VNL: esordio vincente dell'Italia a Pasig City, superata la Rep.Ceca

Successo pesante quello ottenuto dalle ragazze del CT Julio Velasco che conferma quanto di buono già intravisto a Brasilia con le azzurre sempre in controllo del match anche nei momenti difficili contro una delle squadre più in forma della competizione. Da segnalare il ritorno in campo di Sarah Fahr (ultima presenza in azzurro risaliva alla finale Mondiale con la Turchia) e l’esordio assoluto in match ufficiale di Josephina Obossa, utilizzata dall’inizio e apparsa subito a proprio agio in campo. L’Italia balza in classifica generale a quota 5 vittorie e domani tornerà in campo per affrontare alle ore 14:00 (orario italiano in diretta su DAZN) la Serbia per quello che si preannuncia essere un nuovo esame di maturità e continuità.



Per l’esordio assoluto a Pasig City il CT Velasco sceglie un sestetto composto da Cambi in palleggio, Obossa opposta, Fahr e Meli al centro, Antropova e Nervini schiacciatrici, e Fersino libero. La Repubblica Ceca invece inizia con Grabovska e Brancuska in diagonale, Koulisiani e Jehlarova al centro, Mlejnkova e Grozer schiacciatrici, e Digrinova libero. Dopo un paio di ricezioni non ottimali, le azzurre si svegliano e iniziano a carburare: Antropova e Fahr suonano la carica mentre dall’altra parte capitan Mlejnkova e Brancuska tengono la Cechia a contatto (4-4). Una volta preso ritmo, l’Italia non toglie più il piede dall’acceleratore: Nervini particolarmente ispirata in difesa e i primi guizzi di Meli e Obossa aprono un break in cui si inseriscono di prepotenza anche Antropova e soprattutto Sarah Fahr. La centrale azzurra, al rientro dal vittorioso mondiale in Thailandia, mette giù muri ed attacchi a ripetizione lanciando le azzurre sul 13-9. Lo strappo si allarga quando Nervini e Cambi confezionano una super azione difensiva poi chiusa da Antropova (14-9) fiaccando il morale delle ceche che provano ad aggrapparsi capitan Mlejenkova ma senza risultati (17-13). Il doppio cambio e l’ingresso di Giovannini per Nervini fungono da detonatore finale di un set chiuso dall’Italia con il parziale di 25-18. Nel secondo set l’inerzia sembra girare: le azzurre partono bene con una giocata di classe di Cambi e un bell’attacco di Obossa. Ma poi Jehlarova e capitan Mlejnkova danno il là ad un break che diventa pesante quando Brancuska mette giù il pallone del 5-8 costringendo Velasco al timeout. Come spesso accade, nel momento di maggior difficoltà, l’Italia si rialza ritrovando ritmo pallone dopo pallone: Nervini apre le danze per poi concedere il proscenio ad una super Antropova che rimette le azzurre sul 9-9. Brancuska e Mlejnkova non mollano ma Antropova diventa una furia anche al servizio spingendo l’Italia avanti di 3 (16-13). Antropova lascia il campo all’altra esordiente Moro in seconda linea e la mossa produce subito dividendi con Moro brava a tenere in vita un paio di palloni consentendo a Meli di trasformare al centro per un nuovo +3 (19-13) con conseguente timeout delle ceche. Una sospensione che riporta a -1 Mlejnkova e compagne che però Adigwe (dentro per il doppio cambio), Antropova e Obossa respingono prontamente (21-24). A chiudere il set ci pensa poi un ace di Antropova cinica nello spegnere le velleità di rimonta di una Repubblica Ceca comunque tenace (25-21). Al cambio campo le azzurre non cambiano atteggiamento: Fahr al centro, Antropova al servizio e Nervini in banda non perdonano, mentre dall’altra parte la sola Brancuska non riesce a reggere tutto l’attacco sulle sue spalle (8-3). L’Italia non molla la presa e attacco dopo attacco, ace dopo ace di Antropova, mette definitivamente in ginocchio la Repubblica Ceca costretta alla resa, nonostante un ultimo guizzo di orgoglio, con il risultato finale di 25-22.

