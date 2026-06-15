VNL; l'Italia vince la battaglia con gli Stati Uniti

L’Italia ha complessivamente dimostrato una condizione generale in crescita dando vita insieme agli USA ad una gara che ha divertito il pubblico presente questa sera a Ottawa. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi, dunque, tornano a casa dalla prima week di VNL con un bilancio di tre vittorie (Germania, Turchia e Stati Uniti) e una sola sconfitta, arrivata nel match d’esordio contro la Francia di Giani.

Quella di questa sera è la cinquantaduesima vittoria degli azzurri su novantatré incontri disputati contro la nazionale a stelle e strisce.

La Nazionale farà rientro in Italia con un volo in partenza da Montreal alle ore 19 locali di lunedì 15 giugno (mezzanotte in Italia), con arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino.

Per questa sfida coach De Giorgi ha scelto Paolo Porro in regia, Kamil Rychlicki opposto, Luca Porro e Francesco Sani schiacciatori, Giovanni Sanguinetti e Parto Mati al centro con Laurenzano libero. Karch Kiraly si schiera con Anderson, Jendryk, Averill, Ma'a, Hanes, Ewert e Shoji libero.

Cronaca – Primo set partito subito forte e caratterizzato dall'equilibrio e un attacco prima e un muro poi di Mati hanno portato il match sul 6-5 per gli azzurri. Il mani fuori di Luca Porro ha prodotto il + 3 (8-5) e coach Kiraly ha chiamato il primo time out. L'Italia nella fase centrale del set ha tenuto in mano la situazione (12-8, 16-11). Nel finale ancora gli azzurri, bravi in tutti i fondamentali, hanno condotto fino al conclusivo 25-18 arrivato al terzo set point dall’attacco vincente di Rychlicki. In evidenza in questo set Luca Porro con 7 punti, 1 ace e 1 muro.

Inizio di secondo set nuovamente con le due formazioni a stretto contatto, nelle battute successive gli Stati Uniti hanno trovato anche grazie ad un servizio efficace il + 3 (3-6) e coach De Giorgi ha chiamato il primo time out del set. Il muro di Mati conduce al -1 (5-6). Nei minuti successivi gli Usa sono stati bravi a capitalizzare quanto prodotto in campo e hanno trovato il +5 (6-11). A questo punto ha fatto il suo ingresso in campo Mattia Bottolo che ha preso il posto di Francesco Sani e Mattia Boninfante al posto di Paolo Porro. Due punti consecutivi di Luca Porro hanno riavvicinato gli azzurri (12-18), nel finale dentro anche Bovolenta ma l'inerzia del set non cambiata e gli Usa capitanati da Anderson hanno chiuso 25-15.

Il terzo set è apparso fin da subito combattuto; l'Italia ha provato ad imprimere la prima accelerata e ha trovato il + 4 (9-5). Con il passare delle azioni l'Italia ha provato a tenere sempre un margine rassicurante tra sé e gli avversari (14-9, 17-13). In questa fase dentro anche Domenico Pace e l'Italia ha continuato a macinare punti importante. Gli azzurri nel finale, che ha visto il ritorno in campo di Sani, sono apparsi ancora molto concentrati e un muro di Bottolo ha firmato il 23-18 prima del 25-19 siglato da un primo tempo di Sanguinetti.

Quarto set cominciato come i precedenti, caratterizzato sempre da una forte intensità agonistica e un certo equilibrio (5-5). Il doppio ace di Porro ha poi dato il vantaggio agli azzurri (7-5). Gli Usa con un turno favorevole al servizio di Hanes hanno pareggiato 8-8. In questa fase gli Stati Uniti hanno difeso e contrattaccato molto bene trovando il +3 (15-12) e coach De Giorgi ha speso un time out. Ancora un ace dello statunitense Hanes ha prodotto il + 5 (19-15). Nel finale di set l’Italia ha provato a reagire, però i ragazzi di Kiraly hanno ben gestito fino al 25-18. 2 a 2 tra Italia e Stati Uniti.

