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La nazionale femminile di sitting pronta per il torneo di Assen

Pasquale D’Aniello ha scelto le 11 giocatrici che prenderanno parte al torneo internazionale olandese, ultimo importante banco di prova prima della manifestazione iridata prevista a luglio in Cina
1 min
D'AnielloSITTING VOLLEY FEMMINILE
La nazionale femminile di sitting pronta per il torneo di Assen
ASSEN(PAESI BASSI)- Torna in campo la Nazionale femminile di sitting volley tper un importante appuntamento internazionale che sarà tappa verso i prossimi Mondiali, in programma dal 10 al 17 luglio a Hangzhou (Cina). Su indicazione del Direttore Tecnico e allenatore Pasquale D’Aniello, 11 azzurre sono state convocate per partecipare al torneo internazionale in programma ad Assen, nei Paesi Bassi, dal 19 al 21 giugno. 

 

LE 11 CONVOCATE-

Flavia Barigelli (Astrolabio 2000); Raffaela Battaglia (Villese Volley Villa San Giovanni); Giulia Bellandi (Dream Volley Pisa SSD a RL); Silvia Biasi (GIS Volley Sacile ASD); Eva Ceccatelli (Dream Volley Pisa SSD a RL); Anna Ceccon (Giocoparma A.S.D.); Sara Cirelli (Dream Volley Pisa SSD a RL); Sara Desini (Pallavolo Olbia SSDARL); Alessandra Moggio (ANCIS Villaricca); Roberta Pedrelli (Volley Club Cesena); Asia Sarzi Amadè (Energy Volley).

Lo staff azzurro sarà composto da Pasquale D’Aniello (primo allenatore e direttore tecnico), Massimo Beretta (secondo allenatore), Christian Musenga (medico), Barbara Ledda (fisioterapista), Flavio Rocca (scoutman), Flavia Guidotti (preparatrice atletica) e Fabio Marsiliani (team manager).

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