La nazionale di Velasco doma la Serbia al tie break

Come formazione iniziale il ct azzurro ha schierato Cambi in palleggio, Adigwe opposto, schiacciatrici Nervini e Omoruyi, centrali Marchisini e Manfredini, libero Fersino.

Fuori Antropova, non inserita nel roster , mentre per Josephine Obossa si è trattato dell'esordio assoluto in maglia azzurra.

Partenza equilibrata nel primo set, con la Serbia avanti 7-5 e capace di mantenere un piccolo margine fino al 12-10. L’Italia però resta sempre in scia grazie a un muro preciso ed efficace, trovando prima la parità e poi il sorpasso sul 17-15. Le azzurre allungano fino al 20-16, approfittando anche di qualche errore serbo, ma nel finale subiscono il ritorno delle avversarie che si riportano sul 20-19. L’Italia, però, reagisce con lucidità e torna a spingere fino al 24-21. Qualche sofferenza negli ultimi scambi non impedisce alle campionesse del mondo di chiudere il primo set sul 25-23.

Nel secondo set è l’Italia a iniziare meglio, portandosi avanti 10-8 dopo un avvio equilibrato. Le azzurre restano al comando fino al 12-12, ma da quel momento la Serbia cambia ritmo, trovando grande efficacia a muro e scavando il break 12-15. L’Italia fatica a mettere palla a terra e le avversarie ne approfittano per allungare fin sul 14-19. Nel finale, però, arriva

la reazione azzurra: un muro pesante di Nwakalor riporta l’Italia a contatto sul 17-20, accendendo il set. La Serbia, tuttavia, mantiene il sangue freddo nei punti decisivi e riesce a controllare il vantaggio fino al decisivo 22-25.

Al rientro in campo partenza lanciata della Serbia 4-0, con l’Italia costretta a inseguire. Cambi e compagne reagiscono e tornano gradualmente a contatto fino al 7-8, dopo una fase di grande equilibrio. Il set resta combattuto punto a punto: l’Italia trova anche il sorpasso sull’13-11, ma la formazione di Terzic replica immediatamente 13-13. Nel finale sono ancora le serbe a prendere in mano il gioco, mantenendo sempre un piccolo vantaggio 18-21 e poi 20-23. Il tentativo di rimonta delle campionesse del mondo si ferma sul 22-24, con la Serbia che chiude 22-25.

Il quarto parziale è contrassegnato dall’equilibrio fin dalle prime battute, con continui botta e risposta tra le due squadre fino al 10-10. L’Italia prova più volte a mettere la testa avanti, ma la Serbia resta sempre agganciata in un parziale combattutissimo, che prosegue punto a punto fin sul 16-16. A rompere l’equilibrio ci pensa Omoruyi: il doppio muro dell’azzurra vale il primo vero allungo sul 18-16 e dà energia a tutta la squadra. Dopo il momentaneo 18-18, l’Italia riparte con decisione: Omoruyi trascina l’attacco azzurro mentre il muro italiano diventa sempre più efficace. Le azzurre allungano così fino al 22-18 e gestiscono il vantaggio nel finale, chiudendo con autorità 25-20.



Nel tie-break continua il momento positivo della formazione azzurra, spinta da Adigwe 7-5. In un primo momento le avversarie danno l'impressione di poter rientrare, ma l'Italia non concede alcuna opportunità 11-8 e s'invola verso la conquista del set e della partita 15-12.

Le parole di Stella Nervini

« E' stata una partita difficile, un match un po' complicato così come sapevamo che sarebbe stato questo torneo. Loro sono state molto brave, penso che abbiano spinto tantissimo e hanno messo in campo molta grinta. Noi siamo state brave a stare lì nel momento in cui loro giocavano meglio di noi e alla fine penso si sia vista la forza di questo gruppo. Durante la partita ci sono stati molti cambi molti ingressi che ci hanno dato una mano e così ce l'abbiamo fatta a vincere. Questo è un gruppo a cui non piace perdere neanche le amichevoli, è stato faticoso e tosto recuperare sotto 2 a 1, però sappiamo che questa è la nostra arma migliore. Non ci arrendiamo, soffriamo e poi in qualche modo ne usciamo ».

Le parole di Merit Adigwe

« E' stata una partita molto combattuta, la Serbia è una squadra forte e noi abbiamo avuto un po' di alti e bassi. Penso sia normale, essendo le prime partite stagionali. Domani speriamo di fare meglio. La Serbia è una squadra con ottime qualità e per batterla abbiamo dovuto lottare sino alla fine. Dal punto di vista personale sono davvero contenta di essere qui e di far parte di questo bellissimo gruppo »

Il tabellino-

ITALIA - SERBIA 3-2 (25-23, 22-25, 22-25, 25-20, 15-12)

ITALIA: Cambi 1, Omoruyi 18, Nwakalor 6, Obossa 7, Nervini 21, Manfredini 5, Fersino (L). Spirito, Diop 8, Scola, Tanase, Adigwe 12, Meli 3. N.e: Marchisini, Giovannini. All. Velasco

SERBIA: Mirkovic 4, Uzelac 28, Kurtagic 10, Zubic 20, Tica 5, Aleksic 11, Jegdic (L). Ivanovic 7, Bukilic, Miljevic, Kirov 4. N.e: Osmajic, Perovic, Cajic, Antonovic, Cvetkovic. All. Terzic

ARBITRI: Rossi e Russo.

Durata: 25', 29', 26', 28', 15'. Tot: 113

Spettatori: 2500

Italia: 3 a, 4 bs, 12 mv, 19 et.

Serbia: 3 a, 15 bs, 18 mv, 30 et.

Calendario e risultati

22 maggio 2026

Polonia - Turchia 2-3 (22-25, 20-25, 25-22, 25-22, 9-15)

Italia - Serbia 3-2 (25-23, 22-25, 22-25, 25-20, 15-12)

23 maggio 2026

ore 17.00 Polonia-Serbia

ore 21.00 Italia-Turchia (diretta RaiSport e Sky Sport Arena)

24 maggio 2026

ore 17.00 Turchia-Serbia

ore 21.00 Italia-Polonia (diretta RaiSport e Sky Sport Arena)