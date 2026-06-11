VNL: riscatto azzurro contro la Germania

OTTAWA (CANADA) - Una bella prestazione collettiva frutta all'Italia la prima vittoria nell’ edizione 2026 della Volleyball Nations League . Gli azzurri hanno superato 3-1 ( 25-20; 20-25; 25-21; 33-31) la Germania di Massimo Botti al termine di una partita che ha visto le due squadre battersi con grande determinazione e lottare palla su palla, soprattutto nel quarto e decisivo set terminato dopo una interminabile serie di colpi di scena e ribaltamento di fronte.

Motivo di grande soddisfazione per la giovane compagine azzurra di De Giorgi (l’Italia infatti è la squadra più giovane di questa pool, con un’età media di 24 anni), che è riuscita ad avere la meglio sulla formazione teutonica, presentatasi quasi al completo.

Domani la nazionale azzurra osserverà un turno di riposo dalle gare e si allenerà al mattino con una seduta in palestra, per poi sostenere nel pomeriggio, nell’impianto di Gatineau, una sessione con la palla.

Gli azzurri torneranno invece in campo per la terza sfida della Pool 1 di VNL sabato 13 giugno (ore 1.30 del mattino del 14 giugno in Italia), quando affronteranno la Turchia. Il match sarà trasmesso in diretta televisiva su DAZN.

Per questa gara il CT azzurro ha confermato la formazione di partenza di ieri ed è scesa in campo con Paolo Porro in palleggio, Kamil Rychlicki opposto, Mattia Bottolo e Luca Porro schiacciatori, Giovanni Sanguinetti e Pardo Mati al centro, con Gabriele Laurenzano nel ruolo di libero.

Dall’altra parte della rete, la Germania ha schierato John, Zimmermann, Krick, Brand, Torwie, Röhrs e Schott libero.

Inizio di primo set giocato bene dall'Italia, che si porta subito avanti. L'attacco di Luca Porro prima e l'ace di Mati poi producono il +3 (6-3). La reazione teutonica, però, non si fa attendere e in poche azioni, i tedeschi trovano il pareggio. A questo punto l'Italia dà una nuova accelerata, che produce un nuovo allungo sul +3 (12-9) e costringe il tecnico della Germania a spendere il primo time-out. Al rientro in campo sono ancora gli azzurri a imporre il proprio ritmo e una "super spike" di Mati porta il risultato sul 16-11, massimo vantaggio fino a quel momento. L'Italia contiene i tentativi di recupero degli avversari (19-18) e nelle battute finali chiude il set in proprio favore per 25-20 grazie a un ace firmata da Mati.

Nel secondo set, invece, è stata la Germania a partire forte, con gli azzurri apparsi un po' contratti. Con il passare dei minuti, Bottolo e compagni hanno provato a invertire l'inerzia del parziale, che però è rimasta ad appannaggio degli avversari (5-9, 16-10). Sul 17-7 per la Germania, coach De Giorgi ha chiamato un time-out per dare nuove indicazioni ai suoi. Dentro Bovolenta al posto di Rychlicki, che si è presentato subito con un attacco vincente (9-13). Gli azzurri, grazie ad attacchi più precisi in questa fase, hanno parzialmente ricucito lo strappo, portandosi sul -3 (14-17). L'Italia ha continuato a spingere e Porro ha trovato il punto del 17-19. In questa fase del set è arrivato anche un cambio al centro, con Gargiulo che ha preso il posto di Sanguinetti. Nel finale di parziale ha fatto il suo esordio in campo anche Orioli, ma la Germania è stata brava a difendere il vantaggio e a chiudere il set sul 25-20.

Nel terzo set l'Italia è partita un po' contratta, cedendo campo agli avversari che si sono portati avanti (6-9). In questa fase alcune valutazioni arbitrali hanno acceso gli animi e l'Italia però rimasta concentrata ha provato a recuperare dallo svantaggio (13-14), trovato poi con un muro di Gargiulo il pareggio 16-16 e con Sani il sorpasso (17-16). L'Italia una volta preso il comando non lo ha più lasciato (22-19 ace di Mati) fino al 25-21 firmato da Sani.

