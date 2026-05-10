De Giorgi con 15 atleta all'Acqua Acetosa

ROMA-La stagione della nazionale Campione del Mondo di Ferdinando De Giorgi prenderà il via ufficialmente domani, lunedì 11 maggio, dal Centro di preparazione Giulio Onesti di Roma dove il CT ha convocato 15 atleti che sosterranno un periodo di preparazione fino a domenica 17 maggio.
Una settimana di lavoro per inaugurare il nuovo percorso degli azzurri, che si ritroveranno nella capitale per scaldare i motori in vista delle prime amichevoli e agli impegni internazionali della stagione estiva.
I convocati
Alessandro Bovolenta, Francesco Comparoni, Domenico Pace, Paolo Porro (You Energy Volley); Alessandro Fanizza, Tommaso Guzzo (Cisterna Volley); Tommaso Ichino (Powervolley Milano); Giulio Magalini, Marco Pellacani (M.& G. Scuola Pallavolo); Leandro Aussibio Mosca (Volley Milano); Mattia Orioli, Andrea Truocchio (Pallavolo Padova); Kamil Rychlicki (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle ); Francesco Romano Sani, Matteo Staforini (Verona Volley).
Lo staff
Ferdinando De Giorgi (Allenatore); Roberto Ciamarra (2° Allenatore); Marco Meoni (Assistente Allenatore); Oscar Berti (Preparatore Atletico); Piero Benelli (Medico); Francesco Alfatti (Fisioterapista); Ivan Contrario (Scoutman); Giacomo Giretto (Team Manager).