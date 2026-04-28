De Giorgi ha scelto 37 giocatori in vista della VNL

MILANO-Ferdinando De Giorgi, commissario tecnico della nazionale maschile, ha selezionato 37 giocatori che si alleneranno sotto la guida dello staff azzurro in vista dei prossimi impegni azzurri. La lista dei 30 atleti per la Volleyball Nations League 2026 sarà resa nota il prossimo 20 maggio.
Gli atleti scelti
PALLEGGIATORI
Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli, Paolo Porro, Mattia Boninfante, Alessandro Fanizza, Bryan Argilagos.
LIBERI
Fabio Balaso, Domenico Pace, Gabriele Laurenzano, Matteo Staforini, Damiano Catania, Luca Loreti.
OPPOSTI
Yuri Romanò, Kamil Rychlicki, Alessandro Bovolenta, Tommaso Guzzo, Diego Frascio.
SCHIACCIATORI
Alessandro Michieletto, Luca Porro, Mattia Bottolo, Francesco Sani, Daniele Lavia, Mattia Orioli, Tommaso Rinaldi, Giulio Magalini, Davide Gardini, Tommaso Ichino.
CENTRALI
Roberto Russo, Giovanni Gargiulo, Giovanni Sanguinetti, Pardo Mati, Francesco Comparoni, Gianluca Galassi, Lorenzo Cortesia, Leandro Mosca, Andrea Truocchio, Marco Pellacani.