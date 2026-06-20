La femminile di sitting fa 4 su 4 ad Assen, due sconfitte per la maschile

ASSEN (OLANDA)-Quattro successi in altrettante partite per la nazionale femminile di sitting volley nel prestigioso Dutch Tournament in corso di svolgimento Assen. La maschile di Marchesi, pur dimostrando di essere in crescita ha invece perso i suoi incontri contro Polonia e Usa.
TORNEO FEMMINILE
L’Italia del sitting femminile continua la sua corsa imbattuta al Dutch Tournament di Assen (Olanda), vincendo la quarta gara consecutiva. Dopo aver battuto nella giornata inaugurale Ucraina, Germania e Olanda, oggi ha chiuso 3-1 la gara contro il Canada, lottando soprattutto nel primo set e perdendo il secondo per poi chiude con ottimi parziali nel terzo e nel quarto (25-23, 18-25, 25-17, 25-14). Una bellissima vittoria contro la seconda del ranking internazionale. A referto, Cirelli con 20 punti e ben 18 muri di squadra.
Domani, un’altro match di altissimo valore contro, questa volta, la prima squadra del ranking, gli Usa. Appuntamento alle 10.30, mentre alle 14.30 le ragazze di coach Pasquale D’Aniello affronteranno la Polonia per l’ultima partita del torneo.
I tabellini
ITALIA-UCRAINA 3-2 (25-22, 24-26, 25-11, 22-25, 15-10)
ITALIA: Bellandi 9, Pedrelli 5, Ceccatelli 20, Cirelli 20, Battaglia 14, Ceccon 10, Biasi (L), Barigelli 1, Desini 2, Sarzi 4, Moggio 1. All. D’Aniello
UCRAINA: Filon 6, Panasiuk 10, Zhuk 11, Shremet 8, Lakatosh 12, Hoordchuk 14, Liashyk (L), Chuha 1, Mykytiuk 8. All. Maloivan
Durata set: 23’, 24’, 16’, 21’, 13’ Tot: 97'
Italia: a 20, 6 bs, 14 mv, 32 et
Ucraina: a 15, 6 bs, 14 mv, 33 et
ITALIA-GERMANIA 3-1 (25-12; 25-8; 16-25; 25-13)
ITALIA: Ceccon 6, Bellandi 9, Pedrelli 10, Desini 6, Cirelli 12, Battaglia 13, Biasi (L), Moggio 1, Ceccatelli 6, ne. Barigelli, Sarzi. All. D’Aniello
GERMANIA: Talabudzinow, Kiewik 14, Hofte 3, Leistner 6, Scholten 6, Schiffer 9, Dreblow 1, Wilkens, ne Mahr. All. Norman
Durata set: 17’, 15’, 20’, 17’ Tot: 69'
Italia: a 22, 7 bs, mv 7, 24 et
Germania: a 10, 9 bs, mv 9, 44 et
ITALIA-OLANDA 3-0 (25-14, 25-15, 25-9)
ITALIA: Ceccon 7, Moggio 7, Pedrelli 9, Ceccatelli 6, Cirelli 6, Battaglia 8, Biasi (L), Sarzi 6, ne. Desini, Barigelli, Bellandi. All. D’Aniello
OLANDA: Holledeer, Val Halteren 6, Duiveman 2, Broers 4, Den Haan 6, List-Talman, Dubbelink 6, Visser 1, ne. Westenberg, Raben, Doorn, All. Hongzhao
Durata set: 19’, 19’, 15’ Tot: 53'
Italia: a 10, bs 3, mv 9, et 14
Olanda: a 7, bs 6, mv 3, et 25
ITALIA - CANADA 3-1 (25-23, 18-25, 25-17, 25-14)
ITALIA: Bellandi 14, Pedrelli 9, Ceccatelli 9, Cirelli 20, Barigelli 3, Battaglia 8, Ceccon 7, Biasi (L), Moggia, ne. Desini, Sarzi. All. D'Aniello.
CANADA: Chisholm 10, Wright 11, Brown 2, Wong (L), Peters 12, Sexton, Buchberger 5, McCreesh 1, Lang 17, Coates 3, Dunn (L), ne. Neal. All. Ban.
