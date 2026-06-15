La nazionale dei big  si ritrova a Cavalese il 18 giugno

CAVALESE (TRENTO)- Gli azzurri, che hanno appena concluso la Week 1 di Volleyball Nations League ad Ottawa in Canada, non si può concedere riposo in questo periodo della stagione. La comitiva della nazionale che ha preso parte alla trasferta atterrerà domani 16 giugno intorno alle ore 9:00 italiane. e si ritroverà dal 18 giugno a Cavalese per preparare la Week 2 di VNL, in programma a Lubiana (Slovenia) dal 24 al 28 giugno.

La Nazionale di Ferdinando De Giorgi torna in Europa con un bilancio di 3 vittorie (contro Germania per 3-1, Turchia per 3-0, Stati Uniti per 3-2) e 1 sconfitta al tie-break maturata nel match d’esordio contro la Francia.



Risultati importanti un’Italia giunta in Canada con due atleti (Mati e Orioli) che hanno esordito in maglia azzurra poco prima della partenza per la VNL in occasione della gara amichevole tra Italia e Turchia giocata a Cavalese il 28 maggio. Con loro tanti giovani che hanno ben figurato nelle prime quattro uscite della Pool 1 di Ottawa. La seconda settimana di gare in Slovenia vedrà gli azzurri affrontare Bulgaria (24 giugno), Ucraina (25 giugno), Brasile (26 giugno) e Slovenia (28 giugno).

La nazionale maschile si radunerà nuovamente a Cavalese dal 18 al 21 giugno con il seguente gruppo di atleti: Lorenzo Cortesia, Gianluca Galassi, Tommaso Guzzo, Tim Held, Tommaso Ichino, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Federico Roberti, Yuri Romanò, Roberto Russo, Riccardo Sbertoli, Matteo Staforini e Nicola Zonta.

Questi invece gli azzurri reduci dalla prima week di partite in VNL, più Francesco Comparoni, che torneranno in collegiale in Val di Fiemme da venerdì 19 giugno: Mattia Boninfante, Mattia Bottolo, Alessandro Bovolenta, Francesco Comparoni, Giovanni Gargiulo, Gabriele Laurenzano, Leandro Mosca, Mattia Orioli, Domenico Pace, Luca Porro, Paolo Porro, Kamil Rychlicki, Giovanni Sanguinetti, Francesco Sani.



Domenica 21 giugno saranno resi noti i 14 azzurri che prenderanno parte alla week 2 di Volleyball Nations League in programma a Lubiana dal 24 al 28 giugno.

Classifica Generale Volleyball Nations League al termine della week 1

1. Brasile (4 vittorie, 11 punti), 2. Giappone (4 vittorie, 11 punti), 3. Stati Uniti (3 vittorie, 9 punti), 4. Italia (3 vittorie, 9 punti), 5. Serbia (3 vittorie, 9 punti), 6. Slovenia (3 vittorie, 6 punti), 7. Polonia (2 vittorie, 7 punti), 8. Ucraina (2 vittorie, 7 punti), 9. Bulgaria (2 vittorie, 6 punti), 10. Belgio (2 vittorie, 5 punti), 11. Turchia (2 vittorie, 5 punti), 12. Germania (2 vittorie, 5 punti), 13. Canada (1 vittoria, 6 punti), 14. Cina (1 vittoria, 4 punti), 15. Iran (1 vittoria, 4 punti), 16. Francia (1 vittoria, 2 punti), 17. Argentina (0 vittorie, 1 punto), 18. Cuba (0 vittorie, 1 punto)