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Silvia Salis, Sindaca di Genova, in visita alle azzurre

La prima cittadina del capoluogo ligure, alla vigilia dell' AIA AeQuilibrium Cup ci ha tenuto a portare il proprio saluto alle campionesse olimpiche e del mondo
3 min
SalisVelascoNazionale Femminile
Silvia Salis, Sindaca di Genova, in visita alle azzurre

GENOVA- Le azzurre hanno ieri effettuato il loro allenamento presso il Palasport sotto gli occhi di centinaia di tifosi che hanno potuto così osservare da vicino le proprie beniamine. Prima dell'inizio della seduta di lavoro, tra l'altro, la sindaca del capoluogo ligure Silvia Salis ci ha tenuto a portare il proprio saluto alle campionesse olimpiche e del mondo.

Le parole della Sindaca Silvia Salis

« La grande pallavolo è tornata a Genova, nel nostro Palasport. Stasera l’allenamento a porte aperte delle nostre grandissime campionesse è stato un regalo immenso alla città: un grande evento internazionale che diventa una vera festa di popolo e di sport. Vedere tante famiglie, bambine e bambini sugli spalti è stata una grande emozione. Poter vedere da vicino le grandi campionesse e i grandi campioni da piccoli, quando ci si inizia ad appassionare allo sport, è qualcosa di importantissimo. Alimenta i sogni, le aspirazioni, la voglia di continuare ad allenarsi e di credere che anche i traguardi più grandi possono essere raggiunti. Credo che questa serata  abbia m un valore speciale. Per i tantissimi bambini, bambine e giovani che giocano a pallavolo a Genova e in Liguria, poter assistere gratuitamente all’allenamento delle azzurre, campionesse del mondo e olimpiche, è stata un’occasione straordinaria: osservare i loro movimenti, rubare con gli occhi i segreti delle grandi campionesse, sentire da vicino la dedizione, il talento e il sorriso di chi rappresenta il massimo livello dello sport. Sono orgogliosa, come sindaca e come sindaca con delega allo sport, che Genova possa accogliere la Nazionale, il commissario tecnico Julio Velasco e la grande pallavolo internazionale, che mancava da tanti anni dalla nostra città. Lo sport è crescita, inclusione e passione. Ed è importante che momenti come questo possano essere vissuti anche gratuitamente, da tante famiglie e da tante ragazze e ragazzi. L’abbraccio di Genova alla Nazionale comincia da qui.Ringrazio la Federazione, Julio Velasco, le azzurre e Porto Antico per aver reso possibile questo momento di grande partecipazione: da domani e per tutto il fine settimana ci vediamo al Palasport per l'AIA Aequilibrium Cup Women Elite 2026 ».

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