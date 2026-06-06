La nazionale femminile di sitting pronta per il torneo di Assen

LE 11 CONVOCATE-

Flavia Barigelli (Astrolabio 2000); Raffaela Battaglia (Villese Volley Villa San Giovanni); Giulia Bellandi (Dream Volley Pisa SSD a RL); Silvia Biasi (GIS Volley Sacile ASD); Eva Ceccatelli (Dream Volley Pisa SSD a RL); Anna Ceccon (Giocoparma A.S.D.); Sara Cirelli (Dream Volley Pisa SSD a RL); Sara Desini (Pallavolo Olbia SSDARL); Alessandra Moggio (ANCIS Villaricca); Roberta Pedrelli (Volley Club Cesena); Asia Sarzi Amadè (Energy Volley).

Lo staff azzurro sarà composto da Pasquale D’Aniello (primo allenatore e direttore tecnico), Massimo Beretta (secondo allenatore), Christian Musenga (medico), Barbara Ledda (fisioterapista), Flavio Rocca (scoutman), Flavia Guidotti (preparatrice atletica) e Fabio Marsiliani (team manager).