Silvia Salis, Sindaca di Genova, in visita alle azzurre

Le parole della Sindaca Silvia Salis

« La grande pallavolo è tornata a Genova, nel nostro Palasport. Stasera l’allenamento a porte aperte delle nostre grandissime campionesse è stato un regalo immenso alla città: un grande evento internazionale che diventa una vera festa di popolo e di sport. Vedere tante famiglie, bambine e bambini sugli spalti è stata una grande emozione. Poter vedere da vicino le grandi campionesse e i grandi campioni da piccoli, quando ci si inizia ad appassionare allo sport, è qualcosa di importantissimo. Alimenta i sogni, le aspirazioni, la voglia di continuare ad allenarsi e di credere che anche i traguardi più grandi possono essere raggiunti. Credo che questa serata abbia m un valore speciale. Per i tantissimi bambini, bambine e giovani che giocano a pallavolo a Genova e in Liguria, poter assistere gratuitamente all’allenamento delle azzurre, campionesse del mondo e olimpiche, è stata un’occasione straordinaria: osservare i loro movimenti, rubare con gli occhi i segreti delle grandi campionesse, sentire da vicino la dedizione, il talento e il sorriso di chi rappresenta il massimo livello dello sport. Sono orgogliosa, come sindaca e come sindaca con delega allo sport, che Genova possa accogliere la Nazionale, il commissario tecnico Julio Velasco e la grande pallavolo internazionale, che mancava da tanti anni dalla nostra città. Lo sport è crescita, inclusione e passione. Ed è importante che momenti come questo possano essere vissuti anche gratuitamente, da tante famiglie e da tante ragazze e ragazzi. L’abbraccio di Genova alla Nazionale comincia da qui.Ringrazio la Federazione, Julio Velasco, le azzurre e Porto Antico per aver reso possibile questo momento di grande partecipazione: da domani e per tutto il fine settimana ci vediamo al Palasport per l'AIA Aequilibrium Cup Women Elite 2026 ».