Europei U.18 Femminili: scelte dal tecnico Gregoris le 14 atlete 

RIGA (LETTONIA)- L'Italia Under 18 Femminile sta rifinendo la preparazione in vista degli Europei di categoria che avraano luogo tra Riga e Vilnius, le due capitali di Lettonia e Lituania dal 1 al 12 luglio. Due gironi, 16 squadre in totale che si affronteranno per la conquista del titolo continentale. L’Italia di coach Stefano Gregoris, al suo esordio a un Campionato Europeo, è inserita nella Pool I che si svolgerà in Lettonia, insieme a Belgio, Repubblica Ceca, Islanda, Lettonia, Polonia, Spagna e Turchia. Nella Pool II, invece, che giocherà a Vilnius, in Lituania, ci saranno Bulgaria, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Lituania e Paesi Bassi. Campione in carica è la Bulgaria, vincitrice dell’edizione 2024, mentre l’Italia, due anni fa, si è piazzata al terzo posto.
Le parole del tecnico Stefano Gregoris
« Sono curioso ed entusiasta alla vigilia di questo importante torneo. Per me è il terzo evento intercontinentale dopo i Wevza del Portogallo e quello di Foggia di gennaio. Quest'ultimo è quello che ci ha qualificato proprio a questi Europei. Sono anche molto determinato perché se guidi l'Italia devi mettere la massima attenzione per arrivare il più avanti possibile nella competizione. Lo zoccolo duro di questo gruppo è quello che si è guadagnato la qualificazione lo scorso inverno e che ha sempre dimostrato grande qualità e attaccamento alla maglia, oltre ad aver fatto vedere di stare molto bene insieme. Penso che questa sia una forza per noi e vogliamo che lo sia anche durante questo Europeo. Parlando delle squadre che incontreremo, credo che già nel nostro girone ci siano delle nazioni molto forti, basti pensare che dovremo vedercela, tra le altre, con Turchia, Belgio e Polonia. Passeranno solo le prime due della classifica e ci sarà da lottare. Nell'altro girone, invece, penso che le squadre più dotate, salvo sorprese, siano Francia e Bulgaria, quest'ultima campione in carica. Parlando della categoria giovanile, è un'età che conosco molto bene, sono sei anni ormai che la seguo, anche se devo ammettere che, a livello internazionale, ci sono altri parametri, basti pensare al livello della battuta che è nettamente più alto rispetto al campionato nazionale. Tornando all'Europeo, noi dobbiamo affrontare una gara alla volta, con lo spirito tipico delle nazionali italiane, per arrivare il più in avanti possibile, con umiltà e, insieme, con la massima ambizione, perché questa maglia, a livello internazionale, lo sappiamo, conta molto ».
Le 14 azzurrine convocate
Zoe Airhienbuwa, Ginevra Gibelli, Julia Gordon, Alessia Manda (Imoco Volley); Sara Boufandar, Giulia Faleschini (Chieri '76 Volleyball); Laila Cantoni, Marina La Tella, Bianca Legrenzi (Volleyrò Casal de' Pazzi); Agnese Cervi, Lisa Dharma Monari Gamba (Scuola Pallavolo Anderlini); Sara Grossi (Savino Del Bene Scandicci); Giulia Russo (Arzano Volley); Anita Tessariol (Pro Victoria Pallavolo).
Lo staff
Marco Mencarelli (direttore tecnico), Stefano Gregoris (primo allenatore), Patrick Mineo (secondo allenatore), Manuela Leggeri (assistente allenatore), Lorenzo Librio (scoutman), Riccardo Battioli (preparatore atletico), Paola Rotella (fisioterapista), Davide Grandi (medico) e Giulia Buonpensiero (team manager).
FASE A GIRONI
Pool I: Italia, Belgio, Repubblica Ceca, Islanda, Lettonia, Polonia, Spagna e Turchia
Pool II: Bulgaria, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Lituania e Paesi Bassi.
