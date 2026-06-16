VNL: domani a Pasig City le azzurre sfidano la Repubblica Ceca

Reduce dalle 3 vittorie e 1 sconfitta di Brasilia, l’Italia, terza in classifica generale alle spalle delle ancora imbattute, Brasile e Giappone, andrà a caccia del quarto successo della fase intercontinentale per compiere un ulteriore passettino verso le Finals di Macao. Di fronte però le ragazze del CT Julio Velasco si ritroveranno una Repubblica Ceca galvanizzata dalle 3 vittorie e 1 sconfitta con cui ha chiuso la week 1 di Naijing. Un grande risultato frutto del successo sulle padrone di casa della Cina, e delle vittorie su Belgio e Thailandia, a fronte dell’unico stop incassato per mano della Polonia.

Le parole di Stella Nervini

« Stiamo bene e siamo felici di essere qui abbiamo svolto già degli allenamenti e devo dire che tutto procede nel migliore dei modi. Il gruppo è nuovo ma man mano che trascorriamo settimane di allenamento assieme cresciamo. Anche se la prima week in Brasile ci ha aiutate tanto in questo percorso di crescita, sappiamo che qui dovremo fare ancora meglio a cominciare dalla sfida con la Repubblica Ceca. Tra l’altro affronteremo una squadra che nella prima tappa ha fatto molto bene e contro cui dovremo fare massima attenzione. Sicuramente hanno approcciato con meno pressione rispetto a noi che siamo l’Italia. Dovremo essere brave a mantenere il nostro solito approccio, con concentrazione e pronte a darci una mano reciprocamente. Starà a loro metterci in difficoltà perché noi dovremo principalmente pensare al nostro campo ed al nostro ritmo. Il nostro lavoro è focalizzato su battuta e ricezione, due aspetti nei quali cerchiamo continuità per essere quanto più incisive possibile nelle varie fasi di gioco. In generale però vogliamo giocarci ogni pallone senza dare nulla per scontato contando su centrali di altissimo livello che dovremo valorizzare facilitandone le giocate. Devo essere sincera, mi fa strano quando vengo considerata una veterana di questo gruppo. Ma poi mi inorgoglisce tanto perché significa che sto crescendo e migliorando insieme a questa grande squadra. Ero una novità ed ora sono quasi un riferimento per le tanti giovani esordienti e vi assicuro che ce ne sono e sono bravissime. A tutte provo a dare consigli per farle crescere e godersi la convocazione. Personalmente sto lavorando tanto sulla ricezione che con il nuovo ruolo di Antropova è un po’ cambiata come sistema. Dobbiamo adattarci a questa grande novità e pertanto mi sto concentrando su questo fondamentale sperando di dare le risposte che lo staff si aspetta ».

Le 14 azzurre

Palleggiatrici: 3. Carlotta Cambi (C), 29. Francesca Scola.

Schiacciatrici: 16. Stella Nervini, 21. Loveth Omoruyi, 22. Gaia Giovannini, 24. Ekaterina Antropova.

Centrali: 2. Denise Meli, 14. Linda Nwakalor, 19. Sarah Fahr, 25. Linda Manfredini.

Opposti: 15. Merit Adigwe, 31. Josephina Obossa.

Liberi: 7. Eleonora Fersino, 10. Ilenia Moro.

C.T.: Julio Velasco

I precedenti tra Italia e Repubblica Ceca

31 vittorie, 5 sconfitte, 36 match disputati



Calendario e Risultati Pool 5 – Pasig City (Manila)

17 giugno

Rep. Dominicana – USA ore 6:00

Italia-Rep. Ceca ore 10:00

Giappone-Serbia ore 14:00



18 giugno

Rep. Ceca – USA ore 10:00

Italia - Serbia ore 14:00



19 giugno

Rep. Dominicana - Serbia ore 10:00

Giappone – Rep. Ceca ore 14:00



20 giugno

USA - Italia ore 10:00

Giappone – Rep. Dominicana ore 14:00



21 giugno

Serbia - USA ore 6:00

Rep. Ceca – Rep. Dominicana ore 10:00

Giappone - Italia ore 14:00