Nel quarto set l'Italia galvanizzata anche dalla rimonta compiuta nel terzo parziale è scesa in campo molto determinata e subito ha trovato il +4 (7-3). Un super punto di Paolo Porro ha condotto gli azzurri sul (9-5). Con il passare delle azioni l'Italia è stata brava a mantenere sempre un certo vantaggio tra se e gli avversari (14-11), Nelle fasi successive c'è stato il ritorno della Germania che ha trovato il pareggio sul 16-16 e il successivo contro soprasso con un ace di Böhme (17-18). Un attacco di Mattia Bottolo porta il punteggio sul 23 pari e poi sul 24-24. Ai vantaggi l'Italia si impone 33-31.

Le parole di Gabriele Laurenzano

« È stata una partita molto intensa. Abbiamo sofferto, però abbiamo retto l’urto. Ieri abbiamo giocato cinque set come loro e questo forse si è visto. È stata quindi una battaglia a chi riusciva a tenere duro il più possibile. L’abbiamo vinta noi per fortuna, siamo stati molto bravi e siamo davvero felici di questo. Le prossime due sfide con Turchia e Stati Uniti saranno altre due partite molto toste. I turchi li abbiamo già affrontati nelle amichevoli pre VNL e sappiamo come giocano; gli Stati Uniti, invece, sono da sempre un’ottima squadra e un avversario davvero insidioso da affrontare. Sfrutteremo questo giorno di stop dalle partite per riposare e fare un altro allenamento, così da migliorare ancora qualcosa. Vedremo poi come andranno le cose ».

Le parole di Alessandro Bovolenta

« Oggi sono entrato dal secondo set e abbiamo messo subito energia alla partita. Ci sono state delle decisioni arbitrali che non ci hanno convinto, ma noi siamo felici per il risultato finale, per la vittoria, ed è questo quello che per noi conta di più. Sono davvero contento, prima di tutto perché abbiamo vinto e poi anche perché ho giocato. Ma quello che più conta per me è che la squadra abbia vinto questa partita. Le prossime due sfide con Turchia e Stati Uniti saranno comunque toste. Noi dovremo farci trovare pronti e arrivare in campo concentrati e preparati ».

Il tabellino

ITALIA – GERMANIA 3-1 (25-20, 20-25, 25-21, 33-31)

ITALIA: Sanguinetti 2, Porro P. 2, Bottolo 13, Mati 8, Rychlicki 5, Porro L. 13, Laurenzano (L). Sani 9, Bovolenta 15, Orioli, Gargiulo 6, Boninfante. N.e: Pace, Mosca. All. De Giorgi

GERMANIA: Rohrs 13, Torwie 9, Zimmermann, Brand 17, Krick 8, John 11, Schott (L). Reichert, Peter, Burggraf, Bohme 7, Mohwinkel. N.e.: Graven, Kunstmann. All. Botti

Durata set: 28', 27', 33', 42' Tot: 130’

Italia: a 6, bs 25, mv 6, et 32

Germania: a 6, bs 18, mv 7, et 30

Calendario e risultati Pool 1 – Ottawa (Canada)

Mercoledì 10 giugno

Turchia-Usa 1-3 (20-25, 25-20, 20-25, 23-25); Italia-Francia 2-3 (25-19, 27-29, 25-23, 23-25, 14-16)

Giovedì 11 giugno

Canada- Germania 2-3 (26-24, 19-25, 25-20, 21-25, 13-15), Italia-Germania 3 (25-20, 20-25, 25-21,

Venerdì 12 giugno

ore 1:30 Canada- Francia; ore 22:00 Germania-USA.

Sabato 13 giugno

ore 1:30 Turchia-Francia; ore 22:00 Canada-USA;

Domenica 14 giugno

ore 1:30 Turchia-Italia, ore 17:00 Germania-Francia; ore 20:30 Canada-Turchia; ore 24:00 USA-Italia.