La giovane Italia è bella: battuta ancora la Francia

NOVARA -Ancora una convincente prestazione della giovane nazionale di Julio Velasco nella seconda uscita contro la Francia. Stasera al Pala Igor di Novara le azzurre hanno vinto ancora, dopo il successo di Biella , per 3-0 (26-24, 25-14, 25-18) al termine di una partita in cui le transalpine hanno lottato ma si sono dovute arrendere dinanzi alle prodezze delle ragazze italiane scese in campo vogliose di sfuttare l'opportunità a loro concessa. Si chiude dunque anche questa settimana di lavoro per le azzurre, che hanno lavorato intensamente al Centro federale Pavesi in vista della prima week di VNL in Brasile, dove le azzurre disputeranno, a Brasilia, la Week 1 della Volleyball Nations League, primo grande appuntamento della stagione delle nazionali. Nella vittoria di questa sera sulla Francia, impreziosita anche da una bella cornice di pubblico accorso al PalaIgor, c’è stata la bravura di questa giovanissima Italia, capace di essere sempre concentrata ed efficace in attacco. Sugli scudi oggi Nervini e Omoruyi, con 12 punti realizzati, MVP della serata è stata nominata proprio Loveth Omoruyi.

Domani il rompete le righe e qualche giornata di riposo per tutte, prima del nuovo raduno previsto il 18 maggio al Centro federale Pavesi di Milano in vista dell’ultimo torneo amichevole prima della partenza per la VNL: l’AIA AeQuilibrium Cup Women Elite in programma a Genova dal 22 al 24 maggio (qui la biglietteria).

Per questa seconda gara del BPER Test match a Novara il CT Velasco, rispetto a Biella, ha inserito Katja Eckl, Alessia Bonzonetti e Giorgia Frosini al posto di Tanase, Meli e Diop.

L’Italia si è presentata questa sera in campo la diagonale Cambi e Adigwe, Omorouyi-Nervini schiacciatrici, Marchesini- Manfredini al centro, libero Fersino.

Dall’altra parte della rete il tecnico della Francia Gonzalez ha scelto Danard Selosse in palleggio, Ratahiry e Rotar schiacciatrici, Fanguedou e Sylves centrali con Gelin libero.

Comincia con grande intensità il primo set con le due squadre che non si sono risparmiate. L’Italia ha provato a dare la prima accelerata e con Adigwe e Nirvini protagoniste si è portata sul +4 (5-1) che ha costretto il tecnico transalpino a spendere il primo time out. Al rientro in campo la squadra ospite ha provato a colmare lo svantaggio arrivando al -2 (9-7). Primo cambio per Velasco che inserisce Giovannini al posto di Omoruyi. In questa fase l’Italia ha accusato il rientro delle avversarie che hanno trovato il punto del pareggio sul 13-13. A questo punto del match dentro anche Scola e Frosini e la gara si è incanalata in un lungo punto a punto con le due squadre che si sono alternate al comando (17-16, 17-18). L’attacco di Omorouyi prima e il muro vincente poi di Marchesini hanno riportato avanti l’Italia (21-20). Nel finale spazio anche per Ilaria Spirito e l’Italia ha chiuso ai vantaggi 26-24 con l’attacco vincente di Omoruyi

Nel secondo set l’Italia è partita con il piede giusto ed ha trovato il +3 (6-3). Con il passare dei minuti le azzurre hanno continuato a mantenere il pallino del gioco e l’ace di Nervini ha portato il set sul 12-6. Nelle fasi successive l’inerzia del set non è cambiata e l’Italia brava in tutti i fondamentali è arrivata sul più +9 (18-9). Nel finale di set dentro anche Alessia Bolzonetti che ha fatto il proprio esordio con la nazionale maggiore. Il parziale, infine, è stato chiuso da un ace di Giorgia Frosini. 2-0 tra Italia e Francia.

Terzo set iniziato nel segno dell’equilibrio con le due formazioni che si sono date battaglia punto a punto. La Francia ha trovato il primo break (6-4) e provato a scappare in avanti (12-6) complice anche qualche errore di troppo delle italiane. In questa fase esordio in campo a Novara anche per la campionessa del mondo Akrari.

Sul 14-6 per la Francia il CT Velasco ha fermato il gioco chiamando un time-out. Al rientro in campo l’Italia ha cambiato passo e la campionessa del mondo Akrari, appena entrata, si è presentata al pubblico di Novara con un monster block. E’ ancora il muro a fare differenza, questa volta con Manfredini che firma il punto del (11-15). L’ace di Frosini ha portato le azzurre sul -2 (14-16). Il punto del pareggio è arrivato poco dopo (17-17) al termine di una rocambolesca azione che ha premiato le azzurre e subito il sorpasso (18-17). Nel finale doppio ace di Manfredini ha regalato il set e la vittoria (25-18).

Il tabellino-

ITALIA-FRANCIA 3-0 (26-24, 25-14, 25-18)

ITALIA: Cambi 1, Omoruyi 12, Marchesini 5, Adigwe 7, Nervini 12, Manfredini 11. Fersino (L). Spirito, Akrari 1, Frosini 6, Giovannini, Scola 3, Bolzonetti. N.e. Eckl. All. Velasco.

FRANCIA: Danard-Selosse 2, Rotar 3, Fanguedou 6, Depie 11, Ratahiry 9, Sylves 3. Gelin (L). Chameaux 1, Jaegy, Rovira, Massuel 2, Bah 6. N.e. Schalk, Fidon, Mathi, Sebiti. Al.. Gonzàlez

ARBITRI: Marigliano A.-Santoro.

Durata: 28’, 21’, 27’ tot: 76’

Spettatori: 2000.

Italia: a 7, bs 7, mv 10, et 16.

Francia: a 1, bs 12, mv 6, et 25.