VNL: alle porte la Week 2, scelte da Velasco le 14

MILANO-Archiviata la Week 1 di VNL a Brasilia, con le azzurre che hanno conquistato tre vittorie e subito una sconfitta al tie break per mano del Brasile, la nostra nazionale si appresta a partite per le Filippine dove è in calendario la week 2. Velasco ha diramato le convocazioni delle 14 atlete che affronteranno le sfide in programma, dal 17 al 21 giugno, a Pasig City. La nostra nazionale affronterà mercoledì 17 giugno Repubblica Ceca (ore 10:00 italiane diretta DAZN), giovedì 18 giugno Serbia (ore 14:00 italiane diretta DAZN), sabato 20 giugno USA (ore 10:00 italiane diretta DAZN) e domenica 21 giugno Giappone (ore 14:00 italiane diretta DAZN).
Il gruppo azzurro domani, venerdì 12 giugno, si ritroveranno presso il Centro Pavesi di Milano per poi volare alla volta delle Filippine.
Le 14 azzurre per la Pool di Pasig City
Palleggiatrici: 3. Carlotta Cambi (C), 29. Francesca Scola.
Schiacciatrici: 16. Stella Nervini, 21. Loveth Omoruyi, 22. Gaia Giovannini, 24. Ekaterina Antropova.
Centrali: 2. Denise Meli, 9. 14. Linda Nwakalor, 19. Sarah Fahr, 25. Linda Manfredini.
Opposti: 15. Merit Adigwe, 31. Josephina Obossa.
Liberi: 7. Eleonora Fersino, 10. Ilenia Moro.
Lo staff tecnico azzurro
C.T.: Julio Velasco
2° Allenatore: Massimo Barbolini
Assistente All.: Juan Manuel Cichello
Preparatore Atletico: Pietro Muneratti
Scoutman: Massimiliano Taglioli
Medico: Francesca Conte
Fisioterapisti: Francesco Bettalico e Antonella Boschi
Team Manager: Marcello Capucchio
Calendario Pool 2 – Brasilia (Brasile)
17 giugno
Rep. Dominicana – USA ore 6:00
Italia-Rep. Ceca ore 10:00
Giappone-Serbia ore 14:00
18 giugno
Rep. Ceca – USA ore 10:00
Italia - Serbia ore 14:00
19 giugno
Rep. Dominicana - Serbia ore 10:00
Giappone – Rep. Ceca ore 14:00
20 giugno
USA - Italia ore 10:00
Giappone – Rep. Dominicana ore 14:00
21 giugno
Serbia - USA ore 6:00
Rep. Ceca – Rep. Dominicana ore 10:00
Giappone - Italia ore 14:00