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Nazionale maschile: nuovo collegiale a Cavalese per l’Italia di De Giorgi  

Gli azzurri, campioni del mondo, torneranno a lavoro dal 20 maggio in Trentino per la preparazione della prossima stagione
2 min
Nazionale MaschileDe Giorgi
Nazionale maschile: nuovo collegiale a Cavalese per l’Italia di De Giorgi  

Cavalese (TRENTO)-  Gli azzurri, infatti, dopo aver lavorato dall’11 al 17 maggio a Roma, si raduneranno nuovamente da mercoledì 20 maggio  per un nuovo periodo di preparazione che terminerà dopo l’amichevole Italia-Turchia in programma a Bergamo il prossimo 31 maggio. 
La Nazionale tricolore allenata da Ferdinando De Giorgi, infatti, nel corso di questa nuova settimana di lavoro disputerà tre incontri amichevoli: 28 maggio ore 18 a Cavalese contro la Turchia, 30 maggio ore 21 a Verona con il Belgio e 31 maggio ore 17.30 a Bergamo con la Turchia. 

I convocati-

 Mattia Boninfante, Mattia Bottolo, Giovanni Maria Gargiulo (A.S. Volley Lube); Alessandro Bovolenta, Francesco Comparoni, Domenico Pace, Paolo Porro (You Energy Volley); Gabriele Laurenzano (Trentino Volley); Mati Pardo, Luca Porro, Giovanni Sanguinetti (Modena Volley); Leandro Mosca (Volley Milano); Mattia Orioli (Pallavolo Padova); Kamil Rychlicki (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle); Francesco Sani, Matteo Staforini (Verona Volley)

Calendario amichevoli-

28 maggio a Cavalese con Turchia (ore 18) -diretta streaming canale YouTube FIPAV

30 maggio a Verona con Belgio (ore 21) – diretta Rai Sport e Sky Sport 

31 maggio a Bergamo con Turchia (ore 17.30) – diretta Rai Sport e Sky Sport

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