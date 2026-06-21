«Brucia il ko con gli Usa, troppi gli errori gratuiti»

Per l'Italia di Julio Velasco la testa è già rivolta al Giappone, squadra imbattuta in questa Week 2 di Pasig City di VNL, nell'attesa sfida di oggi alle 14 italiane (diretta su DAZN e VBTV). La Pool 5 si conferma di altissimo livello e l'Italia deve guardare oltre la sconfitta maturata ieri contro gli Usa per 3-0 (25-27; 20-25; 16-25). Americane al momento seconde nella classifica generale con 17 punti, dietro la capolista Brasile (21) e davanti a G