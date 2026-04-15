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La nazionale maschile di sitting in collegiale con l'Olanda

Da giovedì 23 a domenica 26 aprile tredici azzurri, agli ordini del tecnico Marchesi si ritroveranno a Pavia dove avranno l'opportunità di allenarsi insieme alla rappresentativa orange
2 min
Sitting VolleypAIVANazionale Maschile
La nazionale maschile di sitting in collegiale con l'Olanda

VOGHERA (PAVIA)-Si terrà a Voghera in provincia di Pavia l’ottavo collegiale dell’anno per la Nazionale maschile di sitting volley. Gli atleti guidati in panchina da Marcello Marchesi si ritroveranno infatti in Lombardia per una quattro giorni di lavoro che inizierà giovedì 23 e terminerà domenica 26 aprile. Occasione di confronto molto importante per la Nazionale del DT D’Aniello dato che questi giorni di allenamento saranno condivisi con la Nazionale dell’Olanda.

Per gli azzurri si tratterà del secondo collegiale congiunto stagionale, dopo quello svoltosi a Cuneo dal 5 al 8 febbraio con la Polonia.

I 13 convocati

Simone Burzacchi (Volley Club Cesena); Francesco Maria Cerulo, Paolo Mangiacapra, Davide Nadai (Nola Città dei Gigli ASD); Francesco Cornacchione, Davide Dalpane, Jacopo Invernizzi (Volley 2001 Garlasco); Cristiano Crocetti (Scuola di Pallavolo Fermana); Tommaso Cuoghi (Modena Volley Punto Zero SSDRL); Roberto Dalmasso (Cuneo Volley SSDARL); Federico Fiorini (ASD Cus Verona); Alessandro Issi, Stefano Orsolini (A.S.D. Fiano Romano).

Lo Staff 

Marcello Marchesi (1° Allenatore), Angela Galli (2° Allenatore), Mauro Guicciardi (Medico), Antonella Iemma (Fisioterapista), Stefano Tomarchio (Preparatore atletico), Matteo De Robertis (Team Manager). 

 

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