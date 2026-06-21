VNL: De Giorgi ha scelto in 14 per Lubiana

CAVALESE (TRENTO)-Tutto è ormai pronto per l’inizio di una nuova settimana di gare di Volleyball Nations League maschile. Conclusa la week 1 canadese con un bilancio di tre vittorie (Germania, Turchia e Stati Uniti) e una sola sconfitta al tie-break contro la Francia, gli azzurri guidati in panchina dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi sono pronti ad affrontare la week 2 che, come noto, si giocherà a Lubiana (Slovenia) dal 24 al 28 giugno.