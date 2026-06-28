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La nazionale B femminile si raduna al Centro Pavesi

Carlo Parisi ha convocato da domani 12 giocatrici del gruppo che prenderà parte dal 21 agosto al 3 settembre ai Giochi del Mediterraneo
1 min
Nazionale BCentro PavesiGiochi Del Mediterraneo
La nazionale B femminile si raduna al Centro Pavesi

MILANO-Torna a radunarsi domani al Centro Pavesi la nazionale B femminile di Carlo Parisi che sarà chiamata, dal 21 agosto al 3 settembre, a partecipare ai Giochi del Mediterraneo in programma a Taranto. 

Le atlete convocate

Valeria Battista (UYBA Volley), Asia Bonelli (Volley Macerata), Sara Caruso (Pol. Consolini), Binto Diop (Cuneo Granda Volley), Giorgia Frosini (Volley Talmassons), Islam Gannar (Volley Talmassons), Beatrice Gardini (Perugia Volley), Alice Nardo (Pol. Consolini), Sara Panetoni (Polisportiva Consolini), Federica Pelloni (UYBA Volley), Francesca Scola (Volley Talmassons), Alice Alexandra Tanase (Azzurra Volley Firenze). Invitate a prendere parte agli allenamenti della nazionale B anche le atlete Giulia Savioli (Pallavolo Scandicci) e Alice Guerra (Pallavolo Anderlini). 

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