IL CALENDARIO
La fase a Gironi dell’ Italia
1 luglio - Gara 1 - Italia - Islanda (ore 12.30)
2 luglio - Gara 2 - Italia - Repubblica Ceca (ore 17.30)
3 luglio - Gara 3 - Italia - Belgio (ore 17.30)
5 luglio - Gara 4 - Italia - Polonia (ore 17.30)
6 luglio - Gara 5 - Lettonia - Italia (ore 20.00)
8 luglio-Gara 6 - Spagna - Italia (ore 15.00)
9 luglio- Gara 7 - Turchia - Italia (Ore 12.30)
IL CALENDARIO COMPLETO
Mercoledì 1 luglio Gara 1
Pool I
Ore 12.30 - ITA - Islanda
Ore 15.00 - Turchia - Repubblica Ceca
Ore 17.30 - Belgio - Spagna
Ore 20 - Polonia – Lettonia
Pool II
Ore 12.30 - Ungheria - Grecia
Ore 15.00 - Germania - Bulgaria
Ore 17.30 - Francia - Lituania
Ore 20.00 - Finlandia - Paesi Bassi
Giovedì 2 luglio - Gara 2
Pool I
Ore 12.30 - Polonia - Spagna
Ore 15.00 - Turchia - Belgio
Ore 17.30 - ITA - Repubblica Ceca
Ore 20.00 - Lettonia - Islanda
Pool II
Ore 12.30 - Paesi Bassi - Bulgaria
Ore 15.00 - Finlandia - Francia
Ore 17.30 - Lituania - Ungheria
Ore 20.00 - Grecia - Germania
Venerdì 3 luglio - Gara 3
Pool I
Ore 12.30 - Repubblica Ceca - Islanda
Ore 17.30 - ITA - Belgio
Ore 17.30 - Polonia - Turchia
Ore 20.00 - Lettonia - Spagna
Pool II
Ore 12.30 - Francia - Paesi Bassi
Ore 15.00 - Bulgaria - Grecia
Ore 17.30 - Germania - Lituania
Ore 20.00 - Ungheria – Finlandia
Sabato 4 luglio - riposo
Domenica 5 luglio - Gara 4
Pool I
Ore 12.30 - Repubblica Ceca - Belgio
Ore 15.00 - Spagna - Islanda
Ore 17.30 - ITA - Polonia
Ore 20 - Lettonia – Turchia
Pool II
Ore 12.30 - Finlandia - Germania
Ore 15.00 - Francia - Ungheria
Ore 17.30 - Lituania - Bulgaria
Ore 20.00 - Paesi Bassi - Grecia
Lunedì 6 luglio - Gara 5
Pool I
Ore 12.30 - Spagna - Turchia
Ore 15.00 - Repubblica Ceca - Polonia
Ore 17.30 - Belgio - Islanda
Ore 20.00 - Lettonia – ITA
Pool II
Ore 12.30 - Bulgaria - Finlandia
Ore 15.00 - Ungheria - Paesi Bassi
Ore 17.30 - Grecia - Lituania
Ore 20.00 - Germania - Francia
Martedì 7 luglio - riposo
Mercoledì 8 luglio - Gara 6
Pool I
Ore 12.30 - Belgio - Polonia
Ore 15.00 - Spagna - ITA
Ore 17.30 - Turchia - Islanda
Ore 20.00 - Repubblica Ceca – Lettonia
Pool II
Ore 12.30 - Ungheria - Germania
Ore 15.00 - Finlandia - Grecia
Ore 17.30 - Paesi Bassi - Lituania
Ore 20.00 - Francia - Bulgaria
Giovedì 9 luglio - Gara 7
Pool I
Ore 12.30 - Turchia - ITA
Ore 15.00 - Polonia - Islanda
Ore 17.30 - Spagna - Repubblica Ceca
Ore 20.00 - Belgio – Lettonia
Pool II
Ore 12.30 - Grecia - Francia
Ore 15.00 - Germania - Paesi Bassi
Ore 17.30 - Lituania - Finlandia
Ore 20.00 - Bulgaria - Ungheria
Venerdì 10 luglio - Riposo
Sabato 11 luglio - Semifinali
Ore 15 - 1^ Pool I - 2^ Pool II
Ore 18 - 1^ Pool II - 2^ Pool I
Domenica 12 luglio - Finali
Ore 15.00 - Finale 3°-4° posto
Ore 18.00 - Finale 1°-2° posto
Le curiosità sulla competizione
L’Italia ha vinto, nelle passate edizioni degli Europei Under18 femminili, 3 medaglie d’oro (Spagna 1995, Repubblica ceca 2001 e 2022); 5 medaglie d’argento (Croazia 2003, Turchia 2011, Montenegro - Serbia 2013, Paesi Bassi 2017, Bulgaria 2018); 4 medaglie di bronzo (Estonia 2005, Repubblica Ceca 2007, Paesi Bassi 2009, Romania - Grecia 2024). La nazionale azzurra è, quindi, salita sul podio 12 volte, da quando esiste la competizione, oltre ad aver vinto la prima edizione in assoluto a metà anni ‘90.