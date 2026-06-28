VNL: L'Italia si prende di forza la vittoria sulla Slovenia

Gli azzurri, questa sera, all'Arena Stozice, gremita in ogni ordine di posto, hanno superato i padroni di casa della Slovenia al termine di una gara spettacolare e intensa, conclusasi in rimonta 3-1 (23-25, 25-19, 25-18, 25-20). L’Italia, capitanata da Daniele Lavia e guidata dal CT De Giorgi, ha continuato la scia positiva avviata con la vittoria sul Brasile (3-1), facendo registrare un’ottima prestazione sia dei titolari sia di coloro che sono subentrati a partita in corso, proprio come aveva sottolineato il tecnico azzurro dopo la gara con i verdeoro. Daniele Lavia, questa sera, ha collezionato la sua 150esima presenza con la Nazionale seniores.

Quella di oggi è l’undicesima vittoria della Nazionale italiana nelle diciassette partite ufficiali disputate contro la Slovenia. L’Italia, dunque, ha aggiunto un ulteriore mattoncino e può guardare con fiducia alla terza e ultima tappa di VNL, in programma, come noto, a Kansai (Giappone) dal 15 al 19 luglio.

Gli azzurri faranno rientro domani mattina con un bus che partirà da Lubiana e raggiungerà Venezia intorno alle ore 10. L’Italia poi dopo qualche giorno di riposo, si ritroverà giovedì 2 luglio a Cavalese per continuare la preparazione.

Come formazione titolare questa sera coach De Giorgi ha confermato il sestetto sceso in campo con il Brasile: diagonale formata da Riccardo Sbertoli e Alessandro Bovolenta, Luca Porro e Mattia Bottolo gli schiacciatori, Giovanni Sanguinetti e Lorenzo Cortesia centrali e Laurenzano libero.

La Slovenia di Fabio Soli in campo con Stern, Pajenk, Planinsic, Kozamernik, Urnaut, Mozic e Kovacic libero. §Primo set cominciato subito con grande intensità. In avvio un mani out di Luca Porro ha condotto sul 2-2. Con il passare delle azioni, però, la Slovenia ha trovato il break (2-4). Time out chiamato da De Giorgi. Al rientro in campo, qualche errore di troppo degli azzurri e l’attacco efficace sloveno, hanno prodotto il +4 (4-8) per la formazione di casa. Nelle battute successive l’inerzia non è cambiata con l’Italia, poco precisa al servizio, costretta ad inseguire (8-11, 12-15).

La fase centrale del set è stata vibrante con l’Italia che ha provato a reagire e ha ricucito fino al -1 (17-18). Nel finale dentro Rychlicki e Lavia, e Italia dopo aver annullato due palle set ha commesso un errore al servizio con Paolo Porro e la Slovenia ha chiuso in proprio favore 25-23.

Parte bene l’Italia nel secondo set e con Bovolenta al servizio va sul (4-1) che costringe coach Soli a spendere un time-out. Con il passare delle azioni la partita è salita ancora di intensità e l'Italia ha mostrato i muscoli con Bovolenta protagonista (12-8, 16-10). I minuti successivi hanno visto gli azzurri tenere alta la concentrazione, mantenendo a giusta distanza gli avversari. Sul 20-16 Italia dentro Lavia per Porro. Nel finale l’Italia ha chiuso il set sul 25-19 grazie all’attacco vincente di Mattia Bottolo. Alessandro Bovolenta ha chiuso il set con 12 punti e 3 ace.

Nel terzo set dopo una fase di sostanziale equilibrio. Successivamente l’Italia avanti (5-4) ha subito il ribaltamento nel punteggio andando sotto -2 (5-7) e De Giorgi ha chiamato un time out per dare nuove indicazioni e gli azzurri al rientro in campo trovano presto il pareggio (7-7). La gara è proseguita sui binari dell’equilibrio nel punteggio (10-10). A questo punto una nuova fiammata dell’Italia ha prodotto il +3 (13-10). Lavia e compagni hanno progressivamente preso in mano la situazione (18-13, 20-15) fino al 25-18 firmato da Sanguinetti.

Quarto set cominciato ancora con le due squadre a contatto (3-3, 4-4). Successivamente l’Italia ha trovato il primo break +2 (7-5), ma la Slovenia ha prontamente reagito e gli azzurri sono andati sollo -1 (7-8). L’ace di Bottolo ha dato il nuovo vantaggio (9-8). In questa fase di nuovo fuori la Slovenia che ha compiuto il controsorpasso (11-12) e ha allungato fino al (11-14). Nella parte centrale del set la squadra di coach Soli è stata brava a tenere il vantaggio (17-14). Nel finale l’Italia diventa super al servizio con Sani e Bovolenta e chiude 25-20.