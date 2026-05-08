L'Italia femminile al Centro Pavesi per preparare le amichevoli con la Francia

MILANO-Torna a radunarsi la nazionale femminile di Julio Velasco che da lunedì 11 a venerdì 15 maggio sarà in ritiro presso il Centro Federale Pavesi di Milano in vista delle prime uscite stagionali, che vedranno le azzurre sfidare la Francia di coach Cesar Hernández González, giovedì 14 e venerdì 15 maggio, sarà impegnato nei BPER test match di Biella e Novara.