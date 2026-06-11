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VNL: alle porte la Week 2, scelte da Velasco le 14

L'Italia volerà nelle Filippine dove affronterà mercoledì 17 giugno Repubblica Ceca (ore 10:00 italiane), giovedì 18 giugno Serbia (ore 14:00 italiane), sabato 20 giugno USA (ore 10:00 italiane) e domenica 21 giugno Giappone (ore 14:00 italiane)
3 min
VNLVelasco
VNL: alle porte la Week 2, scelte da Velasco le 14

MILANO-Archiviata la Week 1 di VNL a Brasilia, con le azzurre che hanno conquistato tre vittorie e subito una sconfitta al tie break per mano del Brasile, la nostra nazionale si appresta a partite per le Filippine dove è in calendario la week 2. Velasco ha diramato le convocazioni delle 14 atlete che affronteranno le sfide in programma, dal 17 al 21 giugno, a Pasig City. La nostra nazionale affronterà mercoledì 17 giugno Repubblica Ceca (ore 10:00 italiane diretta DAZN), giovedì 18 giugno Serbia (ore 14:00 italiane diretta DAZN), sabato 20 giugno USA (ore 10:00 italiane diretta DAZN) e domenica 21 giugno Giappone (ore 14:00 italiane diretta DAZN). 

Il gruppo azzurro domani, venerdì 12 giugno, si ritroveranno presso il Centro Pavesi di Milano per poi volare alla volta delle Filippine. 

Le 14 azzurre per la Pool di Pasig City

Palleggiatrici: 3. Carlotta Cambi (C), 29. Francesca Scola.

Schiacciatrici: 16. Stella Nervini, 21. Loveth Omoruyi, 22. Gaia Giovannini, 24. Ekaterina Antropova.

Centrali: 2. Denise Meli, 9.  14. Linda Nwakalor, 19. Sarah Fahr, 25. Linda Manfredini.

Opposti: 15. Merit Adigwe, 31. Josephina Obossa. 

Liberi: 7. Eleonora Fersino, 10. Ilenia Moro.

Lo staff tecnico azzurro

C.T.: Julio Velasco

2° Allenatore: Massimo Barbolini 

Assistente All.: Juan Manuel Cichello

Preparatore Atletico: Pietro Muneratti

Scoutman: Massimiliano Taglioli

Medico: Francesca Conte

Fisioterapisti: Francesco Bettalico e Antonella Boschi

Team Manager: Marcello Capucchio

Calendario Pool 2 – Brasilia (Brasile)

17 giugno

Rep. Dominicana – USA ore 6:00

Italia-Rep. Ceca ore 10:00

Giappone-Serbia ore 14:00

18 giugno

Rep. Ceca – USA ore 10:00

Italia - Serbia ore 14:00

19 giugno

Rep. Dominicana - Serbia ore 10:00

Giappone – Rep. Ceca ore 14:00

20 giugno

USA - Italia ore 10:00

Giappone – Rep. Dominicana ore 14:00

21 giugno

Serbia - USA ore 6:00

Rep. Ceca – Rep. Dominicana ore 10:00

Giappone - Italia ore 14:00

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