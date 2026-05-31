L'Italia si arrende 3-0 alla Turchia 

BERGAMO- La nazionale tricolore non riesce a fare suo il BPER TestMatch e a concedere il tris di vittorie (dopo quelle di Cavalese e Verona) davanti agli oltre 3000 spettatori accorsi alla ChorusLife Arena. Gli azzurri, guidati dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi, infatti sono stati superati dalla Turchia di Kovac con il punteggio di 3-0 (26-24, 25-23, 25-21) chiudendo con 2 vittorie e 1 sconfitta la finestra di amichevoli giocate in Italia in preparazione alla VNL.

Il BPER Test match giocato a Bergamo chiude di fatto quest’ultimo periodo di preparazione, cominciato a Cavalese lo scorso 20 maggio e conclusosi oggi.

Gli azzurri, dopo qualche giorno di riposo, si raduneranno nuovamente giovedì 4 giugno presso il Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa di Roma, prima della partenza, prevista per il 6 giugno, alla volta del Canada, dove disputeranno la prima settimana di gare della Volleyball Nations League 2026.Per questa gara il CT De Giorgi ha scelto la diagonale composta da Mattia Boninfante e Alessandro Bovolenta. Mosca e Pardo centrali, Luca Porro e Mattia Bottolo schiacciatori, con Domenico Pace libero. La Turchia di Kovac in campo con il palleggiatore Yenipazar, l’opposto Lagumdzija, i centrali Bulbul e Tumer, gli schiacciatori Bayram e Lagumdzija e Bayraktar libero.

Nel primo set la Turchia è partita meglio, con l'Italia che nei primi scambi è apparsa un po' contratta (2-5). Con il passare delle azioni l'Italia ha provato a rifarsi sotto ma complice qualche errore di troppo al servizio gli avversari turchi sono rimasti avanti + 5 (8-13), massimo vantaggio fin qui. Gli azzurri, con Mosca prima e Bovolenta poi hanno ricucito in parte fino al (13-16). Nella seconda parte del set l'Italia ha continuato a commettere qualche errore di troppo e sul 19-15 turco il CT De Giorgi ha chiamato il secondo time out del set. Al rientro in campo Pardo Mati stampa un muro importante che vale il -2 (17-19). A questo punto il tecnico azzurro inserisce Rychlicki e l'Italia trova il meno (19-20) e proprio l’opposto azzurro trova il punto del pari 20-20, prima del fantastico ace firmato da Bovolenta che vale il sorpasso (21-20). Successivamente si chiude la nuova diagonale con Paolo Porro in campo e Mati Pardo firma il 22 pari. Ai vantaggi, però, la Turchia è brava a capitalizzare fare suo il primo set 26-24.

Secondo set cominciato con la grande intensità che aveva caratterizzato il primo. In questo secondo parziale spazio allo schiacciatore Orioli al posto di capitan Bottolo. Le due squadre si sono date battaglia e il muro vincente di Bovolenta ha portato il punteggio sull’8 pari, successivamente Mati, ben imbeccato da Porro ha messo a terra la palla del 10-10. Nelle battute successive, però, la Turchia ha provato a spingere sull’acceleratore e ha trovato il massimo vantaggio +4 (10-14) che ha costretto il tecnico azzurro a chiamare il time out. Un buon turno al servizio con Mati ha portato gli azzurri sul -1 (13-14). Successivamente la Turchia ha però trovato il break (14-17), l’Italia ha provato a rimanere attaccata agli avversari e ha trovato con Bottolo il punto del pareggio (22-22). Un servizio vincente firmato da Bayram ha dato ai turchi il primo set ball (22-24), poi sprecato dallo stesso giocato (23-24). L’errore finale al servizio di Paolo Porro ha permesso ai turchi di chiudere 25-23.

Terzo set che ha visto un’ottima partenza ancora della Turchia che piazza il (5-0). Con il passare delle azioni gli azzurri, ancora sotto nel punteggio, provano ad invertire l’inerzia della gara con l’attacco vincente di Porro prima e quello di Rychilicki poi che regalano all’Italia il settimo punto (7-11). In questa fase del set ha fatto il loro esordio in campo anche Gargiulo e Sanguinetti. Nella fase centrale del set l’Italia ancora viva ha pro provato con i suoi schiacciatori a ricucire dallo svantaggio (17- 19). Il finale però è stato ancora di marca turca che ha vinto il set (25-21) e il match.