VNL: una bella Italia si riscatta contro il Brasile

Presente questa sera alla Stožice Arena di Lubiana anche una delegazione della Nazionale italiana maschile di basket che ha supportato gli azzurri del volley facendo un tifo scatenato dall'inizio alla fine.

L’Italia osserverà domani 27 giugno un giorno di riposo dalle gare e tornerà nuovamente in campo domenica 28 giugno alle ore 20.30 per l’ultimo impegno della girone contro i padroni di casa della Slovenia. La gara sarà trasmessa in diretta su DAZN e VBTV.

Come formazione titolare questa sera coach De Giorgi ha schierato la diagonale formata da Riccardo Sbertoli e Alessandro Bovolenta, Luca Porro e Mattia Bottolo gli schiacciatori, Giovanni Sanguinetti e Lorenzo Cortesia centrali e Laurenzano libero.

Il Brasile di Bruno Rezende in campo con Darlan, Adriano, Judson, Cachopa, Lucarelli, Flavio e Maique libero.

La partita - Avvio di primo set subito scoppiettante e con grande intensità. L'ace di Bovolenta e il successivo muro di Porro portano gli azzurri sul +2 (4-2). Un colpo da biliardo di Bottolo conduce poi sul meritato + 4 (9-5). Ancora Bottolo protagonista con un ace regala il 12-6 e Bovolenta firma il +7 (13-6). Con il passare delle azioni, l'Italia brava in tutti i fondamentali, ha continuato a comandare il gioco e stare avanti nel punteggio (18-12). Nella fase finale del set, però, il Brasile ha provato a recuperare e un attacco di Darlan ha condotto al (20-17). L’Italia, infine, chiude il set al primo set ball utile grazie ad un ace del neo entrato Francesco Sani 25-19. In questo set Bottolo ha realizzato 6 punti, 1 ace, 1 muro e l’83% in attacco.

Secondo set cominciato subito con la stessa intensità del primo. E’ il Brasile, però, a trovare il primo break (1-4). La reazione degli azzurri dopo il time out è stata chiamata da Bottolo che ha firmato il (4-6). Con il proseguire dei minuti l’Italia è stata costretta ad inseguire con il Brasile bravo a mantenere sempre 2-3 punti di margine. Sul 17-16 Brasile De Giorgi cambia la diagonale con Porro-Rychlicki dentro al posto di Sbertoli-Bovolenta. Le due squadre hanno continuato a battagliare e l’attacco vincente di Porro ha condotto fino al -1 (20-21) e poi il muro di Bovolenta ha dato all’Italia il punto del sorpasso (22-21). Nel finale il doppio ace di Sani firma il il 25-23.

Terza frazione all’insegna dell’equilibrio (6-6) e che ha visto l’ingresso in campo di Daniele Lavia. In questa fase protagonista Luca Porro che grazie a due splendide giocate porta l’Italia in vantaggio (9-7). Nella fase centrale c’è stato, però, il ritorno del Brasile che è passato in vantaggio (13-14) e poi ha incrementato fino al +3 (15-18). Gli azzurri con grinta e determinazione sono rimasti attaccati ai verdeoro provando a rosicchiare sempre qualche punto (20-21) grazie al buon turno al servizio di Sani. Nel finale concitato il brasile è riuscito a chiudere 25-22. Italia 2, Brasile 1 .

Nella quarta frazione il Brasile è partito molto bene e l’Italia invece un po’ contratta e si è ritrovato sotto (5-11). Time out di De Giorgi per dare ai suoi nuove indicazioni. Nonostante le difficoltà del momento gli azzurri hanno reagito e ricucito in parte lo svantaggio (13-15). In questa frazione dentro anche Galassi e l’attacco vincente di Bottolo porta al pareggio (19-19). Nel finale l'Italia chiude 25-23. Top scorer del match Alessandro Bovolenta con 20 punti, seguito da Mattia Bottolo con 19.

