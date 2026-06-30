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La nazionale si ritrova a Cavalese dal 2 luglio

Un primo gruppo  lavorerà in Val di Fiemme , mentre i reduci dagli impegni della trasferta in Slovenia, si aggregheranno a partire da sabato 4 luglio. Rientrano fra i convocati Fabio Balaso, Simone Giannelli e Yuri Romanò. Domenica 5 luglio amichevole a Trento contro l'Argentina
2 min
CavaleseItaliaDe Giorgi
La nazionale si ritrova a Cavalese dal 2 luglio

CAVALESE (TRENTO)- Terminata la week 2 di VNL la nazionale di De Giorgi si sta concedendo qualche giorno di riposo. Gli azzurri torneranno a radunarsi a Cavalese a partire da giovedì 2 luglio quando primo gruppo di atleti lavorerà in Val di Fiemme , mentre i reduci dagli impegni della trasferta in Slovenia, si aggregheranno a partire da sabato 4 luglio.

L'Italia come noto, il 5 luglio alle ore 18, giocherà un'amichevole internazionale con l'Argentina alla BTS Arena di Trento.

Nel primo gruppo di 14 atleti ci saranno, tra gli altri, Fabio Balaso, Simone Giannelli e Yuri Romanò, che cominceranno di fatto l’attività estiva 2026 con la Nazionale. 

I 14 convocati dal 2 luglio: 

Palleggiatori: Fabio Boninfante, Simone Giannelli

Centrali: Roberto Russo, Francesco Comparoni, Andrea Truocchio

Schiacciatori: Tim Held, Giulio Magalini, Alessandro Michieletto,  Federico Roberti, Mattia Orioli, Tommaso Ichino

Opposti: Tommaso Guzzo, Yuri Romanò

Liberi: Fabio Balaso

Lo staff :

Giacomo Tomasello (Allenatore), Alberto Salmaso (Scoutman), Alessio Carraro (Assistente Preparatore Atletico), Fabio Rossin (Fisioterapista), Piero Benelli (Medico), Andrea Altamura (Team Manager).

I 13 atleti convocati dal 4 luglio: 

Palleggiatori: Paolo Porro, Riccardo Sbertoli

Centrali: Lorenzo Cortesia, Gianluca Galassi*, Leandro Mosca, Giovanni Sanguinetti

Schiacciatori: Mattia Bottolo, Daniele Lavia*, Luca Porro, Francesco Sani

Opposti: Alessandro Bovolenta

Liberi: Gabriele Laurenzano, Domenico Pace

**in raduno dal 3 luglio

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