali femminili

NAZIONALE SENIORES

Julio Velasco (Commissario Tecnico)

Massimo Barbolini (Secondo Allenatore)

Juan Manuel Cichello (Terzo Allenatore)

Valerio Lionetti (Assistente Allenatore)

Pietro Muneratti (Preparatore Atletico)

Gabriele Antola (Sparring)

Massimiliano Taglioli (Scoutman)

Antonio D’Ambrosio (Videoman)

Marcello Capucchio (Team Manager)

NAZIONALE B (GIOCHI DEL MEDITERRANEO)

Carlo Parisi (Primo Allenatore)

Massimo Bellano (Secondo Allenatore)

Gabriele Antola (Assistente Allenatore)

Luca Rossini (Preparatore Atletico)

Antonio D’Ambrosio (Scoutman)

Anna Ensabella (Team Manager)

Staff Sanitario

Francesca Conte (Medico)

Monica Fabbri (Medico)

Camilla Calandri (Medico)

Francesco Bettalico (Fisioterapista)

Antonella Boschi (Fisioterapista)

Marta Pedroli (Fisioterapista) 

NAZIONALI GIOVANILI

Marco Mencarelli (Direttore Tecnico)

NAZIONALE UNDER 22

Gaetano Gagliardi (Primo Allenatore)

Daniele Sciarrotta (Assistente Allenatore)

Giulio Bottosso (Assistente Allenatore)

Andrea Del Vecchio (Preparatore Atletico)

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Nazionali

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS