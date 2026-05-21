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Il CT De Giorgi ha ufficializzato i 30 per la VNL

Comincia l'avventura degli azzurri nel torneo internazionale che apre la stagione della nazionale. Primo appuntamento in Canada, ad Ottawa dal 10 al 14 giugno. Le avversarie Francia, Germania, Turchia e Stati Uniti
3 min
De GiorgiVolleyball Nations League
Il CT De Giorgi ha ufficializzato i 30 per la VNL

ROMA- Scelti dal Commissario Tecnico della nazionale maschile Ferdinando De Giorgi i trenta atleti che potranno partecipare alla prossima Volleyball Nations League 2026. 

Gli azzurri campioni del Mondo e medaglia d’argento nell’ultima edizione della VNL inizieranno il proprio percorso dal 10 al 14 giugno ad Ottawa (Canada) dove affronteranno nell’ordine Francia, Germania, Turchia e Stati Uniti. Nella week 2 il gruppo azzurro partirà alla volta di Lubiana, Slovenia (24-28 giugno) per poi chiudere la fase intercontinentale a Kansai (Giappone) dal 15 al 20 luglio. 
Le fasi finali, invece, si disputeranno dal 29 luglio al 2 agosto a Ningbo (Cina).

I 30 azzurri per la VNL 

Palleggiatori: Simone Giannelli, Paolo Porro, Riccardo Sbertoli, Mattia Boninfante

Schiacciatori: Tim Held, Giulio Magalini, Alessandro Michieletto, Francesco Sani, Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Luca Porro, Tommaso Ichino, Mattia Orioli.

Centrali:  Francesco Comparoni, Lorenzo Cortesia, Gianluca Galassi, Giovanni Sanguinetti, Roberto Russo, Pardo Mati, Andrea Truocchio, Giovanni Gargiulo, Leandro Mosca

Opposti:  Kamil Rychilicki, Yuri Romanò, Alessandro Bovolenta, Tommaso Guzzo, 

Liberi:  Gabriele Laurenzano, Fabio Balaso, Matteo Staforini, Domenico Pace

IL CALENDARIO DEGLI AZZURRI (orari di gioco italiani)

Week 1 (10-15 giugno) Ottawa, Canada

10 giugno, ore 22: Italia-Francia

11 giugno, ore 22: Italia-Germania

14 giugno, ore 01.30: Italia-Turchia

15 giugno, ore 00.00: Italia-Stati Uniti

Week 2 (24–28 giugno) Lubiana, Slovenia

24 giugno, ore 13.00: Italia–Bulgaria

25 giugno, ore 16.30: Italia–Ucraina

26 giugno, ore 20.00: Italia–Brasile

28 giugno, ore 20.30: Italia–Slovenia

Week 3 (15-20 luglio) Kansai, Giappone

15 luglio, ore 12.20: Italia-Giappone

16 luglio, ore 08.30: Italia-Belgio

18 luglio, ore 12.20: Italia-Argentina

19 luglio, ore 08.30: Italia-Cuba

Finali (29 luglio-2 agosto) Ningbo, Cina

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