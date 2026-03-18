De Giorgi protagonista de 'Oltre la rete. Quando il talento diventa squadra'

Dedicato alle studentesse e agli studenti dell’Università di Siena e aperto ai tanti appassionati della pallavolo, oltre che a tutti gli interessati, l’incontro sarà introdotto dai saluti del rettore Roberto Di Pietra e da quelli del professor Marco Bonifazi, Presidente del Comitato dello sport universitario di Ateneo.

Subito dopo, con la moderazione del giornalista Pino Di Blasio, la professoressa Marika Rullo, docente di Psicologia sociale e studiosa delle dinamiche intra e intergruppi, e il professor Flavio D'Ascenzi, Direttore della Scuola di specializzazione in Medicina dello sport e dell'esercizio fisico, dialogheranno con il CT bicampione del mondo.

L’incontro è organizzato nell’ambito della Giornata Nazionale delle Università promossa dalla CRUI e realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Pallavolo.

L’incontro è ad accesso libero e aperto a tutti.