Le parole del CT Julio Velasco

« Cresciamo vincendo e questo non è affatto male stiamo facendo un po’ di cambi e questo non è semplice per le ragazze visto i tanti cambi. Ma dobbiamo testare diverse soluzioni e quindi va benissimo faticare a volte, sbagliare e finanche soffrire quando ci sono così tante novità in campo. Però questo 3-0 ci va benissimo perché è un risultato pieno e soprattutto vale molto in ottica Finals. Ci confermiamo capaci di uscire dai momenti no: questa è una buona caratteristica che oramai abbiamo acquisito. Facciamo degli errori ma mentalmente stiamo sempre più dimostrando una tenuta mentale di cui sono molto contento. Domani contro la Serbia sarà certamente una partita molto difficile. A loro mancano Boskovic e Ognjenovic, con quest’ultima che probabilmente rientrerà solo per l’Europeo, ma in generale sono qui nelle Filippine con il gruppo forte che sicuramente ci creerà delle difficoltà che peraltro ci ha creato sempre in passato anche quando avevamo tutte le titolari a disposizione. Dovremo sicuramente migliorare rispetto ad oggi, soprattutto in ricezione dove in avvio abbiamo faticato e non poco. La Repubblica Ceca rischiava tantissimo la battuta ed abbiamo sofferto, in alcune situazioni abbiamo risposto bene come nella copertura dei pallonetti. In generale però dobbiamo recuperare e sapere che quella di domani con la Serbia sarà una partita totalmente diversa. Non so se sarà una prova, ma sicuramente una partita che ci farà crescere ».

Le parole di Sarah Fahr

« Sono molto contenta di essere tornata a giocare per la nazionale, credo che abbiamo disputato una bellissima partita anche se in alcune fasi come in quella finale abbiamo un po’ mollato complicandoci il match. Però dobbiamo essere soddisfatte, e dal punto di vista personale, essendomi unita al gruppo da poco più di una settimana non posso che essere felice della squadra e di come stiamo in campo. Inoltre credo che sia ancora tanto potenziale e che quindi si possa crescere tanto. Siamo giovani dobbiamo ancora migliorare in tanti piccoli aspetti, restare focalizzati senza spazientirci in determinati momenti. È chiaramente un percorso che dobbiamo fare tutte assieme e che proverò a facilitare mettendo a disposizione di tutte la mia esperienza per aiutare chi sta facendo i primi passi in maglia azzurra ».

Le parole di Josephine Obossa

« Sensazioni super positive, era il mio esordio in match ufficiali sono felicissima e fiera di questa squadra perché oggi abbiamo ottenuto una vittoria importante. Quando ho saputo che avrei giocato ho provato molta emozione, non me lo aspettavo devo essere sincera, e anche il pubblico ha fatto la sua parte sostenendoci. In generale non posso che essere felice di questa mia prima uscita in VNL. Quando ho messo giù il primo pallone ero felice, ho quasi scaricato quel pizzico di tensione che forse mi ero portata in campo. Quel pizzico di ansia si è però sciolta e quindi sono felicissima che tutto sia andato per il meglio. Sono in nazionale e a d essere sincera, non pensavo che sarebbe successo mai. Infatti la mia felicità è palpabile ed ora voglio godermi ogni singolo momento vissuta con questa maglia ».

Il tabellino

ITALIA – REPUBBLICA CECA 3-0 (25-18; 25-21; 25-22)

ITALIA: Cambi 2, Antropova 21, Fahr 13, Obossa 9, Nervini 12, Meli 4, Fersino (L), Moro, Nwakalor, Giovannini, Scola, Adigwe 4. N.E.: Omoruyi e Manfredini. All. Velasco

REP. CECA: Jehlarova 5, Grabovska 1, Grozer 7, Koulisiani 3, Brancuska 16, Mlejnkova 11, Digrinova (L), Kneiflova, Svobodova 5, Dostalova, Pragerova, Orovosova 3, Rejmanova. All. Athanasopoulos

ARBITRI: Alireza Gharib (IRI) e Taghrid Kheffab (EGY)

Durata set: 27’, 27’, 25’. Tot: 79’

Italia: a 6, bs 5, m 6, et 14.

Rep. Ceca: a 4, bs 3, m 7, et 16.

Calendario e Risultati Pool 5 – Pasig City (Manila)

17 giugno

Rep. Dominicana – USA 0-3 (20-25; 19-25; 12-25)

Italia-Rep. Ceca 3-0 (25-18; 25-21; 25-22)

Giappone-Serbia ore 14:00



18 giugno

Rep. Ceca – USA ore 10:00

Italia - Serbia ore 14:00



19 giugno

Rep. Dominicana - Serbia ore 10:00

Giappone – Rep. Ceca ore 14:00



20 giugno

USA - Italia ore 10:00

Giappone – Rep. Dominicana ore 14:00



21 giugno

Serbia - USA ore 6:00

Rep. Ceca – Rep. Dominicana ore 10:00

Giappone - Italia ore 14:00