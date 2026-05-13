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Nazionale femminile: Velasco ha ufficializzato le convocate per la VNL 2026

Il CT  ha diramato la lista delle 30 azzurre che prenderanno parte alla competizione che abbiamo vinto nelle ultime due edizioni. Nell'elenco figurano tutte le big della nostra nazionale
2 min
Volleyball Nations LeagueVelasco
Nazionale femminile: Velasco ha ufficializzato le convocate per la VNL 2026

MILANO- Julio Velasco ha ufficializzato oggi l’elenco delle 30 azzurre che prenderanno parte alla Volleyball Nations League 2026. Dopo aver reso note, nel corso della conferenza stampa del 28 aprile a Milano dedicata alla stagione delle Nazionali, le atlete coinvolte negli impegni estivi del 2026, il commissario tecnico .

Le 30 convocate

PALLEGGIATRICI

Carlotta Cambi, Alessia Orro, Chidera Blessing Eze, Asia Bonelli, Francesca Scola.

LIBERI

Ilaria Spirito, Eleonora Fersino, Ilenia Moro, Federica Pelloni.

OPPOSTI

Merit Adigwe, Paola Egonu, Josephine Obossa, Giorgia Frosini, Binto Diop.
 

SCHIACCIATRICI

Alice Tanase, Stella Nervini, Myriam Sylla, Loveth Omoruyi, Gaia Giovannini, Ekaterina Antropova, Alessia Bolzonetti, Alice Nardo.

CENTRALI

Denise Meli, Dalila Marchesini, Linda Nwakalor, Sarah Luisa Fahr, Anna Danesi, Linda Manfredini, Katja Eckl, Yasmina Akrari.

Il calendario delle azzurre in VNL (orari di gioco italiani)

Week 1 (3-7 giugno) Brasilia, Brasile 

3 giugno, ore 21.30: Italia-Bulgaria 

6 giugno, ore 01.00: Italia-Olanda 

6 giugno, ore 20.30: Italia-Turchia 

7 giugno, ore 19.30: Italia-Brasile 

Week 2 (17-21 giugno) Manila, Filippine 

17 giugno, ore 10: Italia-Repubblica Ceca

18 giugno, ore 14: Italia-Serbia

20 giugno, ore 10: Italia-Stati Uniti

21 giugno, ore 14: Italia-Giappone

Week 3 (8-12 luglio) Honk Kong, Cina 

8 luglio, ore 11: Italia-Ucraina

10 luglio, ore 14.30: Italia-Belgio

11 luglio, ore 10.30: Italia-Canada

12 luglio, ore 14: Italia-Cina

Finali (22-26 luglio) Macao, Cina

 

 

 

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