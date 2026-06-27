Europei U.22 maschili: Fanizza ha scelto i 14 per Albufeira

L’Italia di coach Vincenzo Fanizza - anche direttore tecnico delle nazionali giovanili maschili - è inserita nella Pool II insieme a Bulgaria, Repubblica Ceca e Francia. Nella Pool I, invece, ci sono Israele, Polonia, Portogallo e Ucraina. Gli azzurrini esordiscono lunedì 29 giugno alle ore 12 contro la Bulgaria mentre martedì 30 giugno saranno impegnati con la Repubblica Ceca alle ore 15. Infine, mercoledì 1 luglio sarà la volta della Francia campione in carica alle ore 20.30.

L’Europeo Under22 maschile è la competizione più giovane in termini di organizzazione da parte della CEV. La prima edizione risale, infatti, al 2022, quando, a Tarnów, in Polonia, a vincere fu proprio l’Italia davanti alla Francia e ai padroni di casa (MVP del torneo fu nominato Paolo Porro dopo una finale lunghissima davanti a più di 6000 persone). Nel 2024 (Apeldoorn e Groninga, nei Paesi Bassi), stesso podio ma con il primo e il secondo posto invertiti: Italia d’argento, Francia al primo posto e Polonia ancora bronzo. In panchina, in entrambe le edizioni, c’era sempre Vincenzo Fanizza mentre tra i premi individuali c'erano anche Matteo Staforini come miglior libero e Tommaso Barotto come miglior opposto.

I 14 convocati

Alessandro Benacchio (Powervolley Milano); Stefano Cappadona (New Mater); Gioele Costa (Montecchio Volley); Marco Fedrici (Volley Team Club); Diego Frascio, Germak Hryhorii Khotsevitch (Volley Milano); Luca Loreti (You Energy Volley); Lorenzo Magliano (Delta Volley Porto Viro); Gabriele Mariani (Plus Volleyball); Pardo Mati (Modena Volley); Flavio Morazzini (Volley Pineto); Leonardo Gabriel Sandu (Trentino Volley); Gioele Adeola Taiwo (Libertas Brianza); Manuel Hristov Zlatanov (Porto Robur Costa).

Lo staff

Saranno presenti all’evento continentale Vincenzo Fanizza (direttore tecnico e primo allenatore), Saverio Di Lascio e Francesco Ronsini (allenatori), Loris Palermo (scoutman), Andrea Bianchetti (preparatore atletico), Pascal Laricchiuta (fisioterapista), Andrea Severoni (medico) e Giuseppe Venuto (team manager).

Le parole del tecnico Vincenzo Fanizza

« La notizia più importante è che siamo quasi al completo e questo è molto positivo. Possiamo contare su un gruppo di ragazzi molto interessanti e di grande prospettiva, con tanta voglia di fare bene. Ci aspetta subito un girone di altissimo livello: la Bulgaria sta portando avanti da anni un lavoro eccellente sul settore giovanile e presenta tanti talenti; la Repubblica Ceca è una squadra consolidata, arrivata quarta all'ultimo Mondiale, mentre la Francia non ha certo bisogno di presentazioni, con diversi giocatori già protagonisti anche nel campionato italiano. Il nostro obiettivo è conquistare la qualificazione alle semifinali, ma sappiamo che sarà tutt'altro che semplice. È un torneo molto corto, passano soltanto le prime due del girone, non ci si può permettere errori. Nessuna partita facile e non si possono fare calcoli: bisogna partire subito al massimo, dalla prima palla, con la marcia più alta inserita, come diciamo noi allenatori. Sono convinto che in futuro sentiremo parlare molto di questi ragazzi: molti di loro giocano già in Serie A e altri sono pronti per fare il salto di qualità. Stiamo portando avanti un percorso importante con i gruppi giovanili, come dimostrano anche i risultati ottenuti negli ultimi anni. Oltre all'aspetto agonistico, per noi è fondamentale offrire ai ragazzi la possibilità di vivere esperienze di altissimo livello internazionale. In questo gruppo, infatti, ci sono anche alcuni atleti di due o tre anni più giovani rispetto alla categoria, che avranno l'opportunità di crescere e fare un bagaglio di esperienza prezioso per il loro futuro ».

Fase a gironi

Pool I: Israele, Polonia, Portogallo, Ucraina

Pool II: Bulgaria, Repubblica Ceca, Francia, Italia

IL CALENDARIO

LA FASE A GIRONI DELL’ITALIA

29 giugno - Gara 1 - Bulgaria - Italia (ore 12.00)

30 giugno - Gara 2 - Italia - Repubblica Ceca (ore 15.00)

1 luglio - Gara 3 - Italia - Francia (ore 20.30)

IL CALENDARIO COMPLETO

Lunedì 29 giugno Gara 1

Pool I

Ore 15.00 - Israele - Ucraina

Ore 18.00 - Portogallo - Polonia

Pool II

Ore 12.00 - Bulgaria - Italia

Ore 20.30 - Francia - Repubblica Ceca

Martedì 30 giugno Gara 2

Pool I

Ore 12.00 - Ucraina - Polonia

Ore 18.00 - Israele - Portogallo

Pool II

Ore 15.00 - Italia- Repubblica Ceca

Ore 20.30 - Bulgaria - Francia

Mercoledì 01 luglio Gara 3

Pool I

Ore 12.00 - Polonia - Israele

Ore 18.00 - Ucraina - Portogallo

Pool II

Ore 15.00 - Repubblica Ceca - Bulgaria

Ore 20.30 - Italia - Francia

Giovedì 2 luglio - riposo

Venerdì 3 luglio Semifinali

Ore 16.00 - 1^ Pool I - 2^ Pool II

Ore 19.00 - 1^ Pool II - 2^ Pool I

Sabato 4 luglio Finali

Ore 16.00 - Finale per il bronzo

Ore 19.00 - Finale per l’oro