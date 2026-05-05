Sitting Volley: D'Aniello ha convocato 10 giocatrici per la Golden Nations League

LIPSIA (GERMANIA)- Il direttore tecnico della nazionale femminile di sitting volley, bicampione d’Europa in carica, Pasquale D'Aniello, dopo aver visionato numerose atlete nei cinque stage di preparazione, ha selezionato le 10 giocatrici che affronteranno la Golden Nations League; manifestazione in programma a Lipsia (Germania) da venerdì 15 a domenica 17 maggio.
Le 10 atlete convocate
Flavia Barigelli (ASD Astrolabio 2000); Raffaela Battaglia (Villese Volley Villa S.G.); Giulia Bellandi, Eva Ceccatelli, Sara Cirelli, Elisa Spediacci (Dream Volley Pisa); Silvia Biasi (GIS Volley Sacile); Anna Ceccon (Giocoparma); Roberta Pedrelli (Volley Club Cesena); Asia Sarzi Amadè (Energy Volley).
Lo staff
Pasquale D’Aniello (1° Allenatore), Massimo Beretta (2° allenatore), Christian Musenga (Medico), Riccardo Leone (Fisioterapista), Flavia Guidotti (Preparatrice atletica), Flavio Rocca (Scoutman), Fabio Marsiliani (Team Manager).