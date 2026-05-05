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Sitting Volley: D'Aniello ha convocato 10 giocatrici per la Golden Nations League

Il tecnico della femminile, al termine dei cinque stage, ha scelto il gruppo che sarà di scena a Lipsia (Germania) da venerdì 15 a domenica 17 maggio
1 min
Nazionale SittingGolden Nations LeagueD'Aniello
Sitting Volley: D'Aniello ha convocato 10 giocatrici per la Golden Nations League

LIPSIA (GERMANIA)- Il direttore tecnico della nazionale femminile di sitting volley,  bicampione d’Europa in carica, Pasquale D'Aniello, dopo aver visionato numerose atlete nei cinque stage di preparazione, ha selezionato le 10 giocatrici che affronteranno la Golden Nations League; manifestazione in programma a Lipsia (Germania) da venerdì 15 a domenica 17 maggio. 

Le 10 atlete convocate

Flavia Barigelli (ASD Astrolabio 2000); Raffaela Battaglia (Villese Volley Villa S.G.); Giulia Bellandi, Eva Ceccatelli, Sara Cirelli, Elisa Spediacci (Dream Volley Pisa); Silvia Biasi (GIS Volley Sacile); Anna Ceccon (Giocoparma); Roberta Pedrelli (Volley Club Cesena); Asia Sarzi Amadè (Energy Volley). 

Lo staff

Pasquale D’Aniello (1° Allenatore), Massimo Beretta (2° allenatore), Christian Musenga (Medico), Riccardo Leone (Fisioterapista), Flavia Guidotti (Preparatrice atletica), Flavio Rocca (Scoutman), Fabio Marsiliani (Team Manager). 

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