VNL: oggi l' Italia contro la Slovenia di Fabio Soli

LUBIANA (SLOVENIA)- Gli azzurri, dopo aver osservato una giornata di riposo, torna in campo stasera, alle 20.30 alla Stožice Arena, per affrontare la Slovenia allenata da Fabio Soli (diretta DAZN e VBTV). La nazionale di De Giorgi riparte dalla corroborante vittoria per 3-1 centrata con il Brasile venerdì sera, al termine di una gara in cui gli azzurri hanno dominato il primo set, vinto in rimonta il secondo, perso il terzo e nel quarto hanno tirato fuori tutta la grinta e la tecnica necessarie per chiudere la partita a proprio favore. Il risultato contro i carioca ha parzialmente cancellato le deludenti prove contro Bulgaria e Ucraina.

Dopo i successi ottenuti a Ottawa contro Germania, Turchia e Stati Uniti, e il successo contro il Brasile in Slovenia, l’Italia è salita a quota quattro vittorie nella classifica generale.

Ieri gli azzurri hanno la possibilità di rifiatare e ricaricare le batterie in vista della delicata sfida di oggi. Allenamento in sala pesi al mattino per il gruppo azzurro, pronto a battagliare anche domani contro un avversario che, in questa Pool 6 della VNL, ha già vinto contro Canada (3-1) e Bulgaria (3-2) e che questa sera, alle ore 20:30, affronterà nel palazzetto di casa il Brasile.

A commentare a mente fredda il successo sui verdeoro sono stati Mattia Bottolo e Alessandro Bovolenta.

Le parole di Mattia Bottolo

« Serviva ritornare alla vittoria, perché la classifica recitava tre vittorie e tre sconfitte, con un gruppone di squadre molto vicino. Era quindi importante reagire e dare un segnale. Siamo felici di aver dato questo importante segnale contro il Brasile, che in classifica era sopra di noi. Vincere poi aiuta molto anche il morale. Sicuramente sono partito con la mentalità giusta. Nei primi due set ogni pallone che toccavo, anche accompagnato dalla fortuna, si trasformava in punto. Ho cercato di cavalcare questa onda positiva e ho preso qualche rischio in più. Poi, nei successivi due set, sapendo di essere più marcato ho cercato di trovare soluzioni diverse. Volevo fortemente dare un contributo alla squadra e sono felice di averlo dato. Poi ho visto un coinvolgimento totale degli altri, che mi hanno supportato fin dall'inizio. Posso dire che, alla fine, si è vista un'ottima prova corale. Sono stato molto felice della presenza ieri della nazionale di basket al palazzetto. Credo che questo tipo di coinvolgimento, anche tra diverse federazioni, faccia molto bene allo sport italiano. Quando vengono a vedere le nostre partite chiaramente a noi fa molto piacere. Non so quanto sia alta la loro passione per la pallavolo, ma da parte nostra seguiamo anche quello che fanno loro e quando gioca la nazionale, se possiamo la guardiamo volentieri. È stato un bel momento e hanno portato anche fortuna. Oggi con la Slovenia sarà una partita abbastanza intrigante. Mi aspetto un palazzetto pieno e la Slovenia, quando ha il pubblico dalla sua, spinge sempre con una marcia in più. Noi saremo pronti a battagliare e dovremo essere bravi ad arginare le loro accelerate, quei momenti in cui il pubblico viene coinvolto e diventa l'ottavo uomo in campo. Noi dovremo farci trovare pronti in queste situazioni ed essere sempre aggressivi e un pizzico spavaldi, perché abbiamo la possibilità di condurre quella partita ».

Le parole di Alessandro Bovolenta

« Oggi penso che la vittoria di ieri con il Brasile ci serviva tanto. È stata una vittoria importante sotto tanti punti di vista: per il nostro animo, per il nostro gruppo. Giocare contro una squadra così forte, recuperare uno svantaggio di sei punti e poi vincere la partita è stato veramente bello. Farmi trovare pronto? In realtà il segreto è giocare di squadra e divertirsi, riuscire a fare le proprie cose con la consapevolezza che dietro hai altri giocatori che possono darti una mano. Io cerco di essere sempre tranquillo, stabile e mi sento parte di questa squadra. Ieri a vederci c'erano anche i ragazzi dell'Italbasket e alla fine ci siamo salutati e scambiati qualche battuta. Sono ragazzi come noi, che amano giocare e divertirsi. È stato bello vederli supportarci e salutarli a fine partita: è stato un grande orgoglio per noi. Domani ci sarà la Slovenia. Dovremo entrare in campo con uno spirito aggressivo. Loro sono la squadra di casa e avranno il pubblico dalla loro parte. Noi, però, non dovremo farci intimidire e dovremo entrare subito in campo con aggressività. Questi aspetti sono la base per partire bene, poi ovviamente vedremo come andrà a finire ».

I 14 della Slovenia a Lubiana

Palleggiatori: 3. Uros Planinsic.

Schiacciatori: 7. Luka Marovt, 8. Rok Bracko, 17. Tine Urnaut (C), 19. Rok Mozic, 24. Nejc Najdic, 25. Klemen Sen.

Centrali: 2. Alen Pajenk, 4. Jan Kozamernik, 10. Saso Stalekar.

Opposti: 1. Toncek Stern, 20. Nik Mujanović.

Liberi: 12. Grega Okroglic, 13. Jani Kovacic.

C.T.: Soli Fabio.

CALENDARIO E RISULTATI

Pool 6 (Lubiana, Slovenia) 24-28 giugno

Mercoledì 24 giugno: Italia-Bulgaria 2-3 (25-18, 20-25, 23-25, 25-19, 9-15); Ucraina-Brasile 3-1 (29-27, 22-25, 25-22, 25-21; Slovenia-Canada 3-1 (25-23, 23-25, 25-10, 25-23)

Giovedì 25 giugno: Italia-Ucraina 0-3 (23-25, 19-25, 16-25), Slovenia-Bulgaria 3-2 (19-25, 25-21, 17-25, 26-24, 15-6)

Venerdì 26 giugno: Ucraina-Canada 3-1 (25-19, 25-23, 18-25, 25-23); Italia-Brasile 3-1 (25-19, 25-23, 22-25, 25-23)

Sabato 27 giugno: ore 16:30 Bulgaria-Canada.

Domenica 28 giugno: ore 13:00 Bulgaria-Ucraina; ore 16:30 Canada-Brasile; ore 20:30 Slovenia-Brasile; ore 20:30 Slovenia-Italia.