Gli azzurri superano la Turchia nel primo test match dell'anno

La prima sfida stagionale della nazionale maschile, giocata oggi in Val di Fiemme, è stata anche la prima in assoluto in campo per Pardo Mati e Mattia Orioli. La nazionale tricolore è scesa in campo con la diagonale formata da Paolo Porro e Rychlicki, Luca Porro e Bottolo schiacciatori, Mati e Sanguinetti al centro, con Laurenzano libero.

Al termine dell’incontro i due commissari tecnici hanno deciso di disputare ulteriori due set, vinti entrambi dall’Italia 25-19 e 15-11.

Conclusa questa prima amichevole, la delegazione azzurra si trasferirà domani mattina per raggiungere Verona, dove sabato 30 maggio alle ore 21 è in programma la gara che vedrà opposta l’Italia al Belgio. Il test match sarà presentato domani 29 maggio nel corso di una conferenza stampa in programma alle ore 12.30 nella Sala Arazzi del Comune di Verona.

Domani, invece, alle ore 18 Cavalese ospiterà il secondo match amichevole in programma tra il Belgio e la Turchia.

Tornando alla gara odierna, nel primo set gli azzurri sono partiti un po’ contratti, con la Turchia che si è portata avanti (6-8); con il passare delle azioni però Bottolo e compagni hanno iniziato a sciogliersi e a giocare con maggiore efficacia, riuscendo a trovare il pareggio (13-13) prima del sorpasso firmato da Paolo Porro (14-13). Nelle fasi successive le due squadre hanno continuato a lottare ma, punto dopo punto, l’Italia ha accumulato un buon vantaggio (+3, 22-19). Il finale vibrante, che ha visto l’esordio in campo anche di Bovolenta, presentatosi con un ace, ha premiato i ragazzi di De Giorgi, che hanno chiuso il set in proprio favore dopo 24 minuti sul 25-20.

L’inizio del secondo set è stato davvero ben interpretato dagli azzurri, che hanno subito imposto il proprio ritmo, costringendo gli avversari a un perpetuo inseguimento. Bottolo e compagni sono poi stati bravi a mantenere a debita distanza la formazione turca (15-11), guidata in panchina da Kovac. La Turchia, con qualche cambio, ha provato a modificare l’inerzia del set ma non ha ottenuto l’effetto sperato e l’Italia ha fatto suo anche il secondo parziale per 25-17, portandosi così sul 2-0. In evidenza in questo parziale Rychlicki autore di 5 punti, 1 muro e 1 ace.

Nel terzo set De Giorgi ha operato alcuni cambi. Diagonale ora formata da Boninfante e Bovolenta, al centro Gargiulo e Sanguinetti, schiacciatori Orioli e Bottolo con Pace Libero. In questo parziale le cose non sono cambiate con gli azzurri nuovamente avanti fin dall'inizio (6-2) e in grado di tenere gli avversari a debita distanza anche nella fasi successive (13-6). Nel finale ancora una buona Italia fino al punto firmato da un ace di Sanguinetti che ha regalato agli azzurri il 25-18 che vale la prima, meritata, vittoria stagionale.

Le parole del tecnico Ferdinando De Giorgi

« Queste partite ci danno l’opportunità di mettere in campo quello che abbiamo provato in allenamento. Chiaramente in questa fase abbiamo lavorato tanto e quindi anche fisicamente non siamo al 100%. Come ho detto ai ragazzi queste gare sono opportunità per loro non solo dal punto di vista tecnico ma anche di adattamento a situazioni diverse. Oggi a parte un po' l’inizio dove abbiamo scontato un po' di emozione la squadra è cresciuta e hanno giocato un pochino tutti. C’è stato anche il piacere di vedere due esordi di due ragazzi come Mati e Orioli molto interessanti che spero abbiamo un presente e un futuro importante. Il lavoro qui a Cavalene in questa settimana è andato bene e c’è stata sia quantità che quantità di lavoro. Ora dobbiamo trasformare questo lavoro e una condizione fisica che pian piano migliorerà sempre di più. Quello che poi chiedo a questa nazionale è di avere sempre il miglior atteggiamento possibile a prescindere da chi scenderà in campo. Abbiamo altre due partite a Verona e Bergamo che serviranno per migliorare ancora di più. In queste prossime partite abbiamo l’obiettivo di essere più qualitativi e fare passi in avanti nei vari fondamentali ».

Le parole di Pardo Mati

« L’esordio in Nazionale, la nazionale dei più grandi come lo chiamiamo noi è stato bellissimo. Sono stato molto emozionato ovviamente, ma allo stesso tempo tranquillo in campo perché gli allenatori e i compagni mi hanno messo nella miglior condizione possibile. La partita nel complesso è stata positiva, c’è qualcosa da migliorare ma sono molto fiducioso. Noi abbiamo giocato un po' a rilento all’inizio, anche in battuta. Negli altri fondamentali come la ricezione e l’attacco siamo stati molto bravi e puliti sprecando poco. A Cavalese sono stato benissimo questi giorni con questo gruppo e sono stati come un sogno. La seniores ti chiede tanto dal punto di vista mentale e fisico però penso che sia normale. Tutto è di altissimo livello, lo staff, la location, il campo di allenamento e tutto l’ambiente che abbiamo trovato qui in Val di Fiemme. Abbiamo concluso il lavoro a Cavalese ma sabato e domenica abbiamo due nuovi impegni a Verona e Bergamo ».

Il tabellino

ITALIA – TURCHIA 3-0 (25-20, 25-17, 25-13)

ITALIA: Porro P. 3, Bottolo 9, Mati 3, Rychlicki 7, Porro L. 7, Sanguinetti 3, Laurenzano (L). Bovolenta 6, Boninfante 1, Orioli 2, Gargiulo 1, Pace. N.e: Held, Sani, Comparoni, Staforini, Mosca. All. De Giorgi

TURCHIA: Matic 2, Kaya 1, Kurtulus 8, Tumer 6, Gurbuz 6, Lagumdzija M. 7, Hatipoglu (L). Dilmenler, Karahan, Kirkit 2, Yenipazar. N.e: Baltaci, Bulbul, Lagumdzija A., Bayraktar, Bayram. All. Kovac

ARBITRI: Pernpruner, Sabia

Durata: 24’, 21’, 21' Tot: 66’

Spettatori: 300

Italia: a 8, bs 17, mv 6, et 18.

Turchia: a 0, bs 21, mv 5, et 33.