L'Italia di Velasco prepara la VNL al Centro Pavesi

MILANO- Si intensifica il lavoro della nazionale di Velasco in vista della prima tappa della Volleyball Nations League 2026 che dal 3 giugno vedrà le azzurre esordire a partire dal 3 giugno in Brasile. Dopo la conclusione dell' AIA Aequilibrium Cup Women Elite in programma stasera, da domani lunedì 25 maggio, il gruppo azzurro sarà in stage fino al 29 maggio presso il Centro Pavesi di Milano. Il CT ha convocato 17 atlete per due collegiali
Il primo gruppo si radunerà lunedì 25 maggio, mentre il secondo raggiungerà il collegiale mercoledì 27. Al termine delle attività è previsto il rompete le righe, salvo eventuale partecipazione alla prima tappa della VNL.
Le convocate del 25 maggio
Sarah Luisa Fahr (Imoco Volley); Linda Nwakalor (Pallavolo Scandicci); Oghosasere Loveth Omoruyi (Mega Volley).
Le convocate del 27 maggio: Merit Chinenyenwa Adigwe (Imoco Volley); Ekaterina Antropova (Pallavolo Scandicci); Carlotta Cambi (Agil Volley); Binto Diop (Cuneo Granda Volley); Eleonora Fersino (Pro Victoria Pallavolo); Gaia Giovannini (Mega Volley); Linda Manfredini (Volley Bergamo 1991); Dalila Marchesini (Altino); Denise Meli (Volley Bergamo 1991); Stella Nervini (Chieri ’76 Volleyball); Josephine Obossa (UYBA Volley); Francesca Scola (Volley Talmassons); Ilaria Spirito (Chieri ’76 Volleyball); Alice Alexandra Tanase (Azzurra Volley Firenze).