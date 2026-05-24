L'Italia di Velasco prepara la VNL al Centro Pavesi

MILANO- Si intensifica il lavoro della nazionale di Velasco in vista della prima tappa della Volleyball Nations League 2026 che dal 3 giugno vedrà le azzurre esordire a partire dal 3 giugno in Brasile. Dopo la conclusione dell' AIA Aequilibrium Cup Women Elite in programma stasera, da domani lunedì 25 maggio, il gruppo azzurro sarà in stage fino al 29 maggio presso il Centro Pavesi di Milano. Il CT ha convocato 17 atlete per due collegiali

Il primo gruppo si radunerà lunedì 25 maggio, mentre il secondo raggiungerà il collegiale mercoledì 27. Al termine delle attività è previsto il rompete le righe, salvo eventuale partecipazione alla prima tappa della VNL.