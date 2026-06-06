VNL: l'Italia vola ad Ottawa per la  week 1

La squadra, radunatasi lo scorso 4 giugno presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma, ha svolto due giorni di lavoro in vista dell’esordio stagionale nel prestigioso torneo internazionale.
L’Italia sarà impegnata dal 10 al 14 giugno alla TD Place Arena di Ottawa, dove affronterà nell’ordine Francia, Germania, Turchia e Stati Uniti nel primo appuntamento della Volleyball Nations League 2026.
Tutte le gare saranno trasmesse in diretta su DAZN e sulla piattaforma VBTV.
I 14 azzurri
Palleggiatori: 2. Paolo Porro, 26. Mattia Boninfante,
Centrali: 20. Pardo Mati, 18. Giovanni Sanguinetti, 25. Giovanni Gargiulo, 30. Leandro Mosca
Schiacciatori: 9. Francesco Sani, 12. Mattia Bottolo, 17. Luca Porro, 24. Mattia Orioli
Opposti: 11. Kamil Rychlicki, 23. Alessandro Bovolenta
Liberi: 4. Gabriele Laurenzano, 28. Domenico Pac
IL CALENDARIO DEGLI AZZURRI (orari di gioco italiani)
Week 1 (10-15 giugno) Ottawa, Canada
10 giugno, ore 22: Italia-Francia
11 giugno, ore 22: Italia-Germania
14 giugno, ore 01.30: Italia-Turchia
15 giugno, ore 00.00: Italia-Stati Uniti