VNL: alle porte la Week 2, scelte da Velasco le 14

MILANO-Archiviata la Week 1 di VNL a Brasilia, con le azzurre che hanno conquistato tre vittorie e subito una sconfitta al tie break per mano del Brasile, la nostra nazionale si appresta a partite per le Filippine dove è in calendario la week 2. Velasco ha diramato le convocazioni delle 14 atlete che affronteranno le sfide in programma, dal 17 al 21 giugno, a Pasig City. La nostra nazionale affronterà mercoledì 17 giugno Repubblica Ceca (ore 10:00 italiane diretta DAZN), giovedì 18 giugno Serbia (ore 14:00 italiane diretta DAZN), sabato 20 giugno USA (ore 10:00 italiane diretta DAZN) e domenica 21 giugno Giappone (ore 14:00 italiane diretta DAZN).