Nel tie-break a partire bene è l'Italia che rifila subito un 3-0. Gli azzurri acquisito il controllo non lo hanno più lasciato fino al 15-10.

Le parole del CT Ferdinando De Giorgi

« Una partita quella di oggi importantissima. In VNL contano prima il numero di vittorie e poi i punti, quindi aver portato a casa un successo al tie-break con gli Stati Uniti è molto importante. Abbiamo vinto una partita contro una squadra indubbiamente forte e questo significa molto. In questa settimana di partite abbiamo assistito a una crescita generale delle squadre medio-forti, perché giocano una buona pallavolo con tanta intensità. Per primeggiare, quindi, occorre qualità nel fare le cose. Dal punto di vista tecnico devo dire che i ragazzi sono stati bravi, perché questa prima pool è stata in costante crescita per prestazioni e qualità. Rispetto alla prima partita abbiamo visto una crescita anche in termini di compattezza e spirito. Come ho detto in apertura di torneo, siamo venuti qui per battagliare e i ragazzi non si sono mai tirati indietro. Queste partite sono state anche l’occasione per vedere all’opera qualche giocatore esordiente. Infine, posso dire che ci portiamo a casa tre vittorie che sono importanti anche per la classifica generale ».

Le parole di Luca Porro

« È stata la partita che ci aspettavamo, cioè lunga e combattuta. Loro sono una squadra molto forte e fisica, ci hanno messo in difficoltà a un certo punto del match, soprattutto con la battuta, grazie a un servizio molto efficace. Siamo stati bravi noi a rimanere lì con la testa e a chiudere bene al tie-break. La chiave del successo di questa sera è stata soprattutto la testa e la capacità di rimanere concentrati, soprattutto in ricezione. Il bilancio che mi sento di fare al termine di queste quattro partite è positivo. Certamente alcuni meccanismi devono ancora essere oliati, però direi che è andata molto bene e torniamo in Italia soddisfatti ».

Il tabellino

ITALIA – USA 3-2 (25-18, 15-25, 25-19, 18-25)

ITALIA: Mati 11, Porro P. 5, Sani 1, Sanguinetti 7, Rychlicki 10, Porro L. 24, Laurenzano (L). Bovolenta 3, Bottolo 14, Boninfante, Pace. N.e.: Orioli, Gargiulo, Mosca. All. De Giorgi

USA: Ma'a 5, Anderson 16, Jendryk 4, Hanes 25, Ewert 15, Averill 4, Shoji (L). Briggs, Rowan, Hartke, Champlin, N.e.: Robinson, Marshman, Mchenry. All. Kiraly

ARBITRI: Jiang (CHN), Ramirez (DOM)

Durata: 26', 23', 27’, 25’, 16’ Tot 117’

Italia: a 7, bs 18, mv 10, et 28

USA: a8 , bs 16 , mv 11, et 23

I risultati Pool 1 – Ottawa (Canada)

Mercoledì 10 giugno

Turchia-Usa 1-3 (20-25, 25-20, 20-25, 23-25); Italia-Francia 2-3 (25-19, 27-29, 25-23, 23-25, 14-16)

Giovedì 11 giugno:

Canada- Germania 2-3 (26-24, 19-25, 25-20, 21-25, 13-15), Italia-Germania 3-1 (25-20, 20-25, 25-21, 33-31)

Venerdì 12 giugno

Canada- Francia 3-1 (25-20, 25-18. 21-25, 27-25); Germania-USA 0-3 (22-25, 15-25, 20-25)

Sabato 13 giugno

Turchia-Francia 3-0 (25-23, 27-25, 25-21); Canada-USA 2-3 (25-20, 35-33, 24-26, 21-25, 11-15)

Domenica 14 giugno

Italia – Turchia3-0 (29-27, 25-14, 25-20) ,Germania-Francia 3-1 (40-38, 19-25, 25-20, 25-22), Canada-Turchia 2-3 (21-25, 25-17, 23-25, 25-14, 8-15); USA-Italia 2-3 (18-25, 25-15, 19-25, 25-18, 10-5).