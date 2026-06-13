Giovane Italia: c’e la Turchia

Serve adesso una svolta nel segno della continuità che solo i risultati possono dare. La sfida di questa notte di Nations League alla Td Place di Ottawa contro la Turchia (all'1.30, diretta Dazn e Vbtv) rappresenta per la Nazionale italiana maschile un test match di grande importanza, e va giusto in questa direzione. L'Italia inizia a carburare e a mettere in mostra margini di miglioramento in ogni reparto e fondamentale, soprattutto alla luce