La nazionale B femminile si raduna al Centro Pavesi

MILANO-Torna a radunarsi domani al Centro Pavesi la nazionale B femminile di Carlo Parisi che sarà chiamata, dal 21 agosto al 3 settembre, a partecipare ai Giochi del Mediterraneo in programma a Taranto.
Le atlete convocate
Valeria Battista (UYBA Volley), Asia Bonelli (Volley Macerata), Sara Caruso (Pol. Consolini), Binto Diop (Cuneo Granda Volley), Giorgia Frosini (Volley Talmassons), Islam Gannar (Volley Talmassons), Beatrice Gardini (Perugia Volley), Alice Nardo (Pol. Consolini), Sara Panetoni (Polisportiva Consolini), Federica Pelloni (UYBA Volley), Francesca Scola (Volley Talmassons), Alice Alexandra Tanase (Azzurra Volley Firenze). Invitate a prendere parte agli allenamenti della nazionale B anche le atlete Giulia Savioli (Pallavolo Scandicci) e Alice Guerra (Pallavolo Anderlini).