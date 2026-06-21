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VNL: De Giorgi ha scelto in 14 per Lubiana

Quattro rientri rispetto alla week 1 di Ottawa: Riccardo Sbertoli, Gianluca Galassi, Lorenzo Cortesia e Daniele Lavia. L’Italia affronterà, nell’ordine, Bulgaria (24 giugno, ore 13), Ucraina (25 giugno, ore 16.30), Brasile (26 giugno, ore 20) e Slovenia (28 giugno, ore 20.30)
3 min
VNLLubiana
VNL: De Giorgi ha scelto in 14 per Lubiana

CAVALESE (TRENTO)-Tutto è ormai pronto per l’inizio di una nuova settimana di gare di Volleyball Nations League maschile. Conclusa la week 1 canadese con un bilancio di tre vittorie (Germania, Turchia e Stati Uniti) e una sola sconfitta al tie-break contro la Francia, gli azzurri guidati in panchina dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi sono pronti ad affrontare la week 2 che, come noto, si giocherà a Lubiana (Slovenia) dal 24 al 28 giugno.

L’Italia affronterà, nell’ordine, Bulgaria (24 giugno, ore 13), Ucraina (25 giugno, ore 16.30), Brasile (26 giugno, ore 20) e Slovenia (28 giugno, ore 20.30). Tutte le gare degli azzurri saranno trasmesse in Italia in diretta su DAZN e sulla piattaforma di Volleyball World VBTV.

L’Italia affronterà questa seconda settimana di gare con qualche modifica nel roster rispetto alla trasferta canadese. In questa tappa di VNL, infatti, ci saranno quattro nuovi atleti rispetto alla week 1 di Ottawa: Riccardo Sbertoli, Gianluca Galassi, Lorenzo Cortesia e Daniele Lavia.

Ecco l’elenco dei 14 azzurri scelti da De Giorgi, che domani 22 giugno, partiranno da Cavalese (TN) alla volta di Lubiana.

I 14 azzurri per la Pool 6 di Lubiana

Palleggiatori: 2. Paolo Porro, 8. Riccardo Sbertoli

Centrali: 14. Gianluca Galassi, 16. Lorenzo Cortesia, 18. Giovanni Sanguinetti, 30. Leandro Mosca

Schiacciatori: 9. Francesco Sani, 12. Mattia Bottolo, 15. Daniele Lavia, 17. Luca Porro

Opposti: 11. Kamil Rychlicki, 23. Alessandro Bovolenta

Liberi: 4. Gabriele Laurenzano, 28. Domenico Pace

Lo staff

Ferdinando De Giorgi (1° Allenatore), Roberto Ciamarra (2° Allenatore), Marco Meoni (assistente allenatore), Oscar Berti (Preparatore Atletico), Francesco Lanzani (Medico), Fabio Rossin (Fisioterapista), Ivan Contrario (Scoutman), Giacomo Giretto (Team Manager).

IL CALENDARIO GARE 

Pool 6 (Lubiana, Slovenia) 24-28 giugno 

Mercoledì 24 giugno: ore 13:00 Bulgaria-Italia; ore 16:30 Ucraina-Brasile; ore 20:30 Slovenia-Canada. 

Giovedì 25 giugno: ore 16:30 Ucraina-Italia. 

Venerdì 26 giugno: ore 16:30 Ucraina-Canada; ore 20:00 Brasile-Italia; ore 20:30 Slovenia-Bulgaria. 

Sabato 27 giugno: ore 16:30 Bulgaria-Canada. 

Domenica 28 giugno: ore 13:00 Bulgaria-Ucraina; ore 16:30 Canada-Brasile; ore 20:30 Slovenia-Brasile; ore 20:30 Slovenia-Italia.


 

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