Le parole del commissario tecnico Ferdinando De Giorgi

« Siamo contenti di questa vittoria per tanti motivi. Intanto la vittoria in se perché vogliamo cercare di entrare tra le prime 8 per la qualificazione alle finals. Poi un successo arrivato contro il Brasile è certamente importante per tanti motivi. Questa vittoria è arrivata dopo due sconfitte e ne avevamo davvero bisogno. Abbiamo perso ieri contro un'Ucraina che ha giocato, non solo contro di noi, molto bene. Noi ieri negli ultimi due set non eravamo noi. Oggi siamo stati una squadra che ha lottato, devo dire che la risposta è arrivata da tutti. Eravamo in campo con una presenza e determinazione davvero importante che è quella che poi serve in queste partite. Il livello medio si è alzato, bisogna pensare che ogni partita la devi giocare con grande intensità e determinazione. Se questa intensità cala, come ci è successo con l’Ucraina, poi si rischia di non farcela. Oggi ripeto era importante avere questa risposta e sono molto contento. Noi oggi avevamo il compito, anche con la battuta, di complicare la vita a Cachopa e ci siamo riusciti. Abbiamo messo pressione sulla loro ricezione e abbiamo cercato di sfruttare questo. Credo che oggi tutti i ragazzi sono entrati in campo con una determinazione importate ».

Le parole di Luca Porro

« E’ stata una bella partita come l’avevamo immaginata, loro sono una squadra molto fisica con campioni come Lucarelli e con loro è sempre bello vincere e ora pensiamo avanti. I ragazzi che sono entrati dalla panchina secondo me hanno dato una grande mano e poi hanno fatto la differenza e siamo stati bravi a giocare la palla alta e giocare di squadra. Sappiamo che questa è una pool davvero impegnativa. Tutte le squadre che abbiamo incontrato hanno giocato una pallavolo di altissimo livello e se non giochi anche tu ad altissimo livello è facile che poi perdi. Adesso dobbiamo essere bravi a recuperare tutte le energie e affrontare al meglio domenica anche la Slovenia ».

Il tabellino

ITALIA – BRASILE 3-1 (25-19, 25-23, 22-25, 25-23)

ITALIA: Bottolo 19, Cortesia 6, Bovolenta 20, Porro L. 10, Sanguinetti 9, Sbertoli 1, Laurenzano (L). Sani 4, Rychlicki 1, Porro P. 1, Lavia 2, Galassi. N.e.: Pace, Mosca.§All. De Giorgi

BRASILE: Da Cunha 12, Kreling, Cavalcante 10, Gualberto Resende 9, Souza Ferreira Darl 5, Souza R. 14, Nascimento Maique (L). Goncalves, Honorato, Bryan Lucas Alves 12, Bento Buczmiejuk, Douglas Correia,. N. e.: Santos Bispo, Pureza Douglas. All. Rocha De Rezende

Durata set: 28', 29', 31', 31' Tot: 120’

Italia: a 9, bs 23, mv 9, et 28

Brasile: a 2, bs 14, mv 11, et 24

CALENDARIO E RISULTATI

Pool 6 (Lubiana, Slovenia) 24-28 giugno

Mercoledì 24 giugno: Italia-Bulgaria 2-3 (25-18, 20-25, 23-25, 25-19, 9-15); Ucraina-Brasile 3-1 (29-27, 22-25, 25-22, 25-21; Slovenia-Canada 3-1 (25-23, 23-25, 25-10, 25-23)

Giovedì 25 giugno: Italia-Ucraina 0-3 (23-25, 19-25, 16-25), Slovenia-Bulgaria Venerdì 26 giugno: Ucraina-Canada 3-1 (25-19, 25-23, 18-25, 25-23); Italia-Brasile 3-1 (25-19, 25-23, 22-25, 25-23)

Sabato 27 giugno: ore 16:30 Bulgaria-Canada.

Domenica 28 giugno: ore 13:00 Bulgaria-Ucraina; ore 16:30 Canada-Brasile; ore 20:30 Slovenia-Brasile; ore 20:30 Slovenia-Italia.