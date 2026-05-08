L'Italia femminile al Centro Pavesi per preparare le amichevoli con la Francia

MILANO-Torna a radunarsi la nazionale femminile di Julio Velasco che da lunedì 11 a venerdì 15 maggio sarà in ritiro presso il Centro Federale Pavesi di Milano in vista delle prime uscite stagionali, che vedranno le azzurre sfidare la Francia di coach Cesar Hernández González, giovedì 14 e venerdì 15 maggio, sarà impegnato nei BPER test match di Biella e Novara.
Le 15 convocate
Merit Adigwe (Imoco Volley); Ekaterina Antropova (entro le ore 23 del 13/5), Linda Nwakalor (entro le ore 23 del 13/5) (Pallavolo Scandicci); Carlotta Cambi (Igor Volley); Eleonora Fersino (Pro Victoria Pallavolo); Giorgia Frosini, Francesca Scola (Volley Talmassons); Linda Manfredini, Denise Meli (Volley Bergamo); Dalila Marchesini (ASD Altino); Gaia Giovannini, Loveth Omoruyi (Megabox Vallefoglia); Stella Nervini, Ilaria Spirito (Chieri 76); Alice Tanase (Azzurra Volley Firenze).
Il calendario delle amichevoli
14 maggio: BPER TEST MATCH a Biella vs Francia (ore 21) – PalaForum - Diretta TV Rai e Sky Sport.
15 maggio: BPER TEST MATCH a Novara vs Francia (ore 21) – PalaIgor - Diretta TV Rai e Sky Sport.