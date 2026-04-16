Fanizza ha convocato l'Under 18 maschile ad Alberobello

ALBEROBELLO (BARI)-La nazionale Under 18 maschile torna a radunarsi. Da domenica 19 a giovedì 23 aprile gli azzurrini, agli ordini di Vincenzo Fanizza, si ritroveranno ad Alberobello per uno stage che seguirà quelli di Messina e Vairano.
I convocati-
Pietro Carlo Bevilacqua, Diego Bussolari, Nicola Massari, Lorenzo Moro (Diavoli Rosa); Tommaso De Santis (You Energy Volley); Andrea De Zaiacomo (Trentino Volley); Jacopo Maria Di Coste, Mario Francesco Notarnicola (Materdomini Volley); Lorenzo Vannucci (Invicta Volleyball); Alessandro Ferrero (Volley Sassuolo); Tommaso Gallinella (Sir Safety Perugia); Andrea Guidoni (Fenice Roma); Paolo Macca (Volley Modica); Gianmarco Pesce (Pallavolo Padova); Edoardo Trotta (Cisterna Volley); Iacopo Illini, Andrea Rizzo, Samuele Storini (Volley Milano).
Lo staff-
Vincenzo Fanizza (Direttore Tecnico e primo allenatore), Luca Leoni (allenatore), Loris Palermo (Allenatore e scoutman), Pascal Laricchiuta (Fisioterapista), Daniele De Ceglia (Preparatore Atletico), Carmelo Maria Longo (Medico), Giuseppe Venuto (Team Manager).