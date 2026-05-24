Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

L'Italia di Velasco prepara la VNL al Centro Pavesi

Il CT ha convocato 17 giocatrici che dal 25 al 29 maggio sosterranno due stage nella casa federale in vista dell'esordio nella manifestazione che abbiamo vinto nelle ultime due edizioni in programma il 3 giugno in Brasile
2 min
ItaliaCentro PavesiVelasco
L'Italia di Velasco prepara la VNL al Centro Pavesi© GALBIATI FIORENZO

MILANO- Si intensifica il lavoro della nazionale di Velasco in vista della prima tappa della Volleyball Nations League 2026 che dal 3 giugno vedrà le azzurre esordire a partire dal 3 giugno in Brasile. Dopo la conclusione dell' AIA Aequilibrium Cup Women Elite in programma stasera, da domani lunedì 25 maggio, il gruppo azzurro sarà in stage fino al 29 maggio presso il Centro Pavesi di Milano. Il CT ha convocato 17 atlete per due collegiali
Il primo gruppo si radunerà lunedì 25 maggio, mentre il secondo raggiungerà il collegiale mercoledì 27. Al termine delle attività è previsto il rompete le righe, salvo eventuale partecipazione alla prima tappa della VNL.

Le convocate del 25 maggio

Sarah Luisa Fahr (Imoco Volley); Linda Nwakalor (Pallavolo Scandicci); Oghosasere Loveth Omoruyi (Mega Volley).
Le convocate del 27 maggio: Merit Chinenyenwa Adigwe (Imoco Volley); Ekaterina Antropova (Pallavolo Scandicci); Carlotta Cambi (Agil Volley); Binto Diop (Cuneo Granda Volley); Eleonora Fersino (Pro Victoria Pallavolo); Gaia Giovannini (Mega Volley); Linda Manfredini (Volley Bergamo 1991); Dalila Marchesini (Altino); Denise Meli (Volley Bergamo 1991); Stella Nervini (Chieri ’76 Volleyball); Josephine Obossa (UYBA Volley); Francesca Scola (Volley Talmassons); Ilaria Spirito (Chieri ’76 Volleyball); Alice Alexandra Tanase (Azzurra Volley Firenze).

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Nazionali

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS