Gli azzurri del sitting si ritrovano al Centro Pavesi

Il tecnico della nazionale Marcello Marchesi ha convocato dodici atleti che si alleneranno a Milano da venerdì 6 a domenica 8 marzo
1 min
Sitting VolleyCentro PavesiMarchesi
MILANO- Torna a radunarsi la nazionale italiana maschile di sitting volley. La formazione del tecnico federale Marcello Marchesi proseguirà la preparazione, in vista dei prossimi impegni stagionali, al Centro Pavesi di Milano dove si ritroveranno da venerdì 6 a domenica 8 marzo, al termine dell’allenamento mattutino.

Gli atleti convocati-

Simone Burzacchi (Volley Club Cesena – fino alle 20:00 del 7/3); Stefano Alberto Busato (A.S.D. Sitting Volley Chieri); Francesco Maria Cerulo, Paolo Mangiacapra (Nola Città dei Gigli ASD); Cristiano Crocetti (Scuola di Pall. Fermana ASD); Tommaso Cuoghi (Modena Volley Punto Zero SSDRL); Roberto Dalmasso (Cuneo Volley SSDARL); Davide Dalpane, Gabriele Marletta, Jacopo Invernizzi (Volley 2001 Garlasco); Alessandro Issi, Stefano Orsolini (A.S.D. Fiano Romano). 

Lo staff-

Marcello Marchesi (1° Allenatore), Angela Galli (2° Allenatore), Roberta Scrima (Medico), Antonella Iemma (Fisioterapista), Stefano Tomarchio (Preparatore atletico), Matteo De Robertis (Team Manager). 

