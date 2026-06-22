VNL: l'Italia è a Lubiana per la Pool 6

LUBIANA (SLOVENIA)- L’Italia , partita questa mattina da Cavalese (Trento), è arrivata nella capitale slovena, che sarà sede della Pool 6 della Volleyball Nations League in programma dal 24 al 28 giugno. Avversarie degli azzurri nella Week 2 di VNL saranno Bulgaria (24 giugno, ore 13), Ucraina (25 giugno, ore 16.30), Brasile (26 giugno, ore 20) e Slovenia (28 giugno, ore 20.30). Tutte le gare degli azzurri saranno trasmesse in Italia in diretta su DAZN e sulla piattaforma di Volleyball World VBTV.

La Nazionale tricolore, guidata da Ferdinando De Giorgi e capitanata in questa settimana di gare da Daniele Lavia, è approdata in Slovenia dopo aver conquistato tre vittorie su quattro gare disputate in Canada e con l’obiettivo di proseguire il proprio percorso di crescita e conquistare altri importanti successi, fondamentali ai fini della classifica generale. Oggi pomeriggio dalle ore 19 è prevista la prima sessione di allenamento dell’Italia. Domani 23 giugno, invece, dalle ore 10 si terrà, presso l’hotel DoubleTree, sede del ritiro delle squadre, la consueta preliminary inquiry durante la quale verranno resi noti tutti i roster delle squadre partecipanti.

Le parole del regista Riccardo Sbertoli

« Arrivo a Lubiana con delle ottime sensazioni. Mi piace molto venire qui e negli ultimi anni ci siamo stati parecchio e ci siamo trovati sempre molto bene. Personalmente mi sento bene, ho fatto un periodo di allenamento a Cavalese, dove ho potuto recuperare lo stato di forma sia fisico sia tecnico. Mi manca un po’ la parte giocata, che cercherò di riprendere nel corso dei match della Week 2. Il matrimonio è stato qualcosa di incredibile: mi ha dato la possibilità di stare di più con la famiglia e penso che sia importante trovare il giusto equilibrio tra quello che un atleta può fare dentro e fuori dal campo. Per me è stato così e arrivo adesso equilibrato a livello di emozioni. Ho visto i miei compagni giocare le prime partite a Ottawa e devo dire che mi è piaciuto molto il fatto che la squadra sia sempre stata molto combattiva a prescindere dal risultato finale o dal sestetto in campo. La squadra è stata sempre sul pezzo. Sarà importante dare continuità anche in questa Week 2, perché questo vorrà dire dimostrare di avere questo DNA come gruppo squadra e non solo come singoli giocatori. Tutte le partite di questa pool saranno impegnative. Nel girone abbiamo, ad esempio, la Bulgaria, nostra avversaria nella finale mondiale. Dobbiamo aspettarci partite con squadre ancora imperfette perché stanno lavorando tanto. Magari possiamo aspettarci qualche errore in più, però con una carica agonistica sempre molto alta, perché tutti hanno voglia di raggiungere il miglior risultato possibile e la posta in gioco è tanta ».

I 14 azzurri per la Pool 6 di Lubiana

Palleggiatori: 2. Paolo Porro, 8. Riccardo Sbertoli

Centrali: 14. Gianluca Galassi, 16. Lorenzo Cortesia, 18. Giovanni Sanguinetti, 30. Leandro Mosca

Schiacciatori: 9. Francesco Sani, 12. Mattia Bottolo, 15. Daniele Lavia, 17. Luca Porro

Opposti: 11. Kamil Rychlicki, 23. Alessandro Bovolenta

Liberi: 4. Gabriele Laurenzano, 28. Domenico Pace

Lo staff:

Ferdinando De Giorgi (1° Allenatore), Roberto Ciamarra (2° Allenatore), Marco Meoni (assistente allenatore), Oscar Berti (Preparatore Atletico), Francesco Lanzani (Medico), Fabio Rossin (Fisioterapista), Ivan Contrario (Scoutman), Giacomo Giretto (Team Manager).

IL CALENDARIO DEGLI AZZURRI

Pool 6 (Lubiana, Slovenia) 24-28 giugno

Mercoledì 24 giugno: ore 13:00 Bulgaria-Italia; ore 16:30 Ucraina-Brasile; ore 20:30 Slovenia-Canada.

Giovedì 25 giugno: ore 16:30 Ucraina-Italia.

Venerdì 26 giugno: ore 16:30 Ucraina-Canada; ore 20:00 Brasile-Italia; ore 20:30 Slovenia-Bulgaria.

Sabato 27 giugno: ore 16:30 Bulgaria-Canada.

Domenica 28 giugno: ore 13:00 Bulgaria-Ucraina; ore 16:30 Canada-Brasile; ore 20:30 Slovenia-Brasile; ore 20:30 Slovenia-Italia.