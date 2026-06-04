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Le azzurre ricevute a Brasilia dall'Ambasciatore italiano

Alessandro Cortese ha ospitato le azzurre dopo il successo sulla Turchia. « Sono onorato di potervi ospitare perché voi rappresentate un’assoluta eccellenza italiana » le parole con le quali le ragazze di Velasco sono state accolte
1 min
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Le azzurre ricevute a Brasilia dall'Ambasciatore italiano

BRASILIA (BRASILE)- Dopo il successo all’esordio in VNL sulla Bulgaria (3-0), le azzurre sono state ricevute dall’Ambasciatore italiano a Brasilia, Alessandro Cortese. Dalla gioia del campo per il primo successo ufficiale dell'anno agli onori istituzionali per le azzurre si è trattata di una serata di grande emozione in cui consapevolezza tecnica ed attestati di stima si sono susseguiti a dimostrazione del sempre maggior livello di attenzione che oramai circonda la nazionale azzurra. 

Le parole dell’Ambasciatore Alessandro Cortese

« Sono onorato di potervi ospitare perché voi rappresentate un’assoluta eccellenza italiana. Avete vinto tutto ma in generale siete un esempio di impegno, lavoro e talento che non può che renderci tutti ancor più  orgogliosi di essere italiani ».

 

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