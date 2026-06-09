VNL: Il CT De Giorgi a tutto tondo sull'estate azzurra

La nazionale tricolore si allenerà proprio oggi per la prima volta nella venue della competizione; sarà anche l’occasione per familiarizzare con l’impianto di gioco che vedrà poi gli azzurri impegnati nelle successive gare contro la Germania, la Turchia e infine gli Stati Uniti.

Le parole del CT Ferdinando De Giorgi

« Si comincia in Canada e con la Francia, spesso nostra avversaria nei match d’esordio della Volleyball Nations League. Siamo molto felici di ripartire: questo è un torneo lungo e interessante, certamente dispendioso in termini di energie, ma importante perché permette a noi così come a tutte le altre nazionali, di dare spazio anche a giocatori che hanno meritato di vestire questa maglia e rappresentare l’Italia in questa competizione. È chiaro che il nostro obiettivo è arrivare alle finali. Probabilmente in queste tre settimane vedremo tre squadre diverse e come ho detto a ogni ragazzo, ognuno di loro dovrà contribuire e mettere il proprio mattoncino per raggiungere l’obiettivo delle Finals Eight in Cina. Lo spirito della squadra è buono. Questo gruppo ha sempre messo al primo posto l’entusiasmo, il senso di appartenenza, l’attaccamento alla maglia e il coinvolgimento. Chiaramente, per alcuni di loro si tratta della prima esperienza in una manifestazione del genere, hanno tanto entusiasmo e questo atteggiamento dovremo portarlo dentro, con l’obiettivo di crescere ancora. Tutti i ragazzi sono molto coinvolti, danno sempre il massimo e hanno davvero voglia di fare bene. La VNL aiuta molto atleti e allenatori a lavorare sulla capacità di adattamento, perché si giocano partite molto ravvicinate. Si sviluppa la capacità di giocare anche quando non si è perfetti, come può capitare nelle prime settimane. Per me adattarsi significa non fermarsi davanti alle difficoltà e continuare a lavorare anche in un contesto complesso. Sono felice per la presenza dei nuovi arrivati. Sono giocatori che hanno meritato questa convocazione e fa parte del processo di crescita della nostra pallavolo valorizzare e accompagnare ragazzi che migliorano continuamente. Credo che questi giocatori debbano avere l’opportunità concreta di dimostrare il loro valore in campo e in contesti importanti come questo ».

I precedenti Italia-Francia

79 vittorie, 74 sconfitte, 153 totali.

Gli azzurri in Canada:

Palleggiatori: 2. Paolo Porro, 26. Mattia Boninfante,

Centrali: 20. Pardo Mati, 18. Giovanni Sanguinetti, 25. Giovanni Gargiulo, 30. Leandro Mosca

Schiacciatori: 9. Francesco Sani, 12. Mattia Bottolo, 17. Luca Porro, 24. Mattia Orioli

Opposti: 11. Kamil Rychlicki, 23. Alessandro Bovolenta

IL CALENDARIO DEGLI AZZURRI (orari di gioco italiani)

Week 1 (10-15 giugno) Ottawa, Canada

10 giugno, ore 22: Italia-Francia

11 giugno, ore 22: Italia-Germania

14 giugno, ore 01.30: Italia-Turchia

15 giugno, ore 00.00: Italia-Stati Uniti