Durata set: 23', 21', 22', 20' Tot: 86'
Italia: 11 a, 8 bs, 18 mv, 27 et
Canada: 14 a, 12 bs, 11 mv, 19 et
IL CALENDARIO TORNEO FEMMINILE
Girone unico: Stati Uniti, Polonia, Ucraina, Germania, Paesi Bassi, Italia, Canada.
Venerdì 19 giugno
Ucraina - Italia 2-3 (22-25; 26-24; 11-25; 25-22; 10-15)
Italia - Germania 3-1 (25-12; 25-8; 16-25; 25-13)
Italia-Paesi Bassi 3-0 (25-14, 25-15, 25-9)
Sabato 20 giugno
Italia - Canada 3-1 (25-23, 18-25, 25-17, 25-14)
Domenica 21 giugno
Ore 10.30: Stati Uniti - Italia
Ore 14.30: Italia - Polonia
TORNEO MASCHILE
L’Italia maschile del sitting volley maschile tiene bene il campo contro gli Usa (sesta squadra del ranking mondiale) nella seconda gara di giornata al Dutch Tournament di Assen (Olanda), chiudendo il primo set ai vantaggi e il secondo sul filo del rasoio (24-26, 23-25, 17-25 i parziali della partita). Nel match che ha inaugurato sabato 20 giugno, invece, gli azzurri hanno ceduto il passo alla Polonia, perdendo 3-0 (15-25, 15-25, 17-25). In doppia cifra, per gli est-europei, Grell con 14 punti.
Domani, domenica 21 giugno, le fasi finali:
12:30 Italia-Estonia
16:30 Italia-Olanda
La rappresentativa maschile guidata da coach Marcello Marchesi parteciperà agli Europei B a Liberec (Repubblica Ceca) a calendario dal 23 al 26 agosto.
I Tabellini
ITALIA - POLONIA 0-3 (15-25, 15-25, 17-25)
ITALIA: Orsolini 1, Fiorini, Issi 2, Burzacchi 1, Dalmasso 7, Nadai 6, Ignoto 4, Invernizzi 3, Mangiacapra (L), Dalpane 2, ne. Cuoghi. All. Marchesi
POLONIA: Labocha 5, Siciński 5, Kołodziej 4, Polak 9, Grell 14, Wojtowicz 8, Wydera (L), Gaca 2, Tołko, Dąbrowski, Libich (L), ne. Gąsior, Szewczyk, Cegiełka, Pawel Truszkowski, Tomczak. All. Wozny.
Durata set: 19', 20', 25' Tot: 64’
Italia: 1 a, 11 bs, 5 mv, 35 et
Polonia: 7 a, 9 bs, 4 mv, 22 et
ITALIA - USA 0-3 (24-26, 23-25, 17-25)
ITALIA: Ignoto 3, Orsolini 7, Fiorini 3, Burzacchi 4, Dalmasso 3, Nadai 4, Mangiacapra (L), Issi, Dalpane 4, ne. Cuoghi, Invernizzi. All.Marchesi
USA: Stuck 6, Onusko 3, Reagan 5, Green 3, Aman 1, Duda 6, Pinto 3, Ricks (L), Dadgostar (L), Wilson 5, Marinko 2, Suroweic 3, ne. Gaupp, Benesh, Young, Swearingen, Kremer, Seilkop, Smith, Upp, Rivadeneira, Parks, Curtis, Gornik, Lemaster, Klueber, Khachadurian. All. Walker.
Durata set: 27', 25', 26' Tot: 78’
Italia: 7 a, 14 bs, 3 mv, 43 et
USA: 4 a, 6 bs, 6 mv, 43 et
CALENDARIO TORNEO MASCHILE
Venerdì 19 giugno
Italia - Canada 0-3 (11-25, 19-25, 27-29)
Germania-Italia 0-3 (12-25 16-25 13-25)
Sabato 20 giugno
Italia- Polonia 0-3 (15-25, 15-25, 17-25)
Stati Uniti - Italia 3-0 (24-26, 23-25, 17-25)
Domenica 21 giugno
Ore 8.30 - Paesi Bassi - Italia