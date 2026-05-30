Azzurri ancora vincenti: il Belgio si arrende al quinto set 

Tornando alla gara di oggi, il CT azzurro ha scelto la diagonale composta da Porro P - Bovolenta, Bottolo e Porro L. schiacciatori, Sanguinetti e Mati al centro e Pace libero.

Dall’altra parte della rete, Zanini ha schierato il sestetto composto Reggers, Van Elsen Lennert, Dermaux, Valkiers, Fafchamps e Lantsoght libero.

La sfida di questa sera è stata anche la prima in assoluto in campo con la Nazionale senior per Matteo Staforini.

Lo schiacciatore azzurre Francesco Sani, invece, questa sera non è entrato in campo perché tenuto a riposo.

L'inizio di primo set è cominciato con grande intensità da parte di entrambe le squadre che hanno lottato punto a punto (4-4, 6-6). Con il passare delle azioni le due squadre si sono alternate al comando (8-7, 8-9, 11-10). L'equilibrio ha continuato a caratterizzate anche la fase centrale del set con l'Italia che ha fatto fatica a trovare l'allungo. Sul 15 pari un attacco vincente di Luca Porro ha provato a dare la scossa ai suoi, ma il Belgio ha prontamente risposto trovando il break (15-17) che ha costretto la panchina azzurra a spendere il primo time out. Al rientro in campo l'Italia ha continuato a soffrire il gioco del Belgio che ha mantenuto sempre 2 o 3 lunghezze di distanza (18-21). Sul 19-23 De Giorgi ha operato la prima sostituzione con Rychlicki dentro al posto di Bovolenta. Nel finale l'errore al servizio di Bottolo ha permesso ai belgi di chiudere in proprio favore il primo set 25-20.

Grande intensità anche nel secondo set con le due squadre che non si sono risparmiate. Un ace prima e un attacco poi firmato sempre da Bovolenta hanno permesso all'Italia di andare sul +4 (7-3). A questo punto il Ct del Belgio Zanini ha chiamato il time-out. In questa fase è stata ancora l'Italia a fare la voce grossa e mantenere un rassicurante vantaggio sul Belgio (10-4). Un buon servizio e un muro efficace hanno aumentato il vantaggio fino all'ampio (13-6), tramutandosi poi nel definitivo 25-22 (arrivato con un attacco vincente di Bovolenta) che ha decretato la fine del secondo set dopo 31 minuti di gioco. 1-1 tra Italia e Belgio.

Nel terzo set, che ha visto l'esordio in campo per Gargiulo entrato al posto di Mati, gli azzurri sono partiti un campo un po' contratti e dopo pochi scambi si sono ritrovato sotto (1-5), situazione che ha indotto il ct azzurro ad interrompere il gioco con un time out. Al rientro in campo l'Italia ha provato a reagire e ricucire lo svantaggio. Sul 6-11 per il Belgio, il tecnico azzurro ha operato il doppio cambio e cambiato la diagonale: dentro Kamil e Boninfante per Porro e Bovolenta. Gli azzurri, ancora sotto nel parcheggio, hanno però provato ad invertire l'inerzia del set. A questo punto l'ace di Luca Porro ha riportato l'Italia a -3 (10-13) dal Belgio. Il Belgio ha ripreso vigore e l'Italia non è riuscita a trovare le necessarie contromisure e gli ospiti sono andati sul +5 (13-18). L'ace di Kamil sul (16-19) ha ridato speranze e morale all’Italia. Il finale emozionante ha però premiato il Belgio che ha chiuso in proprio favore 25-22. Belgio 2, Italia 1.

