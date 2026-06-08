VNL: Mattia Bottolo presenta la sfida con la Francia

La nazionale guidata da Ferdinando De Giorgi affronterà nella gara inaugurale i campioni olimpici della Francia di Andrea Giani (ore 22 italiane, diretta televisiva su DAZN e streaming sulla piattaforma di Volleyball World, VBTV).

Per il gruppo azzurro è in programma oggi, invece, una sessione di allenamento dalle 18.30 locali presso l'impianto sportivo di Gatineau, già testato nella giornata di ieri. Domani, invece, la rifinitura della vigilia si svolgerà alla The Arena at TD Place, teatro della Pool 1 di VNL a Ottawa.

Gli azzurri si presentano a questo importante appuntamento dopo alcune settimane di lavoro svolte tra Roma e Cavalese e dopo aver disputato tre amichevoli nel mese di maggio tra Val di Fiemme, Verona e Bergamo.

Le parole di Mattia Bottolo

« In questo gruppo si respira un'atmosfera positiva e serena perché siamo uniti non solo dentro, ma anche fuori dal campo. Condividere questa esperienza di vita tutti insieme ti aiuta e ti permette di dare sempre il 100%, anche quando magari hai il jet lag e ti alleni in orari meno consueti. Direi che siamo pronti per iniziare questa prima tappa di VNL: tutti sono motivati e abbiamo grande voglia di fare bene. Sì, sarò il capitano in questa tappa di VNL. Ne ho già disputate parecchie e credo di poter dare una mano ai compagni nella gestione di quei momenti particolari che si vivono in manifestazioni come questa, così come nella preparazione delle partite. Per me, inoltre, è un onore e un orgoglio rappresentare l'Italia in questo ruolo. Sono pronto a scendere in campo al fianco dei miei compagni. Le nostre avversarie saranno squadre difficili da affrontare: ognuna ha le proprie peculiarità e richiede un approccio diverso. In questo momento siamo concentrati sulla prima sfida contro la Francia, che lo scorso anno ci ha battuti nella prima tappa di VNL. Quest'anno cercheremo sicuramente di fare tesoro di quell'esperienza qui a Quebec City, provando ad avere un approccio migliore. Vogliamo portare a casa la vittoria. Non nascondo la volontà di vincere tutte le partite che giocheremo. Sappiamo che è molto difficile, ma il nostro approccio è sempre questo. Anche quando incontriamo un avversario ostico, siamo consapevoli dei nostri mezzi e della qualità del roster a disposizione. Ognuno di noi può dare il proprio contributo ed essere decisivo: questo, secondo me, è uno dei nostri principali punti di forza. L'esperienza maturata negli anni e le vittorie ottenute contano molto nell'affrontare le nuove sfide. Direi che rappresentano una parte importante del percorso. Poi, però, bisogna scendere in campo, perché ogni partita ha una storia a sé. L'esperienza ti aiuta ad affrontare nel modo giusto i momenti più complicati, soprattutto quando si giocano quattro partite in cinque giorni. In una dinamica come questa non bisogna soffermarsi troppo su ciò che è stato o su ciò che sarà: è fondamentale concentrarsi sulla gara del giorno, passo dopo passo, per conquistare la qualificazione alle Finals. Nel roster di questa VNL abbiamo diversi giovani alla loro prima esperienza in manifestazioni di questo livello. Sono entusiasti e non vedono l'ora di giocare questa prima tappa. Ricordo il mio esordio in Nazionale: scalpitavo per scendere in campo. Quello stesso spirito lo vedo oggi nei loro occhi. Sono certo che ci daranno una grande mano qui a Ottawa ».

I precedenti Italia-Francia

79 vittorie, 74 sconfitte, 153 totali.

Calendario della Pool 1 – Ottawa, Canada

Mercoledì 10 giugno: ore 17:00 Turchia-USA; ore 22 Francia-Italia;

Giovedì 11 giugno: ore 1:30 Germania–Canada; ore 22 Germania-Italia.

Venerdì 12 giugno: ore 1:30 Canada-Francia; ore 22 Germania-USA.

Sabato 13 giugno: ore 1:30 Francia–Turchia; ore 22 Canada-Usa.

Domenica 14 giugno: ore 1:30 Turchia-Italia; ore 17 Germania-Francia; ore 20:30 Canada-Turchia; ore 24 Usa-Italia

*orari di gioco italiani