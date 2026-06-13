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Giovane Italia: c’e la Turchia

Un vero test di maturità. Il ct De Giorgi alla vigilia del terzo incontro di Nations League: "Buone giocate e tanto spirito di squadra"
Piero Giannico
1 min
VolleyDe GiorgiItalia
Giovane Italia: c’e la Turchia© GALBIATI FIORENZO

Serve adesso una svolta nel segno della continuità che solo i risultati possono dare. La sfida di questa notte di Nations League alla Td Place di Ottawa contro la Turchia (all'1.30, diretta Dazn e Vbtv) rappresenta per la Nazionale italiana maschile un test match di grande importanza, e va giusto in questa direzione. L'Italia inizia a carburare e a mettere in mostra margini di miglioramento in ogni reparto e fondamentale, soprattutto alla luce

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