Avvio di marca belga nel quarto set con gli ospiti subito avanti 3-0. Il set è apparso fin da subito combattuto con l'Italia che presto si è rifatta sotto agganciando il pareggio con Bottolo (6-6). Con il passare dei minuti gli azzurri hanno cominciato a giocare con maggiore fluidità. Sul 10-8 per il Belgio dentro Orioli per Porro. L'Italia nelle fasi successive ha commesso qualche errore di troppo e il Belgio è rimasto avanti. L’Italia con Sanguinetti autore di due importi muri ha trovato il pareggio sul 20-20. Ancora il centrale azzurro protagonista con un attacco vincente che è valso il 21 pari. Nel finale al cardiopalmo, Porro firma il punto del sorpasso (23-22) e il (24-23) prima dell’ace vincente di Sanguinetti 25-23. Tie break cominciato nel segno dell’Italia. Gli azzurri, sulle ali dell’entusiasmo per aver vinto in rimonta il quarto, hanno imposto il proprio ritmo e questa volta è stato il Belgio ad inseguire (4-2). Nel finale, con in campo anche Sfaforini che ha fatto il proprio esordio in campo con la maglia della nazionale maggiore, ancora una buonissima Italia che fino al punto firmato da Paolo Porro (15-6) che ha regalato agli azzurri la vittoria e fatto esplodere di gioia il caloroso pubblico di Verona. Sugli scudi Luca Porro con 20 punti messi a segno.

La nazionale tricolore si trasferirà domani mattina a Bergamo dove, alle ore 17.30 presso la ChorusLife Arena, affronterà la Turchia nel BPER Test Match. Una sfida che chiuderà di fatto il trittico di amichevoli pre-Volleyball Nations League, dopo le tappe di Cavalese e Verona.

Le parole di Luca Porro

« La scintilla che ha cambiato poi il volto al risultato di questa partita c’è stata nel quarto set quando siamo stati bravi a recuperare dallo svantaggio che si era creato. Loro sono una squadra particolarmente solida, è il loro modo di giocare e lo sapevamo. Noi siamo stati bravi e ci portiamo a casa la rimonta nel quarto set oltre alla vittoria. Sono soddisfatto della mia partita questa sera, ma sono abituato a guardare le cose migliorabili e ce ne sono tante ancora. Questa è stata la nostra seconda amichevole della stagione estiva e ci sta che alcuni meccanismi sono un po' da oliare e da riprendere. Domani si va a Bergamo e mi aspetto un palazzetto pieno che ci sostenga e supporti questa nazionale che davvero lotta sempre e non molla mai ».

Le parole di Matteo Staforini

« Sono molto contento per il risultato, siamo andati un po’ in difficoltà nel quarto set, durante i time out abbiamo parlato su come doverci comportare per provare ad allungare la partita, ci siamo riusciti con una buona frase break. Siamo contenti di esserci riusciti e di aver vinto al tie-break davanti al pubblico di Verona che conosco molto bene. Naturalmente, oltre che per il risultato, sono davvero contento di aver esordito in maglia azzurra, per me è stato un sogno che si è avverato e per questo ringrazio Fefè di avermi dato questa incredibile opportunità. Poi farlo qui a Verona è stato per me ancora più bello dopo l’incredibile stagione che abbiamo disputato. Domani sarò ancora più emozionato dato che io sono di Bergamo e quindi disputare queste amichevoli in queste città per me è qualcosa di incredibile; cercheremo di fare bene anche domani naturalmente ».

Il tabellino

ITALIA-BELGIO 3-2 (20-25, 25-22, 22-25, 25-23, 15-6)

ITALIA: Porro P. 4, Porro L. 20, Mati 4, Bovolenta 6, Bottolo 14, Sanguinetti 11, Pace (L). Rychlicki 9, Boninfante, Orioli, Gargiulo 5, Staforini, N.e: Held, Sani, Comparoni,Mosca. All. De Giorgi,

BELGIO: Perin 12, Van Elsen 10, Dermaux 18, Reggers 15, Fafchamps 5, Valkiers 2, Lanstoght (L), D’heer 2, Rotty 6, Verwimp. N.e: Plaskie, Fransen, Van Genechten, Stoliar. All. Zanini.

ARBITRI: 1°Giardini, 2° Paladopol

Durata: 26’, 31’, 29’, 29’, 13’ Tot: 128’

Spettatori: 3000

‘Italia: a 6, bs 27, mv 10, et 35.

Belgio: a 5, bs 21, mv 13, et 32

L'ultima amichevole-

31 maggio a BPER Test Match a Bergamo con Turchia (ore 17.30) diretta RaiSport, Sky Sport Uno e Arena.