Velasco ha scelto le azzurre per la stagione 2026

MILANO- Nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'attività delle nazionali il commissario tecnico Julio Velasco ha ufficializzato i nomi delle atlete che faranno parte della nazionale A e della nazionale B per la prossima estate ed al contempo ha presentato i programmi di lavoro stagionali.
Squadra A
PALLEGGIATRICI
Carlotta Cambi, Alessia Orro, Chidera Blessing Eze.
LIBERI
Ilaria Spirito, Eleonora Fersino, Ilenia Moro.
OPPOSTE
Merit C. Adigwe, Paola Egonu, Josephine Obossa.
SCHIACCIATRICI
Alice Tanase, Stella Nervini, Myriam Sylla, Loveth Omoruyi, Gaia Giovannini, Ekaterina Antropova.
CENTRALI
Denise Meli, Dalila Marchesini, Linda Nwakalor, Sarah Fahr, Anna Danesi, Linda Manfredini.
Squadra B
PALLEGGIATRICI
Asia Bonelli, Francesca Scola.
LIBERI
Federica Pelloni, Sara Panetoni.
OPPOSTE
Giorgia Frosini, Binto Diop.
SCHIACCIATRICI
Alessia Bolzonetti, Alice Nardo, Valeria Battista, Beatrice Gardini, Anna Piovesan.
CENTRALI
Katja Eckl, Sara Caruso, Veronica Costantini, Islam Gannar.
*La lista ufficiale delle 30 atlete per la VNL sarà resa nota il 13 maggio.