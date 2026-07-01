Europei U.22 Maschili: la Repubblica Ceca impone lo stop agli azzurri

Di fronte, gli azzurrini di Vincenzo Fanizza si sono trovati una compagine fisica e sugli scudi, che ha attaccato forte e con grande grinta: al 52% in attacco dei ragazzi di coach Nekola si è contrapposto il 48% degli azzurrini, mentre, parlando di muro, 8-14 è il parziale registrato per i punti in questo fondamentale (meglio anche in battuta, 5-10 gli ace). Top scorer di giornata, Vaclav Seidl con 21 punti. All’Italia è mancata la lucidità nel secondo parziale quando, avanti per più di metà set, ha subito la rimonta degli est europei. Domani, alle 21.30 (ora italiana), la sfida decisiva contro la Francia. Di ogni Pool, le prime due passano alle semifinali, in programma venerdì 3 luglio (le finali per le medaglie sono invece programmate per sabato 4 luglio).

L'Italia cede i primi due set a una Repubblica Ceca più efficace in attacco e soprattutto a muro, senza riuscire a capitalizzare il buon avvio del secondo parziale. Nel terzo set gli azzurrini reagiscono con carattere: Khotsevitch firma il massimo vantaggio con un attacco e un ace (19-13), mentre due muri nel finale valgono il 25-20 che riapre la sfida. Nel quarto set, però, la Repubblica Ceca torna a comandare fin dalle prime battute, allunga con l'ace di Klimes (13-19) e chiude 25-16 grazie al mani out di Pastrnak. Domani, ore 21.30 italiane, i ragazzi di Vincenzo Fanizza cercano il riscatto contro la Francia.

Il tabellino

ITALIA - REPUBBLICA CECA (18-25, 21-25, 25-20, 16-25)

ITALIA: Magliano 7, Mati 15, Frascio 15, Zlatanov 3, Benacchio 2, Mariani, Loreti (L), Morazzini, Khotsevitch 12, ne. Cappadona, Fedrici, Costa, Sandu. All. Fanizza.

REPUBBLICA CECA: Sbovoda J. 2, Sbovoda S. 8, Seidl 21, Pastrnak 13, Klimes 15, Chromec 2, Tlaskal (L), Hilser, Toth, Britcha 2, Pitner 6 ne. Waclaw, Hermansky, Cerny, All. Nekola

Durata set: 24’, 30’, 27’, 25’. Tot: 106'

Italia: 5 a, 20 bs, 8 mv, 34 et

Repubblica Ceca: 10 a, 13 bs, 14 mv, 27 et

FASE A GIRONI

Pool I: Israele, Polonia, Portogallo, Ucraina

Pool II: Bulgaria, Repubblica Ceca, Francia, Italia

IL CALENDARIO E I RISULTATI DEGLI AZZURRINI NELLA POOL II

Bulgaria - Italia 0-3 (26-28, 22-25, 20-25)

Italia - Repubblica Ceca 1-3 (18-25, 21-25, 25-20, 16-25)

Italia - Francia (1 luglio - ore 21.30)