Il CT De Giorgi ha ufficializzato i 30 per la VNL

ROMA- Scelti dal Commissario Tecnico della nazionale maschile Ferdinando De Giorgi i trenta atleti che potranno partecipare alla prossima Volleyball Nations League 2026.
Gli azzurri campioni del Mondo e medaglia d’argento nell’ultima edizione della VNL inizieranno il proprio percorso dal 10 al 14 giugno ad Ottawa (Canada) dove affronteranno nell’ordine Francia, Germania, Turchia e Stati Uniti. Nella week 2 il gruppo azzurro partirà alla volta di Lubiana, Slovenia (24-28 giugno) per poi chiudere la fase intercontinentale a Kansai (Giappone) dal 15 al 20 luglio.
Le fasi finali, invece, si disputeranno dal 29 luglio al 2 agosto a Ningbo (Cina).
I 30 azzurri per la VNL
Palleggiatori: Simone Giannelli, Paolo Porro, Riccardo Sbertoli, Mattia Boninfante
Schiacciatori: Tim Held, Giulio Magalini, Alessandro Michieletto, Francesco Sani, Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Luca Porro, Tommaso Ichino, Mattia Orioli.
Centrali: Francesco Comparoni, Lorenzo Cortesia, Gianluca Galassi, Giovanni Sanguinetti, Roberto Russo, Pardo Mati, Andrea Truocchio, Giovanni Gargiulo, Leandro Mosca
Opposti: Kamil Rychilicki, Yuri Romanò, Alessandro Bovolenta, Tommaso Guzzo,
Liberi: Gabriele Laurenzano, Fabio Balaso, Matteo Staforini, Domenico Pace
IL CALENDARIO DEGLI AZZURRI (orari di gioco italiani)
Week 1 (10-15 giugno) Ottawa, Canada
10 giugno, ore 22: Italia-Francia
11 giugno, ore 22: Italia-Germania
14 giugno, ore 01.30: Italia-Turchia
15 giugno, ore 00.00: Italia-Stati Uniti
Week 2 (24–28 giugno) Lubiana, Slovenia
24 giugno, ore 13.00: Italia–Bulgaria
25 giugno, ore 16.30: Italia–Ucraina
26 giugno, ore 20.00: Italia–Brasile
28 giugno, ore 20.30: Italia–Slovenia
Week 3 (15-20 luglio) Kansai, Giappone
15 luglio, ore 12.20: Italia-Giappone
16 luglio, ore 08.30: Italia-Belgio
18 luglio, ore 12.20: Italia-Argentina
19 luglio, ore 08.30: Italia-Cuba
Finali (29 luglio-2 agosto) Ningbo, Cina