A Formia nuovo raduno della nazionale di sitting volley

FORMIA (LATINA)-Torna a radunarsi, da giovedì 19 a domenica 22 marzo, la nazionale maschile di Sitting Volley agli ordini del DT Pasquale D'Aniello e del tecnico Marcello Marchesi. Gli azzurri si ritroveranno presso il Centro di Preparazione Olimpica di Formia in provincia di Latina.
Si tratta del sesto stage della stagione. Saranno altri quattro giorni di lavoro molto importante per il tecnico Marcello Marchesi, che potrà continuare a preparare i suoi ragazzi in vista degli appuntamenti clou dell’estate: il Torneo Internazionale di Assen (Olanda) in programma dal 19 al 21 giugno e l’Europeo B che si svolgerà a Liberec (Repubblica Ceca) dal 23 al 26 agosto.
I 14 CONVOCATI-
Simone Burzacchi (Volley Club Cesena); Francesco Maria Cerulo, Paolo Mangiacapra, Victor Palazzolo (dalle ore 18 del 20/03), Giancarlo Quinto (Nola Città dei Gigli ASD); Tommaso Cuoghi (Modena Volley Punto Zero SSDRL); Roberto Dalmasso (Cuneo Volley SSDARL); Francesco Cornacchione, Davide Dalpane, Gabriele Marletta, Jacopo Invernizzi (Volley 2001 Garlasco); Alessandro Issi, Stefano Orsolini (A.S.D. Fiano Romano); Salvatore Striano (Vesuvio Oplonti Volley - dalle ore 18 del 20/03)
LO STAFF-
Marcello Marchesi (1° Allenatore), Angela Galli (2° Allenatore), Giovanni Cilia (Medico), Antonella Iemma (Fisioterapista), Stefano Tomarchio (Preparatore atletico), Matteo De Robertis (Team Manager).