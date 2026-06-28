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VNL: L'Italia si prende di forza la vittoria sulla Slovenia

Con il successo sui padroni di casa gli azzurri ritornano in corsa per la qualificazione alle Finals. Sotto nel primo set Bottolo e compagni ritrovano attacco, muro e servizio e si impongono 3-1 (23-25, 25-19, 25-18, 25-20)
5 min
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VNL: L'Italia si prende di forza la vittoria sulla Slovenia
LUBIANA (SLOVENIA)-L’Italia suona la quinta sinfonia. Una fantastica Nazionale si regala la quinta vittoria in Volleyball Nations League e conquista il sesto posto della classifica generale, più che mai competitiva, con un nutrito gruppo di squadre in lotta per gli otto posti (uno dei quali riservato di diritto alla Cina, in qualità di Paese ospitante) che qualificano alle Finals di Ningbo.

Gli azzurri, questa sera, all'Arena Stozice, gremita in ogni ordine di posto, hanno superato i padroni di casa della Slovenia al termine di una gara spettacolare e intensa, conclusasi in rimonta 3-1 (23-25, 25-19, 25-18, 25-20). 
L’Italia, capitanata da Daniele Lavia e guidata dal CT De Giorgi, ha continuato la scia positiva avviata con la vittoria sul Brasile (3-1), facendo registrare un’ottima prestazione sia dei titolari sia di coloro che sono subentrati a partita in corso, proprio come aveva sottolineato il tecnico azzurro dopo la gara con i verdeoro. 
Daniele Lavia, questa sera, ha collezionato la sua 150esima presenza con la Nazionale seniores.

Quella di oggi è l’undicesima vittoria della Nazionale italiana nelle diciassette partite ufficiali disputate contro la Slovenia. L’Italia, dunque, ha aggiunto un ulteriore mattoncino e può guardare con fiducia alla terza e ultima tappa di VNL, in programma, come noto, a Kansai (Giappone) dal 15 al 19 luglio.

Gli azzurri faranno rientro domani mattina con un bus che partirà da Lubiana e raggiungerà Venezia intorno alle ore 10. L’Italia poi dopo qualche giorno di riposo, si ritroverà giovedì 2 luglio a Cavalese per continuare la preparazione.

Come formazione titolare questa sera coach De Giorgi ha confermato il sestetto sceso in campo con il Brasile:  diagonale formata da Riccardo Sbertoli e Alessandro Bovolenta, Luca Porro e Mattia Bottolo gli schiacciatori, Giovanni Sanguinetti e Lorenzo Cortesia centrali e Laurenzano libero. 
La Slovenia di Fabio Soli in campo con Stern, Pajenk, Planinsic, Kozamernik, Urnaut, Mozic e Kovacic libero. §Primo set cominciato subito con grande intensità. In avvio un mani out di Luca Porro ha condotto sul 2-2. Con il passare delle azioni, però, la Slovenia ha trovato il break (2-4). Time out chiamato da De Giorgi. Al rientro in campo, qualche errore di troppo degli azzurri e l’attacco efficace sloveno, hanno prodotto il +4 (4-8) per la formazione di casa. Nelle battute successive l’inerzia non è cambiata con l’Italia, poco precisa al servizio, costretta ad inseguire (8-11, 12-15). 
La fase centrale del set è stata vibrante con l’Italia che ha provato a reagire e ha ricucito fino al -1 (17-18). Nel finale dentro Rychlicki e Lavia, e Italia dopo  aver annullato due palle set ha commesso un errore al servizio con Paolo Porro e la Slovenia ha chiuso in proprio favore 25-23. 
Parte bene l’Italia nel secondo set e con Bovolenta al servizio va sul (4-1) che costringe coach Soli a spendere un time-out. Con il passare delle azioni la partita è salita ancora di intensità e l'Italia ha mostrato i muscoli con Bovolenta protagonista (12-8, 16-10). I minuti successivi hanno visto gli azzurri tenere alta la concentrazione, mantenendo a giusta distanza gli avversari. Sul 20-16 Italia dentro Lavia per Porro. Nel finale l’Italia ha chiuso il set sul 25-19 grazie all’attacco vincente di Mattia Bottolo. Alessandro Bovolenta ha chiuso il set con 12 punti e 3 ace. 
Nel terzo set dopo una fase di sostanziale equilibrio. Successivamente l’Italia avanti (5-4) ha subito il ribaltamento nel punteggio andando sotto -2 (5-7) e De Giorgi ha chiamato un time out per dare nuove indicazioni e gli azzurri al rientro in campo trovano presto il pareggio (7-7). La gara è proseguita sui binari dell’equilibrio nel punteggio (10-10). A questo punto una nuova fiammata dell’Italia ha prodotto il +3 (13-10). Lavia e compagni hanno progressivamente preso in mano la situazione (18-13, 20-15) fino al 25-18 firmato da Sanguinetti.

Quarto set cominciato ancora con le due squadre a contatto (3-3, 4-4). Successivamente l’Italia ha trovato il primo break +2 (7-5), ma la Slovenia ha prontamente reagito e gli azzurri sono andati sollo -1 (7-8).  L’ace di Bottolo ha dato il nuovo vantaggio (9-8). In questa fase di nuovo fuori la Slovenia che ha compiuto il controsorpasso (11-12) e ha allungato fino al (11-14). Nella parte centrale del set la squadra di coach Soli è stata brava a tenere il vantaggio (17-14). Nel finale l’Italia diventa super al servizio con Sani e Bovolenta e chiude 25-20.

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