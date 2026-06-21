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«Brucia il ko con gli Usa, troppi gli errori gratuiti»

Nell’analisi di Fahr le ragioni di uno 0-3 che accende punti di domanda a cui l’Italia deve rispondere nell’ultimo match di oggi nelle Filippine col Giappone alle 14
1 min
ItaliaVelasco
«Brucia il ko con gli Usa, troppi gli errori gratuiti»© EPA

Per l'Italia di Julio Velasco la testa è già rivolta al Giappone, squadra imbattuta in questa Week 2 di Pasig City di VNL, nell'attesa sfida di oggi alle 14 italiane (diretta su DAZN e VBTV). La Pool 5 si conferma di altissimo livello e l'Italia deve guardare oltre la sconfitta maturata ieri contro gli Usa per 3-0 (25-27; 20-25; 16-25). Americane al momento seconde nella classifica generale con 17 punti, dietro la capolista Brasile (21) e davanti a G

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