VNL: l’Italia non si ferma, vittoria numero 39 contro la Turchia  

Il tabellino-
ITALIA – TURCHIA 3-1 (25-16; 26-28; 25-19; 25-15)
ITALIA: Nwakalor 15, Adigwe 19, Nervini 17, Meli 7, Cambi 2, Omoruyi 11, Fersino (L), Spirito, Diop 2, Scola, Antropova, Giovannini 1, Manfredini 2. N.E: Akrari. All. Velasco
TURCHIA: Ozdemir 2, Erkek 16, Aksoy 9, Basyolcu 11, Aydin 3, Uyanik 1, Akarcesme (L), Ylmaz, Uyanik 1, Unal, Uysalkan 2. N.E.: Curuk e Atlier All. Santarelli.
ARBITRIi Daniel Gonzalez (Mex) e Angela Grass (Bra)
Durata set: 20’, 28’, 28’, 20’. Tot: 96'
Italia: a 10, bs 6, m 9, et 17.
Turchia: a 2, bs 10, m 7, et 34.
Calendario e risultati Pool 2 – Brasilia (Brasile)
3 giugno
Rep. Dominicana – Turchia 2-3 (25-17; 20-25; 16-25; 25-23; 11-15)
Italia-Bulgaria 3-0 (25-22; 25-16; 27-25)
4 giugno
Brasile – Olanda 3-1 (25-17; 25-15; 25-27; 25-23)
Turchia – Olanda 0-3 (23-25; 17-25; 18-25)
5 giugno
Brasile – Rep. Dominicana 3-1 (23-25; 25-18; 25-11; 25-15)
Rep. Dominicana – Bulgaria 0-3 (19-25; 19-25; 13-25)
6 giugno
Italia - Olanda 3-0 (25-22; 25-18; 25-22)
Brasile – Bulgaria 3-0 (25-23; 25-17; 25-13)
Italia – Turchia 3-1 (25-16; 26-28; 25-19; 25-15)
7 giugno
Rep. Dominicana – Olanda ore 16:00
Brasile – Italia ore 19:30
Bulgaria – Turchia ore 23:00